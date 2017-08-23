Кальвин Жан - Новый Завет - комментарий BibleQuote

Кальвину принадлежит судьбоносная роль в истории Европы: его деятельность преобразила жизнь отдельных людей и облик целых институтов на заре Нового времени, когда западная цивилизация начала приобретать свои отличительные черты. Вдобавок к этому за последние годы наше знание и представление о европейской Реформации в общем и о Кальвине в частности значительно углубилось, что позволило по-новому посмотреть на мир Кальвина и его роль в нем.

Жан Кальвин - Комментарии Нового Завета - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote

Модуль BibleQuote с комментариями Жана Кальвина на 21 книгу Нового Завета

В модуль входят комментарии на Новый Завет Жана Кальвина - пока 21 книга, расположенные на сайте Евангелическо-Реформатской Церкви г. Москвы и у нас на Эсхатосе

Жан Кальвин - Комментарии Нового Завета - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote - Содержание модуля

Евангелие от Иоанна

Деяния апостолов

Послание Иакова

1 Послание Петра

2 Послание Петра

1 Послание Иоанна

Послание Иуды

Послание Римлянам

1 Послание Коринфянам

2 Послание Коринфянам

Послание Галатам

Послание Ефесянам

Послание Филиппийцам

Послание Колоссянам

1 Послание Фессалоникийцам

2 Послание Фессалоникийцам

1 Послание Тимофею

2 Послание Тимофею

Послание Титу

Послание Филимону

Послание Евреям

Жан Кальвин - Комментарии Нового Завета - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote - Евангелие от Иоанна - Глава 14

1. Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 2. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. 3. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 4. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. 5. Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? 6. Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 7. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его.

1 ) Да не смущается сердце ваше. Христос не без причины утверждает учеников столькими словами. Ведь им предстояла страшная и тяжелая битва. Не слабым было и искушение, когда некоторое время спустя ученики увидели Его распятым на кресте. От этого зрелища можно было воистину отчаяться. Итак, когда наставал час испытаний, Христос показал средство, способное удержать их от падения. Ведь Он не просто увещевает их к стойкости, но одновременно учит, откуда надо эту стойкость черпать. А именно, из веры, признающей Его Сыном Божиим, имеющим в Себе достаточно сил защитить и спасти Своих людей. Здесь также надо учесть сопутствующие обстоятельства: Христос хотел, чтобы ученики стояли твердо и безбоязненно, хотя бы все и казалось более чем печальным. Итак, сей щит пригоден и для нас, чтобы и нам выдерживать подобные удары. Мы не можем не чувствовать волнения, но должны волноваться так, чтобы при этом не пасть. Говорится же, что верные не волнуются, ибо, опираясь на Слово Божие, они идут твердым шагом, даже если обуреваются великими невзгодами.

Веруйте в Бога (Вы веруете в Бога). Можно перевести и в повелительном наклонении: веруйте в Бога, и в Меня веруйте. Однако первое чтение - веруете - подходит больше и более общепринято. Кроме того, здесь показывается причина стойкости. А именно: мы стоим тогда, когда вера наша основывается на Христе и взирает на Него так, словно Он находится с нами и протягивает нам руку помощи. Но удивительно, почему здесь на первом месте ставится вера в Бога Отца. Скорее ученикам надлежало сказать так: следует верить в Бога постольку, поскольку они уверовали во Христа. Ведь Христос - отпечатленный образ Отца, посему вначале надо воззреть именно на Него. По этой причине Он и снизошел к нам - для того, чтобы наша вера, начав с Него, затем вознеслась к Отцу.

Однако Христос имел в виду другое. Никто не говорит, что не надо верить в Бога. Это общепринятая аксиома, с которой соглашаются все. Однако на деле верит едва ли каждый сотый. Это происходит как потому, что величие Божие отстоит от нас слишком далеко, так и потому, что сатана нагоняет всякого рода тучи, скрывающие от нас Бога. Поэтому вера, ища Бога в небесной славе и неприступном свете, очень быстро изнемогает. Плоть охотно порождает тысячу измышлений, уводящих нас от правильного познания Бога. Итак, Христос предлагает Себя как цель, к которой вера наша должна стремиться. И если она будет стремиться к ней, то найдет и то, где ей успокоиться. Ибо Христос - истинный Эммануил, Который тут же ответит нам, как только Его взыщет наша вера.

