Библия в гравюрах Доре - модуль BibleQuote
Модуль Сергея Шобика, собственно, это и не Библия, а иллюстрации Доре к ней. Часто бывают нужны иллюстрации.
Библия в гравюрах Доре - Модуль Цитата из Библии, BibleQuote
39 И выйдя, пошел, по обыкновению, на гору Масличную; за Ним последовали и ученики.
40 И придя на место, Он сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение.
41 А Сам отошел от них на расстояние брошенного камня; и преклонив колени, молился,
42 говоря: Отче, если хочешь, пронеси эту чашу мимо Меня; впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет.
43 И явился Ему ангел с неба, укрепляя Его.
44 И впав в томление, усиленнее молился; и сделался пот Его, как капли крови, падающие на землю.
45 И встав от молитвы, придя к ученикам, нашел их спящими от печали.
46 И сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение.
47 Пока Он еще говорил, вот толпа, и тот, кого звали Иуда, один из Двенадцати, шел впереди их. И он приблизился к Иисусу, чтобы поцеловать Его.
48 Иисус же сказал ему: Иуда, поцелуем ли предаешь ты Сына Человеческого?
(Лук.22:39-48)
40 И придя на место, Он сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение.
41 А Сам отошел от них на расстояние брошенного камня; и преклонив колени, молился,
42 говоря: Отче, если хочешь, пронеси эту чашу мимо Меня; впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет.
43 И явился Ему ангел с неба, укрепляя Его.
44 И впав в томление, усиленнее молился; и сделался пот Его, как капли крови, падающие на землю.
45 И встав от молитвы, придя к ученикам, нашел их спящими от печали.
46 И сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение.
47 Пока Он еще говорил, вот толпа, и тот, кого звали Иуда, один из Двенадцати, шел впереди их. И он приблизился к Иисусу, чтобы поцеловать Его.
48 Иисус же сказал ему: Иуда, поцелуем ли предаешь ты Сына Человеческого?
(Лук.22:39-48)
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