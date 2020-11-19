Стенли - Стэнли - Смит - Христианская этика - словарь BibleQuote

Люди сегодня, похоже, достаточно охотно говорят на языке этики. Возможно, это происходит благодаря растущему ощущению того, что мы завалены массой вопросов, которые в своей сущности являются этическими. Но люди, оказывается, также все более осознают, что вопросы этики находятся не только «за рамками этого». Напротив, мы постоянно оказываемся перед необходимостью принимать решения о том, как нам нужно жить и каким человеком нам следует быть. И мы понимаем, что почему-то наши действия и наша личность имеют значение. Если посмотреть с этой точки зрения, то все мы – этики. Это означает, что нам не дана роскошь задавать себе вопрос: «Хочу ли я быть этиком?»

Скорее, вопрос значительно серьезней: «Каким этиком я являюсь?»

Конечной целью создания «Карманного словаря христианской этики» является желание помочь вам стать хорошим этиком. Мы хотели внести свой вклад в эту благородную цель, обеспечив вас средством, которое поможет вам стать этиком более осведомленным. С этой целью на страницах этой книги приведены краткие определения или описания наиболее важных терминов, встречающихся в книгах и при обсуждениях в широких этических сферах. Конечно, эти определения вовсе не исчерпывающи. Они предназначены для ознакомления с базисными рабочими понятиями основных концепций, которые используются в разговоре об этике. Вместо того, чтобы включать в словарь концепции, принадлежащие большему количеству разнообразных течений религиозной и философской мысли, мы сосредоточились на греческой, западной и христианской этических традициях. Мы также избегали включения понятий, являющихся узко употребляемыми, т. к. они принадлежат специальным субдисциплинам, избрав вместо них концепции, используемые в более широких этических дискуссиях. Исходя из этого, мы ограничили число статей, имеющих отношение к отдельным исследователям этики, сводя их к минимуму, и по большей части постарались избежать упоминания личностей XX – ХХI вв.