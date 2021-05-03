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Библия - Ветхий Завет - Научные переводы - модуль BibleQuote

Библия - Ветхий Завет - Научные переводы
Категория BIBLEQUTE MODULES, Bible mod, Commentaries mod, Biblical Studies mod, Theology mod
Переводы Библии известных ученых-гебраистов.

Библия - Ветхий Завет - Научные переводы - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote

Модуль создан на основе изданий:

  • Учение. Пятикнижие Моисеево. / Пер. и пред. И. Ш. Шифмана. М.: Республика. 1993,

  • Еврейская Библия. Ранние Пророки. Издание Рора. / Перевод Арье Ольман и Алина Позина при участии Михаила Вайскопфа и Игоря Тантлевского. Книга Рут в пер. Арье Ольмана. дополнена 22.06.10

  • М. И. Рижский: 'Книга Иова: Из истории библейского текста', Новосибирск: Наука, 1991.,

  • М. И. Рижский: 'Книга Эклезиаста', Новосибирск, 1995

Стихи сопровождает комментарий с интерактивными ссылками, общие введения расположены в конце книг. В архив также входит глоссарий в словарном формате.
Полную еврейскую Библию смотрите здесь
2013-05-07
Просмотров 5 600
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 03.05.2021
Rate this publication:
4.7/5 (34)

Comments (6 comments)

E
eroxin 5 years ago

Спасибо!
A
Alex13 5 years ago

Добрый день.
Не скачивается ссылка, выбивает ошибку.
K
krasa72 7 years ago

Не скачивается, выдает ошибку отсутствует файл 404
апологет 10 years ago
Благодарим за труды! Божьих благогословений!
Коромисло 11 years ago
Дякую.
G
gloria 14 years ago
Спасибо.

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