Античный мир - словарь BibleQuote

Август, Октавиан Гай (лат. Cajus Julius Caesar Octavianus) (63 до н.э. - 14 н.э.) римский император с 27 г. до н.э. Как племянник Юлия Цезаря и его приемный сын (до усыновления - Октавий) выступил после убийства последнего в 44 г. против М. Антония, опираясь на сенаторов и их идеологического вождя Цицерона. Однако после поражения в Мутинской войне в 43 г. порвал с сенаторами и заключил союз с Антонием и Лепидом (2-й триумвират). Триумвиры проводили в борьбе с политическими соперниками массовые проскрипции (жертвой их стал и Цицерон, в прошлом друг А. и враг Антония). В 42 г. до н.э. триумвиры нанесли при Филиппах (Македония) поражение убийцам Ю. Цезаря - Бруту и Кассию. На протяжении ряда лет А. вел войну с Секстом Помпеем. Победив его в 36 г. до н.э., А. лишил власти Лепида, а потом выступил против Антония, который в то время вступил в брак с египетской царицей Клеопатрой. В сентябре 31 г. до н.э. состоялась битва возле мыса Акций (зап. побережье Греции), которая принесла А. победу. Возвратившись в 29 г. до н.э. в Рим, он стал повелителем всего Римского государства.

Секст Аврелий Виктор оставил о нем следующую информацию: «Цезарь Октавиан, перешедший путем усыновления из рода Октавиев в род Юлиев, в отмщение за убийство Юлия Цезаря, который сделал его своим наследником, победил в Македонии организаторов убийства, Брута и Кассия. Сына Гнея Помпея, Секста Помпея, добивавшегося получить имущество своего отца, он разбил в Сицилийском проливе. Консула Марка Антония, управлявшего Сирией и увлеченного любовью к Клеопатре, он победил у Акция на побережье Амбракии. Остальные части мира он покорил себе при помощи своих легатов. Парфяне вернули ему римские знамена, отнятые у Красса. Инды, скифы, сарматы и даки, которых он не покорял, прислали ему дары. Врата в храме двуликого Януса, дважды запиравшиеся до него: первый раз при Нуме, второй раз после 1-й Пунической войны, он запер своей рукой. Назначенный пожизненным диктатором, он за свои подвиги получил от сената титул божественного Августа» (О знаменитых людях. LXXIX).

Более содержательным источником является выставленная у мавзолея в Риме надпись «Деяния божественного Августа», текст которой принадлежит самому А. Биографию А. описали Плутарх и Г. Светоний Транквилл.

А. был основоположником политического режима, который принято называть принципатом - от лат. «princeps» - «первый» (в сенате). Советские историки рассматривали принципат как особый вид монархии, при котором формально сохранились основы республиканских форм правления. Вся реальная власть сосредоточилась в руках А. Он стремился укрепить престиж сенаторского сословия, вместе с тем ограничивал его политическую роль. По отношению к плебсу А. придерживался политики «хлеба и зрелищ». Опорой императорской власти было прежде всего войско. В честь А. в Риме назвали августом восьмой месяц (секстилий).

Октавиан Август. Деяния божественного Августа // Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1987. С. 166-176; Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Проблема рождения и формирования принципата. Л., 1985; Машкин Н.А. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность. М.; Л., 1949.

(И.А. Лисовый, К.А. Ревяко. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима / Науч. ред. А.И. Немировский. - 3-е изд. - Мн: Беларусь, 2001)

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Этот титул получил Октавиан, внучатый племянник Гая Юлия Цезаря, усыновленный им в 44 и ставший его наследником по завещанию. С Марком Антонием и Лепидом он одержал победу над войсками убийц Юлия Цезаря, Брутом и Кассием. В 31 Октавиан выступил против Антония и нанес ему поражение в морском сражении при Акции. Позднее власть Октавиана в Риме, которую он вернул себе при помощи Агриппы и Мецената, стала неограниченной. Личность Октавиана трактовалась по-разному, но в глазах таких великих современников, как Гораций, Вергилий и Ливий, он представал достойным государственным деятелем. После Октавиана остался перечень его деяний, а в 1555 в Анкаре был найден так называемый Анкарский памятник - двуязычный текст, автобиографическое описание государственной деятельности Августа. Биографию Августа написал Светоний. Титул Августа носили все императоры Рима после Октавиана.

(Современный словарь-справочник: Античный мир. Cост. М.И.Умнов. М.: Олимп, АСТ, 2000)

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Источник: http://www.antmir.ru/

использованы материалы в том числе:

1. Современный словарь-справочник: Античный мир. Cост. М.И.Умнов. М.: Олимп, АСТ, 2000.

ISBN 5-17-000392-7

2. И. А. Лисовый, К. А. Ревяко. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима / Науч. ред. А.И. Немировский. - 3-е изд. - Мн: Беларусь, 2001.

ISBN: 985-01-0017-6

3. Античная культура: литература, театр, искусство, философия, наука. Словарь-справочник / Под ред. В.Н.Ярхо. М., 1995.

ISBN: 5-87604-145-9