Стенли - Стэнли - Смит - Христианская этика - словарь BibleQuote
Люди сегодня, похоже, достаточно охотно говорят на языке этики. Возможно, это происходит благодаря растущему ощущению того, что мы завалены массой вопросов, которые в своей сущности являются этическими. Но люди, оказывается, также все более осознают, что вопросы этики находятся не только «за рамками этого». Напротив, мы постоянно оказываемся перед необходимостью принимать решения о том, как нам нужно жить и каким человеком нам следует быть. И мы понимаем, что почему-то наши действия и наша личность имеют значение. Если посмотреть с этой точки зрения, то все мы – этики. Это означает, что нам не дана роскошь задавать себе вопрос: «Хочу ли я быть этиком?»
Скорее, вопрос значительно серьезней: «Каким этиком я являюсь?»
Конечной целью создания «Карманного словаря христианской этики» является желание помочь вам стать хорошим этиком. Мы хотели внести свой вклад в эту благородную цель, обеспечив вас средством, которое поможет вам стать этиком более осведомленным. С этой целью на страницах этой книги приведены краткие определения или описания наиболее важных терминов, встречающихся в книгах и при обсуждениях в широких этических сферах. Конечно, эти определения вовсе не исчерпывающи. Они предназначены для ознакомления с базисными рабочими понятиями основных концепций, которые используются в разговоре об этике. Вместо того, чтобы включать в словарь концепции, принадлежащие большему количеству разнообразных течений религиозной и философской мысли, мы сосредоточились на греческой, западной и христианской этических традициях. Мы также избегали включения понятий, являющихся узко употребляемыми, т. к. они принадлежат специальным субдисциплинам, избрав вместо них концепции, используемые в более широких этических дискуссиях. Исходя из этого, мы ограничили число статей, имеющих отношение к отдельным исследователям этики, сводя их к минимуму, и по большей части постарались избежать упоминания личностей XX – ХХI вв.
Стенли Дж. Г., Смит Дж. Т. - Христианская этика. Карманный словарь - Словарь BibleQuote
Originally published by InterVarsity Press as Pocket Dictionary of Ethics by Stanley J. Grenz &Jay T. Smith.
Дж. Г.Стенли, Дж. Т.Смит, 2003
Видавництво «Ездра», 2006 (рос. пер.)
ISBN: 966-8182-38-3
Стенли Дж. Г., Смит Дж. Т. - Христианская этика. Карманный словарь - Содержание
Предисловие
Словарные статьи
Стенли Дж. Г., Смит Дж. Т. - Христианская этика. Карманный словарь - Предисловие
Этот небольшой словарь не предполагает его прочтения от корки до корки. Скорее он может послужить справочным инструментом, который вы будете иметь у себя на рабочем столе во время чтения других книги трудов на эту тему. Однако вы можете подумать и о том, чтобы прочесть эту книгу от «А» до «Я» с тем, чтобы составить себе основные представления об этике в целом. Чтобы помочь вам в использовании этой книги как справочника, мы предусмотрели перекрестные ссылки. Звездочка после слова или фразы указывает на то, что они содержатся в книге в другом месте в качестве отдельной статьи. Слово «смотри» (см.) отсылает вас к статье, содержащей определение понятия, которое вы выбрали. «Смотри также» (см. также) указывает на родственные статьи в этом карманном словаре, содержащие дополнительную информацию по рассматриваемому Вами понятию.
И, наконец, приобретение знаний об этике автоматически не сделает Вас хорошим этиком. Знания необходимо применять на практике, и, при соблюдении правил этики, при желании и потребности, они должны применяться под водительством и силой, полученными от Духа Святого. Мы молимся о том, чтобы «Карманный словарь христианской этики» стал инструментом, который Дух Святой будет использовать для достижения великих целей в Вашей жизни.
Стенли Дж. Гренз, Джэй Т. Смит
Большая благодарность kachura за подготовку модуля для BibleQuote!