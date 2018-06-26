Модуль BibleQuote с книгами Ганса Урс фон Бальтазара, видного швейцарского католического теолога, церковного деятеля, издателя.

Ганс Урс фон Бальтазар - Богословие - Модуль BibleQuote

Модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид - 09/03/2013

В модуль вошли богословские труды и философские эссе Ханса Урс фон Бальтазара: Верую. Размышления об Апостольском символе веры

Кто такой христианин

Пасхальная тайна. Богословие трех дней

Сердце мира

Теология истории

Ты имеешь глаголы вечной жизни. Размышление над Писанием

Вселенская литургия. Максим Исповедник

Бог и драма мира

БАЛЬТАЗАР, ХАНС УРС ФОН (Balthasar, Hans Urs von) (1905-1988), швейцарский католический теолог, церковный деятель, издатель

Родился в Люцерне 12 августа 1905 в благочестивой католической семье. С детства интересовался литературой и музыкой. Среднее образование получил в бенедиктинской (Энгельберг) и иезуитской (Фельдкирх, Австрия) гимназиях. Изучал германистику и философию в университетах Цюриха, Берлина и Вены. Познакомился с немецким теологом Романо Гуардини (1885-1968).

В университетские годы подверг себя 30-дневным духовных упражнениям св. Игнатия Лойолы и принял решение после окончания учения вступить в Общество Иисуса (орден иезуитов). В Цюрихе с отличием (summa cum laude) защитил докторскую диссертацию на тему История эсхатологической проблемы в современной немецкой литературе (1928). В 1929 стал послушником ордена иезуитов и через два года, завершив послушничество, приступил к изучению философии (в высшей философской школе иезуитов «Берхманнсколлег» в Пуллахе под Мюнхеном). В эти годы (1931-1933) поддерживал плодотворное для него общение с немецким философом и теологом Эрихом Пршиварой (1889-1972). В 1933-1937 изучал теологию на иезуитском теологическом факультете в Лионе (Лион-Фурвьер), где большую роль сыграло для него знакомство с французским теологом Анри де Любаком (1896-1991), переросшее в дружеские отношения. В 1936 в Мюнхене был возведен кардиналом Фаульхабером в священнический сан.



Поработав некоторое время в редакции журнала «Голоса времени» («Stimmen der Zeit»), стал священником для студентов в Базеле (1940), отклонив предложение стать профессором теологии и основать институт экуменической теологии в Григорианском университете в Ватикане. В эти годы познакомился с Карлом Бартом и Адриенной фон Шпайр (ум. 1967, базельский врач, Бальтазар обратил ее в католичество и стал ее духовником, а после смерти публиковал ее труды). В 1945 совместно с А.фон Шпайр основал «Сообщество св. Иоанна» («Johannesgemeinschaft»), нецерковную организацию, что позднее привело к конфликту с орденским начальством и к выходу Бальтазара из Общества Иисуса (1950).

С этого времени и до конца своих дней Бальтазар занимался пастырским душепопечением, издательской (издательство «Johannes-Verlag» в Айнзидельне), теологической и литературной деятельностью. С 1956 жил постоянно в Базеле.



Бальтазар охотно занимался пастырской деятельностью, собирая вокруг себя многих людей. Руководил духовными упражнениями. В 1940-е годы совместно с Робертом Растом основал «Студенческое учебное сообщество» («Studentische Schulungsgemeinschaft»), существующее до сих пор в Швейцарии (под названием «Академическое рабочее сообщество», Akademische Arbeitsgemeinschaft). Работе в «Сообществе св. Иоанна» Бальтазар придавал большое значение, в нем реализовывались его представления о возможности следования Христу в мирской жизни (был организован женский филиал сообщества и филиал для священников). Поддерживал тесные связи с католиками других стран: с французскими группами «Воскресение» («Résurrection») и итальянским движением «Единение и освобождение» («Communione e liberazione»).



В 1972 совместно с де Любаком, Йозефом Ратцингером и другими теологами основал ежеквартальный международный католический журнал «Коммунио» («Communio», выходит на 17 языках), нацеленный на обновление теологии, диалог между верующими всех христианских конфессий, преодоление разрыва между верой и культурой (в журнале находится место и для материалов по философии, искусству и т.п.).



28 мая 1988 папа Иоанн Павел II назначил Урса фон Бальтазара кардиналом. Умер Бальтазар в Базеле 26 июня 1988. Бальтазар охотно занимался пастырской деятельностью, собирая вокруг себя многих людей. Руководил духовными упражнениями. В 1940-е годы совместно с Робертом Растом основал «Студенческое учебное сообщество» («Studentische Schulungsgemeinschaft»), существующее до сих пор в Швейцарии (под названием «Академическое рабочее сообщество», Akademische Arbeitsgemeinschaft). Работе в «Сообществе св. Иоанна» Бальтазар придавал большое значение, в нем реализовывались его представления о возможности следования Христу в мирской жизни (был организован женский филиал сообщества и филиал для священников). Поддерживал тесные связи с католиками других стран: с французскими группами «Воскресение» («Résurrection») и итальянским движением «Единение и освобождение» («Communione e liberazione»).В 1972 совместно с де Любаком, Йозефом Ратцингером и другими теологами основал ежеквартальный международный католический журнал «Коммунио» («Communio», выходит на 17 языках), нацеленный на обновление теологии, диалог между верующими всех христианских конфессий, преодоление разрыва между верой и культурой (в журнале находится место и для материалов по философии, искусству и т.п.).28 мая 1988 папа Иоанн Павел II назначил Урса фон Бальтазара кардиналом. Умер Бальтазар в Базеле 26 июня 1988.

Награды: Бальтазар был удостоен Золотого креста св. горы Афон (1965), премии Романо Гуардини Баварской католической академии (1971), зальцбургской Моцартовской премии (1987) и других наград. Библиография работ автора: Обширны и разнообразны области теологических и литературных интересов Бальтазара. Он переводил французских писателей-католиков (Поль Клодель, Шарль Пеги), писал исследовательские работы по творчеству Жоржа Бернаноса, Райнхольда Шнайдера. Трехтомник Апокалипсис немецкой души (Die Apokalypse der deutschen Seele, 1937-1939) посвящен немецкой философии.

В исследованиях по патристике выделяется его обширная монография Космическая литургия (Kosmische Liturgie, 1941, 1961) о Максиме Исповеднике. Важный импульс для начинающегося экуменического диалога дала его книга Карл Барт. Изложение и истолкование его теологии (Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie, 1951). Свои многочисленные исследования по эсхатологии, экклесиологии, мариологии Бальтазар свел в новой сумме католической теологии: с 1961 по 1987 он работал над трилогией, охватившей теологическую эстетику, драматургию и логику. Трилогия, посвященная Божественному Откровению, построена в соответствии с тремя присущими ему свойствами - красотой (Слава Божья, Herrlichkeit, 7 томов, 1961-1969), благом (Теодраматика, Theodramatik, 5 томов, 1973-1983) и истиной (Теологика, Theologik, 3 тома, 1985-1987).