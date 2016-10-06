Проповедники 18-20 веков - модуль BibleQuote

Модуль Цитата из Библии, BibleQuote Проповедники 18-20 веков

Модуль составлен по текстам модуля 30-2000 Christian (аналогичным текстам С. Шобика) и модулей Антона Комарова (Берсье, Муди, Джонатан Эдвардс, Генри Друмонд и др.), в модуль включены другие проповеди Эдвардса, Берсье, Финнея, Муди, тексты Э. Робертса из модуля Александра Сосновщенко .

Этим модулем "раздракониваю" модули Сергея Шобика Христианство 1000-1800, 1800-2001, которые требуют дополнений и большей специализации.

Содержание модуля Проповедники 18-20 веков

1727 Джонатан Эдвардс

1738 Джон Уэсли

1792 Чарльз Финней

1850 Эжен Берсье

1856 Дуайт Лиман Муди

1860 Эндрю Мюррей

1890 Рувим Торрей

1904 Эван Робертс

1907 Смит Вигглсворт

Также здесь же можно скачать модули А. Сосновщенко

Финней Ч. в кодировке ANSI для BibleQuote 5/6 и Андроид

Эван Робертс в кодировке ANSI для BibleQuote 5/6 и Андроид

Содержание модуля Эван Робертс