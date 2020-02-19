Душепопечение и консультирование - модуль BibleQuote

В модуль Цитата из Библии BibleQuote вошли учебники и книги по христианскому консультированию: Коллинз Г. Пособие по христианскому душепопечению

Э. Эвальдс. Душепопечительство и терапия

Чарлз У. Тейлор. Опытный пастор

Исцеление пораженного сердца

Андерсен Н. Разрывающий оковы

Джон Пол Джексон. Напрасные жертвы духовной войны

Дин Шерман. Духовная брань

А. Л. Джилл. Власть верующего Душепопечение и христианское консультирование - Модуль для Цитаты из Библии BibleQuote по теме 03.06.12 - Модуль с этими книгами в кодировке UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид

Э. Эвальдс. Душепопечительство и терапия Четыре основных условия жизни Душепопечительская беседа Постижение новых установок Совесть, «Сверх-Я» и исповедь Об отношениях душепопечительства и психотерапии Об отношении греха и болезни О горе и труде над горем О душепопечительстве умирающего ближнего Коллинз Г. Пособие по христианскому душепопечению

Часть 1. Общие вопросы

Глава 1. Церковь и душепопечение

Глава 2. Душепопечитель и душепопечение

Глава 3. Центральный момент душепопечения

Глава 4. Общество и душепопечение

Глава 5. Кризис душепопечения

Часть 2. Личностные проблемы

Глава 6. Тревожность

Глава 7. Одиночество

Глава 8. Депрессия

Глава 9. Гнев

Глава 10. Вина

Часть 3. Проблемы развития

Глава 11. Воспитание детей и помощь родителям

Глава 12. Юность

Глава 13. Молодость

Глава 14. Средний возраст

Глава 15. Поздний возраст

Часть 4. Межличностные проблемы

Глава 16. Межличностные отношения

Глава 17. Внебрачное половое общение

Глава 18. Половое общение в браке

Глава 19. Гомосексуальность

Глава 20. Насилие и жестокое обращение

Часть 5. Проблемы идентификации

Глава 21. Комплекс неполноценности и низкая самооценка

Глава 22. Физические болезни

Глава 23. Горе

Глава 24. Одиночество

Глава 25. Выбор спутника жизни

Часть 6. Проблемы семьи

Глава 26. Добрачное душепопечение

Глава 27. Супружеские проблемы

Глава 28. Душепопечение при беременности

Глава 29. Семейные проблемы

Глава 30. Развод и повторный брак

Часть 7. Другие вопросы

Глава 31. Психические расстройства

Глава 32. Расстройства, связанные с употреблением алкоголя

Глава 33. Аддиктивное поведение

Глава 34. Денежные затруднения

Глава 35. Профессиональное душепопечение

Часть 8. Заключительные вопросы

Глава 36. Духовные проблемы

Глава 37. Другие проблемы

Глава 38. Душепопечение душепопечителей





Чарлз У. Тейлор. Опытный пастор

Введение Как стать опытным пастором ОБЫЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНОГО ОПЫТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛЬ МЕТАНОЙИ НЕ ПРОСТО МЕТОД

Часть I УЧАСТИЕ

Глава 1 Внимательность ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ ПАСТОР ПРИВЕТСТВУЕТ ВДОВЦА ПОЗА НАБЛЮДЕНИЕ СЛУШАНИЕ ЧТО МЕШАЕТ ВНИМАТЕЛЬНОСТИ КАК ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ

Глава 2 Отклик БЕСПОКОЙСТВО ПО ПОВОДУ ПЕРЕМЕН В БОГОСЛУЖЕНИИ ПЕРЕСКАЗ ПЕРЕСКАЗ ЧУВСТВ УТОЧНЕНИЕ КАК ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ

Глава 3 Оценка ПРОБЛЕМА С МОЛИТВОЙ ОБОБЩЕНИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ВЫЯВЛЕНИЕ УЧАСТИЕ – КРАТКИЙ ОБЗОР И ПРОБЛЕМЫ КАК ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ

Часть II ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Глава4 Богословская оценка ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ УБЕЖДЕНИЯ И БЛАГАЯ ВЕСТЬ РАЦИОНАЛЬНО–ЭМОТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ВИНА БЕСПОКОЙСТВО ГНЕВ КАК ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ

Глава 5 Обращение БОЛЬ УТРАТЫ СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ СООБЩЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СОПОСТАВЛЕНИЕ СПОР ПОВТОРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ, ОСУЖДЕНИЕ И ОТРЕЧЕНИЕ КАК ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ

Глава 6 Источники перемен ПАСТОРСКАЯ ТЕОЛОГИЯ ПЕРЕМЕН СЕМЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПОДГОТОВКА ПАСТОРА КАК ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ

Глава 7 Руководство ГОЛОС БОЛИ ТЕОЛОГИЯ РУКОВОДСТВА НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПРИЗНАКИ НЕЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА КАК ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ

Заключение Модель метанойи 1-Я СТАДИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ 2-Я СТАДИЯ: ПОНИМАНИЕ 3-Я СТАДИЯ: ДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧИЕ В ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ И В ГЛУБИНЕ

Андерсен Н. Разрывающий оковы

Часть первая. Наберитесь храбрости

Часть вторая. Стойте твердо

Часть третья. Будьте свободны

Приложение. Дальнейшая помощь

Исцеление пораженного сердца Что такое пораженный дух Наиболее типичные причины душевных травм Как пораженный дух влияет на нашу душу Роль ответной реакции на ранение Типы личностей, формирующиеся под влиянием пораженного духа Отношения, развитые под влиянием душевных травм Поражен ли мой дух? Кормление нашего духовного человека Как пораженный дух может влиять на нашу духовную жизнь Дорога к исцелению

Джон Пол Джексон. Напрасные жертвы духовной войны

Глава 1. Темное облако

Глава 2. Смертельная ловушка

Глава 3. Заблуждение злословия

Глава 4. Параметры власти

Глава 5. Война на втором небе

Глава 6. Война на Земле

Глава 7. Территориальные проклятия

Глава 8. Продвижение Божьего Царства

Глава 9. Мудрость в отношении врага

Глава 10. Практическое руководство в войне

Глава 11. Молитвы святых

Дин Шерман. Духовная брань

ЧАСТЬ 1. Борьба жизни и смерти

ЧАСТЬ 2. Великое противостояние

ЧАСТЬ 3. Знать своего врага

ЧАСТЬ 4. Три поля брани

ЧАСТЬ 5. Как подготовить себя к битве

ЧАСТЬ 6. Невидимый мир

ЧАСТЬ 7. Сатанинская иерархия и стратегия

А. Л. Джилл. Власть верующего

Знайте своего врага

Власть на земле

Сатана задумал обмануть

А затем пришел Иисус - Божий план

Служение Иисуса исполнено власти

От креста к престолу

Власть, возвращенная человечеству

Стратегия Сатаны в наши дни

Церковь и власть

Ключи к царству

Имя Иисуса

Духовная битва торжества