Библия в гравюрах Доре - модуль BibleQuote

Модуль Сергея Шобика, собственно, это и не Библия, а иллюстрации Доре к ней. Часто бывают нужны иллюстрации.

Библия в гравюрах Доре - Модуль Цитата из Библии, BibleQuote

39 И выйдя, пошел, по обыкновению, на гору Масличную; за Ним последовали и ученики.

40 И придя на место, Он сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение.

41 А Сам отошел от них на расстояние брошенного камня; и преклонив колени, молился,

42 говоря: Отче, если хочешь, пронеси эту чашу мимо Меня; впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет.

43 И явился Ему ангел с неба, укрепляя Его.

44 И впав в томление, усиленнее молился; и сделался пот Его, как капли крови, падающие на землю.

45 И встав от молитвы, придя к ученикам, нашел их спящими от печали.

46 И сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение.

47 Пока Он еще говорил, вот толпа, и тот, кого звали Иуда, один из Двенадцати, шел впереди их. И он приблизился к Иисусу, чтобы поцеловать Его.

48 Иисус же сказал ему: Иуда, поцелуем ли предаешь ты Сына Человеческого?

(Лук.22:39-48)