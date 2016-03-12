Апокалипсис - Толкование св. Андрея Кесарийского - модуль BibleQuote

Из обширной эсхатологической литературы следует особо выделить «Толкование на Апокалипсис», написанное в V веке по Р. Х. св. Андреем, архиепископом Кесарийским, которое представляет итог всего понимания Откровения в доникейский период в древней преследуемой Церкви, до слияния её с государством во времена императора Константина. Св. Андрей в своем труде использовал толкования Папия, Иринея, Мефодия и Ипполита.

Апокалипсис. Толкование св. Андрея Кесарийского - Модуль для Цитаты из Библии - BibleQuote

Папку с модулем положить в папку Commentaries программы.

Апокалипсис. Толкование св. Андрея Кесарийского - Модуль для Цитаты из Библии - BibleQuote

Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре.

Апокалипсис есть такое откровение сокрытых тайн, которое бывает во время озарений ума или в видениях во время сна, или в бодрственном состоянии при помощи Божественного осияния. Если апостол говорит, что это Откровение дано Христу от Бога, то употребляет выражение применительно к природе человеческой, ибо в своем Евангелии он более всех других евангелистов изображает Его в чертах возвышенных и выражениях Божественных. Также и здесь чрез служащего ангела и именем учащихся рабов указывает нам на величие Божества Христова, ибо Ему работна всяческая (Пс. 118:91).

Выражение быти вскоре обозначает, что некоторое из предсказанного в Откровении находится, так сказать, под руками, да и относящееся к концу не замедлит исполниться, ибо у Господа тысяча лет яко день вчерашний, иже мимо иде (Пс. 89:5; 2 Пет. 3:8).

И Он показал, послав оное чрез ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел.

Христос, как Владыка, явил мне это чрез ангела, мне, Своему рабу, свидетельствовавшему в него исповедание, чтобы чрез виденное я засвидетельствовал и проповедал для обращения слушающих как о том, что хотя и существует, но сокрыто от людей, так и о том, что имеет быть. Ибо тайновидец пророчески видел то и другое; это же ясно и из слов яже суть и имже подобает быти, указывают на настоящее и будущее время.

Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем: ибо время близко.

Прославляет тех, которые читают и слушают, чтобы исполнять, потому что назначенное людям время для делания и получения блаженства кратко. "Делайте, дондеже день есть, приидет нощь, егда никтоже может делати", - говорит Господь (Ин. 9:4). Иначе: по сравнению этой кратковременной жизни с будущею, вечною, близко время воздаяния коемуждо по делам его (Мф. 17:27).

Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа.

Хотя много было местных церквей, но он послал только седмим церквам. Это сделал ради седмеричного числа, означающего таинственно все церкви, а также и по соответствию этого числа настоящей жизни, в которой принят седмеричный круг дней. По той же причине он упоминает только о семи ангелах и семи церквах, которым шлет свое приветствие: "благодать вам и мир от Триипостасного Божества". Словом Сый означается Отец, сказавший Моисею: Аз есмь Сый (Исх. 3:14); выражением иже бе - Слово, которое в начале бе к Богу (Ин. 1:1); словом грядый - Утешитель, всегда во святом крещении нисходящий на верующих чад Церкви и имеющий излиться на них во всей полноте в будущем веке (Деян. 2). Под семью духами можно разуметь семь ангелов (получивших управление церквами), не поставляемых вместе с Богоначальною и Царственною Троицею, но воспоминаемых с Нею, как рабов ее, как и божественный апостол говорит подобным же образом: засвидетельствую пред Богам и Господам Иисусам Христом, и избранными Его ангелы (1 Тим. 5:21). Но можно понимать это и в другом смысле: под выражением Сый, в иже бе, и иже есть грядый - разуметь Отца, Который содержит в Себе Самом начало, средину и конец бытия всего существующего; под семью духами - дары Животворящего Духа; под имеющим следовать затем - Иисуса Христа, Бога, нас ради соделавшегося Человеком. Ибо и у апостола Божественные Ипостаси поставляются прежде и после без всякого различия, поэтому и здесь говорит и от Иисуса Христа и т. д.