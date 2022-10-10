100 великих библейских персонажей - словарь BibleQuote

В отличие от других народов, наделявших своих богов множеством человеческих черт и качеств, евреи утверждали, что между человеком и непостижимым могуществом Божьим лежит непреодолимая пропасть. Это чувство лучше всего отражено в псалмах.«... Господи, Боже наш! - восклицает Давид. - Как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!... Когда взираю я на небеса Твои - дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, что Ты посещаешь его? ... Боже мой! Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием; Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер; устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра... Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - все воинство их: Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля; да трепещут перед Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось...»

Сам Господь строжайше запретил человеку делать какие-либо Его изображения. Лишь изредка, и только самым верным из Своих пророков Он приоткрывает тайну Своего величия. Когда Моисей спросил о Его имени, Бог ответил: «Я есть Сущий!» То есть Он есть То, Что в Себе Самом имеет причину Своего существования и не нуждается для этого ни в каких внешних причинах. Все остальное существует только благодаря Его воле - подобно тому, как солнечный свет существует благодаря солнцу; пока оно светит, царит день; когда же солнце заходит, наступает ночь. Так и акт божественного бытия: если он хоть на мгновение прервется, все, что раньше существовало благодаря Ему, обратится в небытие. Когда-то не было ни неба, ни земли, ни времени. И когда-нибудь все это опять исчезнет. Только один Бог существовал извечно, и будет существовать всегда!

Итак, мы не найдем в Библии связного рассказа о том, Что есть Бог, каковы Его свойства и атрибуты. Свидетельства эти редки и по большей части случайны. Богословам потребовалось приложить некоторые усилия, дабы собрать их воедино. Прежде всего, обратим внимание на свидетельство апостола Иоанна: «Бог есть дух» (Ин. 4,24). Другими словами, Бог не имеет в Себе ничего из того, что составляет наш видимый мир. Но если бы, несмотря на это, мы захотели подобрать самую близкую аналогию Ему, то таковой аналогией служит ослепительный свет. Тот же апостол Иоанн говорит: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (Ин. 1,5). А апостол Павел добавляет, что Он «обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (1 Тим. 6,16).

Господь Бог КОСМИЧЕСКИЙ ПЛАН БЫТИЯ Люцифер-Сатана

Архангел Михаил

Левиафан ПРАОТЦЫ Адам

Каин

Енох

Ной

Нимрод

Мелхиседек ПАТРИАРХИ Авраам

Лот

Агарь

Исаак

Исав

Иаков

Фамарь

Иосиф ИСХОД И ОБРЕТЕНИЕ ОБЕТОВАННОЙ ЗЕМЛИ Моисей

Аарон

Валаам

Иисус Навин ЭПОХА СУДЕЙ Аод

Девора

Гедеон

Авимелех

Иеффай

Самсон

Руфь ЦАРИ И ПРОРОКИ Самуил

Саул

Давид

Вирсавия

Авессалом

Соломон

Царица Савская

Ровоам

Иеровоам

Ахав

Илия

Иезавель

Елисей

Ииуй

Иоас

Амос

Иона

Осия

Исаия

Езекия

Синахериб

Манассия ВРЕМЯ АПОСТОЛОВ Иосиф Аримафейский

Мария Магдалина

Ирод Агриппа

Петр

Сапфира

Матфей

Стефан

Симон

Марк

Павел

Иаков

Анания

Лука

Варнава

Тимофей

Дионисий Ареопагит

Фома

Андрей

Филипп

Варфоломей

Иоанн АПОКАЛИПСИС Грядущий Антихрист

100 великих библейских персонажей - словарь BibleQuote

М. : Вече, 2015. - 320 с.

ISBN 978-54444-2477-3