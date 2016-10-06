Проповедники 18-20 веков - модуль BibleQuote
Модуль Цитата из Библии, BibleQuote Проповедники 18-20 веков
Модуль составлен по текстам модуля 30-2000 Christian (аналогичным текстам С. Шобика) и модулей Антона Комарова (Берсье, Муди, Джонатан Эдвардс, Генри Друмонд и др.), в модуль включены другие проповеди Эдвардса, Берсье, Финнея, Муди, тексты Э. Робертса из модуля Александра Сосновщенко.
Этим модулем "раздракониваю" модули Сергея Шобика Христианство 1000-1800, 1800-2001, которые требуют дополнений и большей специализации.
Содержание модуля Проповедники 18-20 веков
- 1727 Джонатан Эдвардс
- 1738 Джон Уэсли
- 1792 Чарльз Финней
- 1850 Эжен Берсье
- 1856 Дуайт Лиман Муди
- 1860 Эндрю Мюррей
- 1890 Рувим Торрей
- 1904 Эван Робертс
- 1907 Смит Вигглсворт
Также здесь же можно скачать модули А. Сосновщенко
Финней Ч. в кодировке ANSI для BibleQuote 5/6 и Андроид
Эван Робертс в кодировке ANSI для BibleQuote 5/6 и Андроид
Содержание модуля Эван Робертс
Катализатор пробуждения в Уэльсе
Сораспятие
Ступени освящения
Как сохранить дух торжествующим
Молитвенники
Послание церкви Божьей
Чем должна быть молитва в жизни человека
Будьте готовы!
Откровение о взятии церкви
Свидетельство взятие
Пробуждение в Уэльсе 1904 – 1906 годов едва ли может оставить равнодушным кого-либо из переживших настоящее спасение и возрождение. Один из известнейших пророческих авторов пишет, что это было самым величайшим пробуждением в истории всего христианства. Даже если это не так, пробуждение в Уэльсе несомненно одно из величайших посещений Господом Иисусом народов за всю историю. О пробуждении писали все газеты тогда, был остановлен даже чемпионат мира по футболу, как я слышал, страна просто преобразилась на какое-то время.
Есть интересные материалы о лидере этого пробуждения Эване Робэртсе, сделанные его сотрудниками, особенно епископом Непрашем. Духовность этого служителя (Робэртса), которому на момент пробуждения пожалуй не было и 25, просто изумляет. Пусть его пример станет ободрением и хорошим примером для подражания в следовании за Живым Господом Иисусом.
Сораспятие
Ступени освящения
Как сохранить дух торжествующим
Молитвенники
Послание церкви Божьей
Чем должна быть молитва в жизни человека
Будьте готовы!
Откровение о взятии церкви
Свидетельство взятие
Пробуждение в Уэльсе 1904 – 1906 годов едва ли может оставить равнодушным кого-либо из переживших настоящее спасение и возрождение. Один из известнейших пророческих авторов пишет, что это было самым величайшим пробуждением в истории всего христианства. Даже если это не так, пробуждение в Уэльсе несомненно одно из величайших посещений Господом Иисусом народов за всю историю. О пробуждении писали все газеты тогда, был остановлен даже чемпионат мира по футболу, как я слышал, страна просто преобразилась на какое-то время.
Есть интересные материалы о лидере этого пробуждения Эване Робэртсе, сделанные его сотрудниками, особенно епископом Непрашем. Духовность этого служителя (Робэртса), которому на момент пробуждения пожалуй не было и 25, просто изумляет. Пусть его пример станет ободрением и хорошим примером для подражания в следовании за Живым Господом Иисусом.
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