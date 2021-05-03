Библия - Ветхий Завет - Научные переводы - модуль BibleQuote

Переводы Библии известных ученых-гебраистов.

Модуль создан на основе изданий:

Учение. Пятикнижие Моисеево. / Пер. и пред. И. Ш. Шифмана. М.: Республика. 1993,

Еврейская Библия. Ранние Пророки. Издание Рора. / Перевод Арье Ольман и Алина Позина при участии Михаила Вайскопфа и Игоря Тантлевского. Книга Рут в пер. Арье Ольмана. дополнена 22.06.10

М. И. Рижский: 'Книга Иова: Из истории библейского текста', Новосибирск: Наука, 1991.,