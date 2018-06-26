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Эсхатология - Смерть и бессмертие - модуль BibleQuote

Эсхатология - Смерть и бессмертие - BibleQuote
Категория BIBLEQUTE MODULES, Theology mod
Модуль Цитата из Библии BibleQuote с книгами по эсхатологии - Смерть и бессмертие.

Эсхатология - Смерть и бессмертие - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote

04.11.10 - первая редакция модуля
02.07.12 - вторая редакция, улучшения, заменена текста некоторых книг, модуль выполнен в кодировке UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид
Содержание модуля
  • Воскресение, статья из словаря НЗ ББИ
  • Беркоф Л. Промежуточное состояние
  • Эриксон М. Личная эсхатология
  • Райт Н. Т. Главная тайна Библии (SURPRISED BY HOPE)
  • Ньюзнер Дж. Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях
  • Роуз С. Душа после смерти
  • Булгаков С. Жизнь за гробом
  • Флоровский Г. Воскресение мертвых
  • Флоровский Г. Бессмертие Души
  • Милеант А. Жизнь после смерти
  • Семенов-Тян-Шанский А. Смерть и воскресение
  • Муди Р. Жизнь после жизни
Просмотров 1 081
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 26.06.2018
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