Тора - комментарии РаШИ - модуль BibleQuote

Толкование РаШИ оказало влияние на все последующие поколения. С одиннадцатого века и до наших дней невозможно представить себе изучение Торы без РаШИ. Немало великих знатоков Торы в своих толкованиях опираются на РаШИ, порою вступая с ним в дискуссию, как делает это, например, РаМбаН.

Известны сотни толкований к толкованию РаШИ, и среди них ставшие классическими книги Маарала из Праги и раби Элийау Мизрахи, которые посвящены исследованию глубинного содержания и методологии этого неповторимого труда.

Его толкование к Торе распространялось в рукописном виде, а затем стало первой книгой на иврите, которая была издана типографским способом. Начиная с 17-ого века оно переведено на немецкий, английский и французский языки.

Тора - комментарии РаШИ - модуль Цитата из Библии - BibleQuote

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Тора - комментарии РаШИ - Исход 13



Шемот 13:2.

разверзающего всякую утробу

Который первым открывает (материнскую) утробу, подобно "(как человек) открывает רטופ (путь) воде, (так) начало ссоры" [Притчи 17, 14]; и также " וריטפי уста" [Псалмы 22,8] - открывают уста.

Мне (Мой) он

Я приобрел их Себе тем, что поразил первенцев Мицраима.



Шемот 13:3.

помни этот день

Указывает (на то), что об исходе из Мицраима нужно вспоминать ежедневно.



Шемот 13:4.

в месяце авив (в месяце колосьев)

Разве (без этого) не знали бы, в каком месяце? Но он сказал им так: Смотрите, какое благодеяние явил Он вам тем, что вывел вас (из Мицраима) в месяце, благоприятном для исхода, (когда нет) ни жары, ни холода, ни дождей. И также сказано: "выводит узников תורשוכב " [Псалмы 68, 7] — (это) месяц, благоприятствующий исходу [Mexuльтa]



Шемот 13:5.

землю кенаани...

Хотя перечислены толькo пять народов, в виду имеются все семь, ибо все они объединены (под именем) кенаани, а одно из семейств Кенаана не имело (другого, собственного) имени кроме кенаани.

клялся твоим отцам

Что касается Авраама, сказано: "В тот день заключил Господь с Авраамом и т. д." [В начале 15, 18]; что касается Ицхака, сказано: "живи на этой земле" [там же 26, 3]; что касается Йаакова, сказано: "земля, на которой ты лежишь и т. д." [там же 28, 13].

источающую молоко и мед (текущую молоком и медом)

Молоко течет из (переполненного вымени) коз, а мед — из плодов финиковой пальмы и смоковницы.

это служение

(Принесение) жертвы песах. Но ведь уже было сказано выше: "И будет, когда придете на землю и т.д." [12, 25]. Для чего же это повторяется? Из-за нового (момента, появившегося здесь). Ранее было сказано: "И когда скажут вам ваши сыновья: Что это за служение у вас?" [12, 26]. Писание говорит о неблагочестивом сыне, который исключает себя из общества (не желает участвовать в том, что делает все общество Исраэля). А здесь: "и поведай твоему сыну" [13, 8], - (речь идет) о сыне, который не умеет спросить. И Писание учит тебя, что ты должен начать (рассказ) словами агады, которые привлекают к себе сердце [Mexuльтa; Пеcaxuм 10,4].



Шемот 13:8.

ради этого

Для того, чтобы я исполнил Его заповеди, как например, эти (заповеди о) пасхальной жертве, пресном хлебе и горьких травах (вместе со всеми заповедями Торы).

содеял Господь для меня (совершал Господь мне)

(Здесь содержится) намек на ответ, (данный) неблагочестивому сыну: Господь содеял для меня, но не для тебя, ведь если бы ты был там, ты не удостоился бы избавления [Мехильта]

Раби Шеломо Ицхаки (1040- 1105)



Является самым известным толкователем Талмуда и ТаНаХа, основоположником французской школы экзегезы. С ним связаны многочисленные легенды, но до нас дошли лишь отдельные достоверные биографические сведения. Известно, что он учился в знаменитых ешивах Германии, в Майнце и Вормсе, а по возвращении во Францию создал собственную ешиву, которая вскоре стала главной в Западной Европе и привлекала к себе многочисленных учеников из разных мест еврейской диаспоры.



В своем толковании РаШИ соединяет глубокие и всесторонние знания письменной и устной Торы с талантом точного и лаконичного изложения. Он обладает удивительной способностью внести ясность во все требующее разъяснения. РаШИ ставит перед собой цель истолковать ТаНаХ на уровне прямого толкования (пешата) с использованием таких мидрашей, которые разрешают так называемые трудности в стихах и выясняют их смысл в стройной последовательности и взаимосвязи текста. По его мнению, стихи не лишаются прямого смысла и там, где аллегоричность и образность очевидны. Редким исключением из этого правила является толкование к "Песни песней", где прямое толкование уводит от понимания истинного смысла.



РаШИ исходит из того, что вся письменная и устная Тора представляет собой единое целое. При этом первая служит отправной точной для второй, а вторая, в свою очередь, является ключом к пониманию первой в ее смысловом единстве. В качестве важного инструмента толкования РаШИ использует знание грамматики языка иврит, являясь последователем грамматической школы Менахема бен-Серука и Дунаша бен-Лабрата, живших в 10-ом веке в Испании. Он сформулировал немало правил языка иврит, уточнил значение многих синонимов, указал на отличие языка Талмуда от языка Мишны, но при этом, толкуя слова ТаНаХа, он нередко исходил из языка мудрецов. В некоторых случаях РаШИ ссылается на реалии современной ему жизни, как, например, чеканка монет, гравировка по камню, изготовление стекла, охота на птиц, военное искусство и т. п. РаШИ сам не составил словарь, как это сделал, например, РаДаК, но его толкования содержат в себе весьма полный словарь языка Писания. Нередко для уточнения он пользуется арамейскими переводами Ункелуса и Ионатана. Около тысячи слов в ТаНаХе он истолковал посредством перевода на французский язык.

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