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Суворова - Мы только стоим на берегу - модуль BibleQuote

Ольга Суворова - Мы только стоим на берегу
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Модуль для Biblequote 5-6, Android (ANSI) - 04/02/2013
Категория BIBLEQUTE MODULES, History mod
Эта книга основана на уникальных документальных материалах о жизни одного из самых ярких лидеров протестантского движения в России, руководителя Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня, доктора богословских наук, выдающегося переводчика Библии на современный русский язык Михаила Петровича Кулакова.

Модуль BibleOuote - Ольга Суворова - Мы только стоим на берегу

Модуль для Biblequote 5-6, Android (ANSI) - 04/02/2013
Из записей бесед с М. П. Кулаковым, воспоминаний его детей и друзей раскрывается жизненный путь человека, прошедшего через преследования, сталинские лагеря и противостояние внутри церкви.
Главная идея книги - каждый человек имеет право на духовный поиск и на свободу выбора своего религиозного пути.
Впервые свободно говорится о проблемах внутри протестантских конфессий и о компромиссах, на которые приходилось идти лидерам всех церквей в советское время. Эта книга - еще один шаг к миру, свободному от всяческого религиозного фанатизма, к миру, где нет «своих» и «чужих».

Ольга Суворова - Мы только стоим на берегу

Через год после этой неожиданной встречи я привезла отца Георгия Чистякова в Заокский, познакомила с Михаилом Петровичем.
Была замечательная многочасовая встреча со студентами, и он, православный священник, отвечал на вопросы будущих адвентистских пасторов. В Заокском храме в переполненном зале он говорил о любви, вере и свободе выбора своего духовного пути. Его долго не отпускали со сцены, он даже попросил меня как-то корректно закончить эту встречу, потому что очень устал. А в конце зала - я это помню! - стоял Михаил Петрович Кулаков.
Они встретились тогда впервые и радовались тому, что «перегородки, которые возводят люди, не достают до неба».
И вместе молились. А через много лет смерть соединила их в одном страшном заболевании - через два с половиной года после ухода отца Георгия от той же формы рака мозга скончался и Михаил Петрович. Что-то есть в этом такое. Неслучайное, что ли?
Просмотров 1 016
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 04.02.2013
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

D
DrAlex 13 years ago
И вместе молились. А через много лет смерть соединила их в одном страшном заболевании - через два с половиной года после ухода отца Георгия от той же формы рака мозга скончался и Михаил Петрович. Что-то есть в этом такое. Неслучайное, что ли?____Не мне судить, есть в этом что-то такое или нет - Бог знает, что в этом есть. Но, православные вместе с еретиками не молятся. Поэтому, не обольщайтесь по поводу о.Георгия. Патриарх Алексий II:"Но чуть ли не более других преуспел в создании весьма странного “богословия” недавно рукоположенный и не имеющий систематического духовного образования священник Георгий Чистяков. По его словам выходит, что Лев Толстой — пример для подражания православным, преподобный Сергий — обновленец и церковный диссидент, у преподобного Серафима не было собственных мыслей, а аскетическая мысль древней Фиваиды не вполне православна. Да откуда же берется такая дерзость? Причем этот священник пытался объяснить мне, что его критикуют за то, что он поддерживал на выборах Президента Ельцина. Причем здесь Президент Ельцин — не знаю".

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