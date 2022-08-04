Библия - Комментарии «Свет на Востоке» - комментарий BibleQuote

Древняя Иерусалимская церковь (1:1—8:3)

1.1. Предисловие Луки (1:1—3)

1:1 Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала

1:2 до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал,

1:3 которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.

Как первую часть своего произведения — Евангелие (Лк. 1:1—4), так и вторую — Деяния апостолов, автор начинает с обращения к Феофилу, который, вероятно, был христианином (Лк. 1:4), поскольку Лука намеревался поручить ему распространение обеих книг. Можно сказать, что Феофил исполнял роль издателя Луки.

В кратком предисловии автор передает содержание Евангелия, приводя лишь его начало и конец. При этом описание вознесения Иисуса является своеобразным звеном, соединяющим Евангелие с Деяниями. Для нас существенное значение имеют два аспекта.

Во-первых, Лука с самого начала уделяет особенное внимание апостолам, о жизни и деяниях которых он намеревается рассказать в дальнейшем и в связи с чем книга получила свое название. И хотя маловероятно, что оно дано ей самим автором, все же очевидно, что именно апостолы важны для Луки. Ведь эго их Иисус избрал через Святого Духа и направил распространять Благую весть (Лк. 24:47—49), после того как они лично встретились с Воскресшим. Поэтому для евангелиста так важны свидетельства апостолов об Иисусе: Его жизни и учении; Его смерти, воскресении и вознесении. Значение свидетельств таких людей все более возрастало, по мере того как стали распространяться ложные утверждения о Христе и христианах. Тот, кто стремился получить точные сведения об Иисусе Христе (Лк. 1:4), должен был полагаться на правдивость рассказов этих очевидцев. Кстати, важно отметить, что Лука, друг и сподвижник Павла, нигде не называет этого выдающегося благовестника апостолом.

Во-вторых, из Деян. 1:3 мы получаем новую информацию о периоде между воскресением и вознесением Иисуса: в продолжение сорока дней Иисус являлся Своим ученикам. Заглянув в Симфонию, мы видим, какое значение имеет число сорок в Библии: сорок дней и ночей Бог позволил низвергаться потопу; сорок лет израильтяне странствовали по пустыне; сорок дней Моисей оставался на горе Синай; через сорок дней лазутчики израильтян возвратились из обетованной земли; сорокадневный срок получает Ниневия для покаяния. Кроме того, можно увидеть аналогию между пребыванием Моисея на горе Синай в общении с Богом и встречами Иисуса с апостолами после воскресения. Как Бог на горе Синай объявил Свою волю Моисею, так и теперь апостолы, вожди новозаветного народа Божьего, получают от Христа повеления. Мы узнаем также, что в это время Иисус являлся им, говоря о Царствии Божием (Деян. 1:3). Осталось неизвестным, что именно говорил Он тогда, но мы должны принять на веру: это было введением в учение апостолов, равно как и вхождением в новый завет. Евангелист Иоанн подчеркивает, что ученикам открылся смысл некоторых событий жизни Иисуса! только после Его воскресения (ср., например, Ин. 12:16 — въезд Христа в Иерусалим). Лишь по прошествии некоторого времени после встречи с Воскресшим они осознали произошедшее. Описывая встречу Иисуса с учениками на пути в Еммаус (Лк. 24:13—35), Лука рассказывает о том, как Учитель открыл им глаза на Божий замысел и Божью волю. И в наши дни, желая узнать о том, чего хочет от нас Господь, мы должны обращаться к Ветхому и Новому Заветам. Только там мы найдем достоверное слово Бога: через Писание Господь обращается непосредственно к каждому из нас.

Лука уделял очень большое внимание учению апостолов (см. Деян. 2:42) и видел его органическую связь с речами и учением Самого Христа. О том, как Благая весть распространялась по миру, находя свое отражение в жизни Церкви, и рассказывает Лука в Деяниях.

Библия - Комментарии «Свет на Востоке» - комментарий BibleQuote

Данный модуль включает комментарии к 9-ти книгам Нового Завета, изданные миссией «Свет на Востоке»:

Деян., Иак., Иуды, Рим., 1 Кор., Кол., 1-2 Фес., Откр.

Модуль необходимо загрузить в папку Commentaries программы BibleQuote.