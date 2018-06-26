Эсхатология - Смерть и бессмертие - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии BibleQuote с книгами по эсхатологии - Смерть и бессмертие.

Эсхатология - Смерть и бессмертие - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote

04.11.10 - первая редакция модуля

02.07.12 - вторая редакция, улучшения, заменена текста некоторых книг, модуль выполнен в кодировке UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид

Содержание модуля