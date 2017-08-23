Мак-Артур - Новый Завет - Толкования - модуль BibleQuote

Народ Божий обязан понимать Бога, для чего должен знать «слово истины» (2 Тим. 2:15), чтобы оно вселялось в них обильно (Кол. 3:16). Посему во главу угла своего служения я ставлю помощь народу Божьему в познании Его Слова — занятие весьма полезное для духовного роста.

Джон Мак-Артур - Новый Завет - Толкования - модуль Цитата из Библии - BibleQuote

Модуль составлен по текстам серии книг Джона Мак-Артура "Толкование книг Нового Завета", издания СЕО, "Библия для всех" и др.

2004-2019

Джон Мак-Артур - Новый Завет - Толкования - модуль Цитата из Библии - BibleQuote - Содержание модуля

1. Евангелие от Матфея - добавлено 29.01.13

2. Иакова - добавлена 22.03.14

3. 1 Послание ап. Петра - добавлена 17.05.16

4. Римлянам

5. 1-е Коринфянам

6 2-е Коринфянам - добавлена 21.12.20

7. Галатам - добавлена 09.07.17

8. Ефесянам

9. Филиппийцам - добавлена 21.12.20

10. Колоссянам

11. 1 Фессалоникийцам - добавлена 23.07.19

12. 2 Фессалоникийцам - добавлена 23.07.19

13. 1-е Тимофею

14. 2-е Тимофею

15. Титу

16. Филимону

17. Евреям - добавлена 18.12.19

18. Откровение - добавлена 23.07.19

19. Деяния - добавлена 20.05.20

Джон Мак-Артур - Новый Завет - Толкования - модуль Цитата из Библии - BibleQuote - 1-е Коринфянам 12 - Происхождение и выявление поддельных духовных даров

"Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам - так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым" (12:1-3).

Этим отрывком начинается раздел, разбирающий вопросы, связанные с духовными дарами (главы 12-14). В наши дни эти вопросы вызывают споры среди многих слоев людей, исповедующих христианство. Возможно, ни в одной другой сфере библейского учения не было столько недоразумений и злоупотреблений, и даже внутри евангельских церквей, как в сфере духовных даров. И все же нет ни одного аспекта учения, который был бы более важен для духовного здоровья и действенности церкви, чем этот. Не говоря уже о том, что таким образом прямо проявляется сила Святого Духа, для самих верующих нет ничего более животворящего, чем действие подаренных им духовных даров. Ведь это - их удел в Боге, те способности, которые даны им для христианского служения.

Вопреки представлению многих людей, истинная церковь Иисуса Христа - это не та человеческая организация, которую все. мы можем видеть и которая управляется иерархией должностных лиц. Церковь - это не социальное агентство для удовлетворения нужд и потребностей общины, и не просто место, где удобно совершать похороны или крестины и заключать браки. И уж, конечно, церковь - это не социальный религиозный клуб, куда собираются люди, придерживающиеся сходных религиозных верований и норм поведения, для того, чтобы пообщаться и, при случае, для возможных мероприятий.

Церковь, как она была учреждена Иисусом Христом, описана и определена в Новом Завете, это живой организм. Это - духовное тело Христа, Который является ее Главой, ее Господом. Членами этого тела есть всецело и исключительно те, кто через веру в Него как их Спасителя и Господа стали новым творением. Хотя церковными членами являются люди, это - не человеческая организация. Это - сверхъестественный организм, созданный, установленный, уполномоченный и руководимый Самим Господом. Поскольку глава церкви вечен и нерушим, и церковь вечна и нерушима. Иисус заверяет нас, что даже "врата ада не одолеют ее" (Матф. 16:18).

Каждому члену Христовой церкви подарены сверхъестественные способности, дары Божьего Святого Духа. Это - те средства, при помощи которых Бог осуществляет служение Святого Слова и силы среди Своего народа, а также и служение миру. Этими дарами Бог сверхъестественно обеспечивает верующих церкви и евангелизации мира. Эти дары предназначены для того, чтобы верующие духовно росли, учились все больше почитать Бога, свидетельствовать о Нем и исполнять христианское служение.

Истинные духовные дары даны Богом для того, чтобы укреплять верующих, проявлять их единство, гармонию и силу. Сатанинские поддельные дары предназначены для того, чтобы разделять, подрывать и ослаблять. Божьи дары наставляют, помогают расти; сатанинские подделки тянут вниз.

Коринфская церковь, как и многие церкви в наши дни, была серьезно затронута и подделкой духовных даров, и их неправильным пониманием и использованием. Некоторые из коринфских верующих распознали эту беду, и 12-14 главы послания продолжают отвечать на те вопросы, о которых они писали Павлу (7:1): Кроме вопросов, поднятых и отраженных в письме к Павлу, он узнал и о других трудностях "от домашних Хлоиных" (1:11) и от "Стефания, Фортуната и Ахаика" (16:17). Если судить по тому учению о духовных дарах, которое излагает здесь Павел, среди вопросов были такие, как: Что такое духовные дары? Сколько иx существует? Каждый ли из верующих обладает ими? Насколько они важны для жизни отдельного христианина и для жизни церкви? Что такое крещение Святым Духом и как оно соотносится с духовными дарами? Все ли дары даются в каждую из эпох жизни церкви, или некоторые дары были даны только с определенной целью и на ограниченное время? Могут ли дары быть поддельными? Если да, то как верующим отличать истинные дары от ложных? На эти и многие другие вопросы Павел подробно отвечает.

В точности так же, как они извратили почти все остальное, коринфяне извратили и природу, цель и использование духовных даров. Эти искажения, как и другие, во многом были обязаны своим происхождением тем представлениям и обычаям, которые коринфяне перетащили в церковь из своего языческого прошлого. Старая жизнь постоянно пачкала новую. Они не отделились от путей своей прежней жизни и, по сути, все еще крепко цеплялись за то, что было "нечистым" (2 Кор. 6:14-17). Хотя они были богаты и совершенным образом одарены дарами (1 Кор. 1:7), в том, что касалось понимания этих даров, они были бедны, и в том, что касалось их применения - безответственны.

Джон Мак-Артур - Новый Завет - Толкования - модуль Цитата из Библии - BibleQuote - История версий модуля

13.11.12 - 8 книг

29.01.13 - добавлено Евангелие от Матфея

22.03.14 - добавлено Послание Иакова

17.05.16 - добавлено 1-е Послание ап. Петра

09.07.17 - добавлено Послание к Галатам

23.07.19 - добавлены 1 и 2 Фессалоникийцам и книга Откровение

18.12.19 - добавлено послание к Евреям

21.12.19 - добавлены 2-е Коринфянам и послание к Филиппийцам

20.05.20 - добавлена книга Деяния Апостолов

11/02/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7

23/07/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7.2

18/12/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7.2

21/12/2019 - версия модуля, доработанная и адаптированная для BibleQuote7.2