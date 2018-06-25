Иудаизм и христианство - модуль BibleQuote

07.07.12- Модуль в формате ANSI для BQ6 и Андроид, ревизия модуля 11.09.2011

Иудаизм и христианство - Модуль Цитата из Библии

В Модуль вошли книги:

Полонский П. Евреи и христианство: несовместимость двух подходов

Амврази Н. История о чудесном обращении ко Христу еврейского раввина Исаака

Вейцман А. Убийцы евреев

Полонский П. Евреи и христианство: несовместимость двух подходов

Раздел I ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ПРИНЯЛИ ХРИСТИАНСТВО

Глава 1 Почему евреи не признают Иисуса Мессией

Глава 2 Правомочны ли «доказательства»? (Был ли "приход Иисуса" предсказан в еврейской Библии?)

Глава 3 Христианство и проблема идолопоклонства

Раздел II ЭТИКА ИУДАИЗМА И ЭТИКА ХРИСТИАНСТВА

Глава 4 Искаженное представление об этике иудаизма в христианской культуре

Глава 5 "Вера" или "дела"?

Глава 6 Нетривиальные расхождения между еврейской и христианской этикой

Еврейская "любовь к ближнему" и христианская"любовь даже к врагам" - в чем они различаются

Принцип "непротивления злу насилием"

Заповеди - "обязанность"или "идеал"

Человек как "раб Бога", как "сын Бога" и как"супруг Бога"

Раздел III ТЕОЛОГИЯ ХРИСТИАНСТВА И ИУДАИЗМ

Глава 7 "Мирское" и "духовное"

Глава 8 Проблема "первородного греха"

Глава 9 Обладают ли ангелы свободой воли? (Человек как субъект истории или как поле борьбы )

ДОПОЛНЕНИЕ Диспут Нахманида