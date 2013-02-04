Суворова - Мы только стоим на берегу - модуль BibleQuote

Эта книга основана на уникальных документальных материалах о жизни одного из самых ярких лидеров протестантского движения в России, руководителя Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня, доктора богословских наук, выдающегося переводчика Библии на современный русский язык Михаила Петровича Кулакова.

Модуль BibleOuote - Ольга Суворова - Мы только стоим на берегу

Модуль для Biblequote 5-6, Android (ANSI) - 04/02/2013

Из записей бесед с М. П. Кулаковым, воспоминаний его детей и друзей раскрывается жизненный путь человека, прошедшего через преследования, сталинские лагеря и противостояние внутри церкви.

Главная идея книги - каждый человек имеет право на духовный поиск и на свободу выбора своего религиозного пути.

Впервые свободно говорится о проблемах внутри протестантских конфессий и о компромиссах, на которые приходилось идти лидерам всех церквей в советское время. Эта книга - еще один шаг к миру, свободному от всяческого религиозного фанатизма, к миру, где нет «своих» и «чужих».

Ольга Суворова - Мы только стоим на берегу

Через год после этой неожиданной встречи я привезла отца Георгия Чистякова в Заокский, познакомила с Михаилом Петровичем.

Была замечательная многочасовая встреча со студентами, и он, православный священник, отвечал на вопросы будущих адвентистских пасторов. В Заокском храме в переполненном зале он говорил о любви, вере и свободе выбора своего духовного пути. Его долго не отпускали со сцены, он даже попросил меня как-то корректно закончить эту встречу, потому что очень устал. А в конце зала - я это помню! - стоял Михаил Петрович Кулаков.

Они встретились тогда впервые и радовались тому, что «перегородки, которые возводят люди, не достают до неба».

И вместе молились. А через много лет смерть соединила их в одном страшном заболевании - через два с половиной года после ухода отца Георгия от той же формы рака мозга скончался и Михаил Петрович. Что-то есть в этом такое. Неслучайное, что ли?