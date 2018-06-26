Адельгейм - Своими глазами - модуль BibleQuote

Протоиерей Павел Анатольевич Адельгейм (1938 — 2013) — священник Русской православной церкви, узник и инвалид брежневских лагерей, церковный публицист, основатель приюта для сирот-инвалидов.

Модуль BibleQuote Цитата из Библии - Книги и статьи свящ. Павла Адельгейма

Павел Адельгейм известен своими публичными выступлениями по проблемным вопросам внутрицерковной жизни.

Убит ударом ножа в собственном доме в Пскове 5 августа 2013 года.

Павел Адельгейм. Своими глазами

Уникальная книга, написанная в 1970-х годах. Автор рассказывает об истории подавления духовной свободы советского народа в церковной, общественной и частной жизни. О том времени, когда церковь становится “церковью молчания”, не протестуя против вмешательства в свои дела, допуская нарушения и искажения церковной жизни в угоду советской власти, которая пытается сделать духовенство сообщником в атеистической борьбе.



История, к сожалению, может повториться. И если сегодня возрождение церкви будет сводиться только к строительству храмов и монастырей, все вернется “на круги своя”.

СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР ЯКОВЛЕВ. Своими глазами, сердцем, душою, разумением...

ОТ АВТОРА: “Спустя 35 лет”

СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Предисловие

Часть I. Волчья повадка (Идеология)

Глава первая. Без вины виноватые

Глава вторая. Диалектика

Глава третья. Война и мир

Часть II. Хитрость змиева (Органы)

Глава четвертая. Иманус

Глава пятая. Охраняемая законом

Глава шестая. Актив

Глава седьмая. Ферганский кризис

Часть III. В пещи Вавилонской (Люди)

Глава восьмая. Се человек

Глава девятая. Просветители

Глава десятая. Властью святительской

Заключение в пяти тезисах

Послесловие

ОТЧЁТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКЛАД



Павел Адельгейм. Догмат о Церкви в канонах и практике

исследует адаптацию созданной в советские годы антиканонической системы давления на церковную жизнь в новых условиях, когда Церковь уничтожается руками уже не уполномоченных по делам религии, но иерархии, воспитанной этой системой и ставшей её заложниками.

Содержание

Автобиография

Приглашение к диалогу

Глава 1. Тело Христово распято крестообразно.

Глава 2. Местная Церковь.

Глава 3. Предстоятель.

Глава 4. Пределы архиерейской божественности

Глава 5. “Церковь в епископе и епископ в Церкви”

Глава 6. Единство Церкви

Глава 7. Проблема Власти

Глава 8. Епархиальная власть епископа

Глава 9. Новый Господин епархии

Глава 10. Соборность Церкви

Глава 11. Народ Божий

Глава 12. Соборные органы епархиального управления

Глава 13 Трагедия инициативы

Глава 14. Послушание - это добродетель? грех? или беда?

Глава 15. Смысл благословения

Послесловие

Примечания

Дело архимандрита Зинона с братией

Примечания (К "Делу арх.Зинона...")

Приложение 1: УКАЗ Архимандриту ЗИНОНУ

Приложение 2: Письмо свящ. Владимира Андреева

Приложение 3: УКАЗ свящ. В.А.Андрееву

Приложение 4: ОБРАЩЕНИЕ к духовенству Псковской епархии