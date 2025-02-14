Цитата из Библии - BibleQuote 6.0 Тимофея Ха - 2013-02-05

Цитата из Библии - BibleQuote 6

Рады представить последнее обновление программы Цитата из Библии версии 6.0 от 05 февраля 2013 года Тимофеем Ха.

В данной сборке представлены модули на греческом, русском и английском языках.

Модули на греческом языке содержат номера Стронга, морфологический анализ, знаки акцентации и регистр, т.е. имена и другие слова написаны с большой буквы.

Пакет имеет несколько лексиконов Стронга: Strong's Exhaustive Concordance; NASB Hebrew Lexicon; NASB Greek Lexicon - на английском языке; Еврейский лексикон Стронга и Греческий лексикон Стронга на русском языке.

Система параллельных мест приведена согласно базе The Treasury Of Scripture Knowledge от Jerome H. Smith.

Кроме того, мы включили в эту сборку словари и энциклопедии:

Библейский словарь Брокгауза,

Морфология греческого языка,

Библейская энциклопедия Lion-РБО,

Библейская Энциклопедия арх. Никифора,

Краткий словарь православных терминов,

Краткий религиозно-философский словарь. Л.И. Василенко,

В.М.Живов. Святость,

Библейский словарь В.П.Вихлянцева

Тематический словарь NIV.

Всё это можно найти в панели Словари. Пакет содержит также следующие модули:

Библия переводы

на греческом языке

Septuaginta

Septuaginta-a

Septuaginta-am

Septuaginta-m

Analytic Septuagint-sam

Apostolic Bible-s

Neophytus Vamvas

NT Byzantine textform2005-sm

NT Byzantine text-type (Majority Text)-sm

NT Codex Purpureus Beratinus

NT Codex Purpureus Beratinus-sm

NT Greek Westcott-Hort

NT Greek Westcott-Hort+Nestle-Aland/UBS_Str.

NT Nestle-Aland27/UBS4-m

NT Novum Testamentum Graece (NA27)

NT Novum Testamentum Graece (NA28)

NT Textus Receptus

NT Textus Receptus-sm

NT Tischendorf's New Testament

NT Westcott-Hort/Nestle-Aland(UBS)-sm

NT Westcott-Hort/UBS-sm

на английском языке

King James Version-s

New American Standard Bible-s

на русском языке

«Записки на книгу Бытия» и «Опыт объяснения псалма 67»

Агапэ Библия

Апокрифы Сергиевский

Библейские вольнодумцы. Иов.Екклезиаст.

Библия для переводчиков 77

Библия современный русский перевод

Библия Юбилейная

Библия Современный перевод

Библия Уточненный синодальный перевод

Бытие Иона (Апт)

Бытие. Первая книга Моисея: Поэт. интерпретация Адольф Шведчиков

Евангелие 7D

Евангелие Марка в пер. С. Лезова

Евангелие Аверинцев

Евангелия и Деяния

Евангелия Лутковского

Евангелия Познышев

Еврейские Писания

Еврейский Новый Завет

Екклесиаст Песня Песней

Исайя и Даниил

Историческія книги Священнаго Писанія Ветхаго Завѣта

Книга псалмов: текст и комментарий

Книги ВЗ (переводы разных авторов)

Книги ВЗ в пер. Павского

Книги ВЗ Максимович

Книги ВЗ Порфирий

Книги ВЗ СПДА

НЗ Брюссельский

НЗ буквальный пер. Винокурова

НЗ буквальный пер. Одинцов и Белинский

НЗ восстановительный перевод

НЗ греческо-русский-i

НЗ епископа Косьянова

НЗ Живой Перевод

НЗ Жуковский

НЗ Журомского

НЗ Заокский ред. Кулакова

НЗ Комментарий Баркли

НЗ отдельные книги Суханицкий

НЗ перевод со славянского

НЗ Слово Жизни

НЗ Штайнер

Новая Женевская Учебная Библия

Новозаветные Писания и книги Ветхого Завета: Бытие Иов Псалмы Экклезиаст Песнь песней

Отдельные книги Ветхого Завета Палладий

Парафраз Нового Завета

Песнь Песней (Перевод и комментарии)

Песнь Песней Нагорная проповедь Откровение

Песнь Песней Рапорт и Камянов

Песнь Песней Блоштейн

Подстрочный перевод

Послание в Ефес

Поэзия и проза Древнего Востока

Премудрость Иисуса сына Сирахова Иов

Псалмы в рус. Переводе Иов

Псалмы в рус. Переводе Иов

Псалмы Давида. Толкование А.Эскина

Псалтирь Бируковых

Псалтирь и Песнь Песней Левинова

Псалтирь Амвросий (Тимрот)

Псалтирь Екклесиаст и Исаия поэтическое переложение

Псалтирь переложенный в русские стихи

Псалтирь рифмотворная

Русский перевод Священного Писания для Востока

Русский Синодальный текст

Русский Синодальный текст (издание Московской Патриархии)

Руфь Брагинский

Руфь Бродовский

Руфь Екклесиаст Иона (Юнц)

Руфь Эфрос

Свиток Рут с комментариями

Синодальная Библия (с номерами Стронга слова Иисуса выделены красным)

Соединение и перевод четырех Евангелий Л.Н. Толстой

Стихотворная псалтырь

Стихотворное переложение Псалтыря и Евангелий

ТаНаХ в пер. Фримы Гурфинкель

Танах Д. Йосифона

Танах Сборник лучших переводов (5 авторов)

Теѓилим. С новым русским переводом и кратким комментарием (Псалтирь)

Толковая Библия преемников А. Лопухина

Тора из Цийона

Тора с комментариями Раши и Сончино

Тора Штейнберг

Тора Вадим

Тора Гиль под редакцией Г. Брановера

Тора Гиль П.

Тора Каплан

Тора Мандельштам

Учение. Пятикнижие Моисеево

Комментарии

Комментарии Женевской Учебной Библии

Комментарии на Пятикнижие К.Х.Макинтош

Комментарии на НЗ Феофилакта Болгарского

Комментарии на НЗ Баркли

Комментарии Дж.Дарби

Комментарии Джона Райла

Комментарии на НЗ Кузнецова РБО

Комментарии У.Кейли

Комментарии на НЗ Уильяма МакДональда к Новому Завету

Комментарии Шмидта и Джеске к книге Бытие

2017-09-14

От администрации Эсхатос К сожалению, данного варианта сборки программы мы не нашли, поэтому можно скачать последнюю версию программы BibleQuote 6.0 beta Тимофея Ха от 05/02/2013 Она включает только модуль Синодальной Библии. Однако, модули Библии и книг каждыможет сам установить в программу.

2017-10-08