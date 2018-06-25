Иудаизм и христианство - модуль BibleQuote
07.07.12- Модуль в формате ANSI для BQ6 и Андроид, ревизия модуля 11.09.2011
Иудаизм и христианство - Модуль Цитата из Библии
В Модуль вошли книги:
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Полонский П. Евреи и христианство: несовместимость двух подходов
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Амврази Н. История о чудесном обращении ко Христу еврейского раввина Исаака
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Вейцман А. Убийцы евреев
Полонский П. Евреи и христианство: несовместимость двух подходов
Раздел I ПОЧЕМУ ЕВРЕИ НЕ ПРИНЯЛИ ХРИСТИАНСТВО
- Глава 1 Почему евреи не признают Иисуса Мессией
- Глава 2 Правомочны ли «доказательства»? (Был ли "приход Иисуса" предсказан в еврейской Библии?)
- Глава 3 Христианство и проблема идолопоклонства
Раздел II ЭТИКА ИУДАИЗМА И ЭТИКА ХРИСТИАНСТВА
- Глава 4 Искаженное представление об этике иудаизма в христианской культуре
- Глава 5 "Вера" или "дела"?
- Глава 6 Нетривиальные расхождения между еврейской и христианской этикой
- Еврейская "любовь к ближнему" и христианская"любовь даже к врагам" - в чем они различаются
- Принцип "непротивления злу насилием"
- Заповеди - "обязанность"или "идеал"
- Человек как "раб Бога", как "сын Бога" и как"супруг Бога"
Раздел III ТЕОЛОГИЯ ХРИСТИАНСТВА И ИУДАИЗМ
- Глава 7 "Мирское" и "духовное"
- Глава 8 Проблема "первородного греха"
- Глава 9 Обладают ли ангелы свободой воли? (Человек как субъект истории или как поле борьбы )
ДОПОЛНЕНИЕ Диспут Нахманида
Амврази Н. История о чудесном обращении ко Христу еврейского раввина Исаака
Глава I. ЭММАНУИЛ - ИММАНУЭЛЬ
IX ГЛАВА ПРОРОКА ИСАИИ. О ЭЛЬ-ГИБОР
ЧТО ЗНАЧИТ АЛЬМА
ОТЪЕЗД
Глава II. МОЛЧАНИЕ ИСААКА
ДРАМА В СЕМЬЕ. ИСПОВЕДНИЧЕСТВО ИСААКА
Глава III. СЛАВА БОГУ!
ТОРА И НОВЫЙ ЗАВЕТ О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
ОПРОВЕРЖЕНИЕ МУДРОВАНИИ РАВВИНОВ
АПОСТОЛ ПАВЕЛ О "КРАЕУГОЛЬНОМ КАМНЕ"
ОБРАЩЕНИЕ РЕБЕ САМУЭЛЯ КО ХРИСТУ
ПРОРОКИ И АПОСТОЛЫ О МЕССИИ
ИСТИННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 53 ГЛАВЫ ПРОРОКА ИСАЙИ
ПРОРОК ИСАЙЯ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТФЕИ О СТРАДАНИЯХ МЕССИИ
ВЛАДЫЧЕСТВО МЕССИИ И ДАРОВАННОЕ ИМ СПАСЕНИЕ
ДАНИИЛ-ПРОРОК И ВЕЧНОЕ ЦАРСТВО СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПРОРОЧЕСТВО МОИСЕЯ О МЕССИИ-ХРИСТЕ
ВТОРОЙ ПСАЛОМ ДАВИДА О ХРИСТЕ
ПЕРВОЕ ОБЕТОВАНИЕ О МЕССИИ-ХРИСТЕ, ДАННОЕ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ АДАМА И ЕВЫ
ПРОРОК МАЛАХИЯ ОБ ИОАННЕ ПРЕДТЕЧЕ И КРЕСТИТЕЛЕ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
МОЛЧАНИЕ ИСААКА
Вейцман А. Убийцы евреев
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