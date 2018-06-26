Эсхатология - Смерть и бессмертие - модуль BibleQuote
Модуль Цитата из Библии BibleQuote с книгами по эсхатологии - Смерть и бессмертие.
Эсхатология - Смерть и бессмертие - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote
04.11.10 - первая редакция модуля
02.07.12 - вторая редакция, улучшения, заменена текста некоторых книг, модуль выполнен в кодировке UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид
Содержание модуля
-
Воскресение, статья из словаря НЗ ББИ
-
Беркоф Л. Промежуточное состояние
-
Эриксон М. Личная эсхатология
-
Райт Н. Т. Главная тайна Библии (SURPRISED BY HOPE)
-
Ньюзнер Дж. Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях
-
Роуз С. Душа после смерти
-
Булгаков С. Жизнь за гробом
-
Флоровский Г. Воскресение мертвых
-
Флоровский Г. Бессмертие Души
-
Милеант А. Жизнь после смерти
-
Семенов-Тян-Шанский А. Смерть и воскресение
-
Муди Р. Жизнь после жизни
No comments yet. Be the first!