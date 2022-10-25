Псалом 1

Псаломъ Давида.

1. Блаженъ мужъ, который на собранiе нечестивыхъ не ходилъ, и на пути грешныхъ не стоялъ, и въ обществе губителей не сиделъ,

2. Но въ законе Господнемъ — воля его и закону Его онъ будетъ поучаться день и ночь.

3. И будетъ онъ, какъ древо, посаженное при истокахъ водъ, которое плодъ свой будетъ давать въ свое время, и листъ его не отпадетъ. И все, что онъ ни делаетъ, будетъ благоуспешно.

4. Не такъ нечестивые, не такъ: но какъ прахъ, который сметаетъ ветръ съ лица земли!

5. Посему не возстанутъ нечестивые на судъ и грешники въ собранiе праведныхъ.

6. Ибо знаетъ Господь путь праведныхъ, а путь нечестивыхъ погибнетъ.

Юнгеров - Перевод книг Ветхого Завета - модуль BibleQuote

Данный модуль включает в себя перевод 23-х книг Ветхого Завета, выполненный известным русским библеистом П. А. Юнгеровым (1856-1921). В модуль не включены комментарии к переводу. Модуль необходимо установить в папку Bibles программы BibleQuote.

Модуль корректно работает в отдельной вкладке, но по неизвестным причинам не отображается в режиме сравнения переводов. Буду благодарен, если кто-нибудь сможет определить причину этой ошибки и устранить ее.