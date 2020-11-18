Фома Кемпийский - О подражании Христу - модуль BibleQuote

В своих трудах и проповедях Фома Кемпийский (1379 - 1471) описывает монашескую жизнь, ее добродетели, жизнь и страдания Христа, Божьей Матери, мистическое соединение с Богом.

В них чувствуется влияние предшественников, особеннно св.Бернара. Отец Фома, как и другие подвижники этой обители выражает свои мысли в форме советов.



Книга содержит 4 раздела: в двух первых даются общие советы для духовной жизни, в 3-м (книге "внутреннего утешения") рассматривается духовная жизнь в ее вершинных проявлениях, в 4-м описывается освящения души - таинство Святой Евхаристии.

Лучший русский перевод этой книги был сделан в XIX веке в несколько сокращенной форме К. П. Победоносцевым. Фома Кемпийский - О подражании Христу - Модуль Цитата из Библии, BibleQuote - Содержание

Книга 1

Книга 2. НАСТАВЛЕНИЯ КО ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ

Книга 3. О ВНУТРЕННЕМ УТЕШЕНИИ

Книга 4. О ТАИНСТВЕ ТЕЛА ХРИСТОВА

Фома Кемпийский - О подражании Христу - Книга 2 - НАСТАВЛЕНИЯ КО ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ - ГЛАВА I. О ВНУТРЕННЕЙ БЕСЕДЕ



1 Царствие Божие внутрь вас есть (Лк. 17:21), глаголет Господь. Обратись от всего сердца своего ко Господу, оставь здешний бедственный мир, и обрящет покой душа твоя. Учись внешнее презирать, внутреннему предаваться, и увидишь, внидет внутрь тебя Царствие Божие, Царствие Божие мир и радость о Духе Святом (Рим. 14:17), и не познают его нечестивые. Приидет к тебе Христос и явит тебе утешение Свое, когда приготовишь Ему внутрь себя достойное жилище. Вся слава Его и красота Его внутрь и там Ему место угодное. Частое у Него обращение со внутренним человеком, сладкая беседа, благодатное утешение, множество мира, содружество неизреченное.



2 Восстань, верная душа, приготовь сердце свое жениху, да придет к тебе и в тебе обитать соизволит. Вот, Он сказал: если кто любит Меня, слово Мое соблюдает, и Отец Мой возлюбит его, и к нему приидем и обитель у него сотворим (Ин. 14:23). Итак, дай место Христу, и всем другим затвори вход. Когда Христос в тебе, ты богат и все есть у тебя. Сам Он будет тебе промыслитель и верный попечитель во всем, и не будет нужды тебе на людей надеяться: люди изменяются скоро и скоро отпадают, а Христос пребывает во веки (Ин. 12:34), и до конца с тобою пребудет твердо.



3 . Немного полагай веры на бренного и смертного человека, как бы ни любил его, как бы он ни был полезен, - и не печалься много, когда он против тебя поворотится и вопреки тебе скажет. Кто сегодня с тобою, завтра может быть против тебя, и, обращаясь, люди часто как ветер меняются. Возложи на Господа все свое упование; Они в страх и в любовь тебе да будет. Сам Он за тебя станет в ответе и все обратит во благо тебе. Нет у тебя здесь пребывающего града: где бы ни был, странник ты и пришелец, и никогда не войдешь в покой, покуда не соединишься с Христом внутренно.

18.07.12 - Модуль в ANSI для BQ6 и Андроид