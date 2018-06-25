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Иудаизм и христианство - модуль BibleQuote

Иудаизм и христианство - BibleQuote
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod, Apologetics mod
07.07.12- Модуль в формате ANSI для BQ6 и Андроид, ревизия модуля 11.09.2011

Иудаизм и христианство - Модуль Цитата из Библии

В Модуль вошли книги:
  • Полонский П. Евреи и христианство: несовместимость двух подходов
  • Амврази Н. История о чудесном обращении ко Христу еврейского раввина Исаака
  • Вейцман А. Убийцы евреев

Полонский П. Евреи и христианство: несовместимость двух подходов

Раздел I ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ПРИНЯЛИ ХРИСТИАНСТВО
  • Глава 1 Почему евреи не признают Иисуса Мессией
  • Глава 2 Правомочны ли «доказательства»? (Был ли "приход Иисуса" предсказан в еврейской Библии?)
  • Глава 3 Христианство и проблема идолопоклонства
Раздел II ЭТИКА ИУДАИЗМА И ЭТИКА ХРИСТИАНСТВА
  • Глава 4 Искаженное представление об этике иудаизма в христианской культуре
  • Глава 5 "Вера" или "дела"?
  • Глава 6 Нетривиальные расхождения между еврейской и христианской этикой
  • Еврейская "любовь к ближнему" и христианская"любовь даже к врагам" - в чем они различаются
  • Принцип "непротивления злу насилием"
  • Заповеди - "обязанность"или "идеал"
  • Человек как "раб Бога", как "сын Бога" и как"супруг Бога"
Раздел III ТЕОЛОГИЯ ХРИСТИАНСТВА И ИУДАИЗМ
  • Глава 7 "Мирское" и "духовное"
  • Глава 8 Проблема "первородного греха"
  • Глава 9 Обладают ли ангелы свободой воли? (Человек как субъект истории или как поле борьбы )
ДОПОЛНЕНИЕ Диспут Нахманида

АмвразиАмврази Н. История о чудесном обращении ко Христу еврейского раввина Исаака

Глава I. ЭММАНУИЛ - ИММАНУЭЛЬ
IX ГЛАВА ПРОРОКА ИСАИИ. О ЭЛЬ-ГИБОР
ЧТО ЗНАЧИТ АЛЬМА
ОТЪЕЗД
Глава II. МОЛЧАНИЕ ИСААКА
ДРАМА В СЕМЬЕ. ИСПОВЕДНИЧЕСТВО ИСААКА
Глава III. СЛАВА БОГУ!
ТОРА И НОВЫЙ ЗАВЕТ О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
ОПРОВЕРЖЕНИЕ МУДРОВАНИИ РАВВИНОВ
АПОСТОЛ ПАВЕЛ О "КРАЕУГОЛЬНОМ КАМНЕ"
ОБРАЩЕНИЕ РЕБЕ САМУЭЛЯ КО ХРИСТУ
ПРОРОКИ И АПОСТОЛЫ О МЕССИИ
ИСТИННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 53 ГЛАВЫ ПРОРОКА ИСАЙИ
ПРОРОК ИСАЙЯ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТФЕИ О СТРАДАНИЯХ МЕССИИ
ВЛАДЫЧЕСТВО МЕССИИ И ДАРОВАННОЕ ИМ СПАСЕНИЕ
ДАНИИЛ-ПРОРОК И ВЕЧНОЕ ЦАРСТВО СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПРОРОЧЕСТВО МОИСЕЯ О МЕССИИ-ХРИСТЕ
ВТОРОЙ ПСАЛОМ ДАВИДА О ХРИСТЕ
ПЕРВОЕ ОБЕТОВАНИЕ О МЕССИИ-ХРИСТЕ, ДАННОЕ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ АДАМА И ЕВЫ
ПРОРОК МАЛАХИЯ ОБ ИОАННЕ ПРЕДТЕЧЕ И КРЕСТИТЕЛЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
МОЛЧАНИЕ ИСААКА

Вейцман А. Убийцы евреев

Просмотров 1 306
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 25.06.2018
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