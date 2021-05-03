Библия - Ветхий Завет - Научные переводы - модуль BibleQuote
Переводы Библии известных ученых-гебраистов.
Библия - Ветхий Завет - Научные переводы - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote
Модуль создан на основе изданий:
-
Учение. Пятикнижие Моисеево. / Пер. и пред. И. Ш. Шифмана. М.: Республика. 1993,
-
Еврейская Библия. Ранние Пророки. Издание Рора. / Перевод Арье Ольман и Алина Позина при участии Михаила Вайскопфа и Игоря Тантлевского. Книга Рут в пер. Арье Ольмана. дополнена 22.06.10
-
М. И. Рижский: 'Книга Иова: Из истории библейского текста', Новосибирск: Наука, 1991.,
-
М. И. Рижский: 'Книга Эклезиаста', Новосибирск, 1995
Стихи сопровождает комментарий с интерактивными ссылками, общие введения расположены в конце книг. В архив также входит глоссарий в словарном формате.
Полную еврейскую Библию смотрите здесь
2013-05-07
Спасибо!
Добрый день.
Не скачивается ссылка, выбивает ошибку.
Не скачивается, выдает ошибку отсутствует файл 404