Это одно из главных начал веры: она должна не блуждать где попало, а направляться к одному Христу. И чтобы не колебаться в искушениях, она должна основываться только на Христе. Истинная же проверка веры состоит в том, чтобы никогда не позволять себе отойти от Христа и Его обетований. Папистские богословы, рассуждая об объекте веры, или, скорее, о нем разглагольствуя, считают его простым воспоминанием о Боге. О Христе же ни одного слова. И те, кто мыслит согласно с ними, с необходимостью будут колебаться даже от легкого дуновения ветерка. Гордые люди стыдятся смирения Христова. Поэтому они сразу же переходят к непостижимому величию Божию. Однако вера никогда не достигнет небес, если не подчинит себя Христу, Богу, принявшему смиренный облик. Она никогда не будет стойкой, если не обопрется на Христову немощь.

2 ) В доме Отца Моего. Поелику Его отсутствие могло вызвать ропот, Христос свидетельствует, что не уходит с целью отделиться от учеников. Ведь и для них имеется место на небесах. Могло возникнуть подозрение, что Христос восходит к Отцу, пренебрегая Своими оставленными на земле людьми. Это место грубо извращают, толкуя его так, словно Христос учит о наличии в Царстве Небесном разных степеней блаженства. Но Он говорит о многих, а не о разных или неравных обителях, о таких, которые достаточны для многих людей. Он как бы говорит: там есть место не только для Меня, но и для всех Моих учеников.

А если бы не так. Здесь толкователи разногласят. Одни читают все в одном контексте. Как-то: Если бы вам не были готовы обители, Я сказал бы, что иду заранее их подготовить. Я же скорее соглашусь с мнением тех, кто разделяет предложение следующим образом: Если бы небесная слава полагалась одному Мне, Я не внушал бы вам ложные ожидания. Я сказал бы: никому кроме Меня нет места у Отца Небесного. Однако дело обстоит иначе. Я предваряю вас, чтобы приготовить вам место.

По моему мнению, сам контекст заставляет нас читать таким образом. Ибо сразу же затем следует: если же пойду, чтобы приготовить место. Этими словами Христос хочет сказать: цель Его ухода в том, чтобы приготовить место для учеников. Итог же таков: Сын Божий взошел на небеса не как частное лицо, чтобы жить там в одиночестве. Скорее небеса - общее наследие всех благочестивых, и Глава всегда останется соединенной со Своими членами. Однако встает вопрос: каким было посмертное положение ветхозаветных отцов, прежде чем Христос взошел на небеса? В народе бытует мнение, что души верных были заключены в лимбе. Ведь Христос говорит, что только Его уход приготовил на небесах место.

Но ответ весьма прост. Место, о котором говорится, готовится на день воскресения. По природе человеческий род изгнан из Царства Божия. Сын же, единственный наследник небес, принял наследство от нашего имени, дабы через Него доступ к наследию открылся и нам. Ибо в Его лице мы уже в надежде обладаем небесами, как учит Павел в Еф.1:3, но мы не будем Им обладать, покуда Он снова не явится с неба. Итак, здесь не проводится различение между посмертным положением отцов и нашим состоянием, ибо Христос приготовил место как для нас, так и для них. И в это место Он заберет всех в последний день. До примирения души верных словно в зеркале взирали на обещанное искупление, а теперь они наслаждаются блаженным покоем, доколе их искупление не завершится полностью.

3 ) И когда пойду (И если пойду). Условный союз надо разуметь как обстоятельство времени. Как если бы Христос сказал: После того, как Я уйду, снова возвращусь к вам. Кроме того, возвращение не следует понимать здесь как сказанное о Святом Духе. Словно Христос явил ученикам новое присутствие в виде Духа. Верно, что Он обитает с нами и в нас через Свой Дух, но здесь говорится о последнем судном дне, когда Он придет собрать Своих людей. Действительно, Христос ежедневно готовит для нас место, если иметь в виду всю Его Церковь. Отсюда следует: день нашего окончательного восшествия на небеса еще не настал.

4 ) А куда Я иду, вы знаете. Поскольку речь идет не об обычном терпении, но о том, чтобы мы спокойно выносили столь длительное отсутствие Христово, добавляется еще одно подтверждение. Ученики знают: Его смерть не конец, а переход к Отцу. Кроме того, они сами идут тем путем, который приведет их к участию в той же славе. И то, и другое следует осмыслить, дабы нам очами веры лицезреть Христа в Его небесной славе и блаженном бессмертии. Кроме того, мы должны знать, что Он - начаток нашей жизни, и явил нам путь, который ранее был для нас закрыт.

История модуля BibleQuote

06.02.13 - модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид