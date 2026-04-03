В этом разделе собраны модули по истории христианства и Церкви для программы «Цитата из Библии».

Здесь представлены труды, посвящённые развитию Церкви, историческим событиям, выдающимся личностям и богословским традициям разных эпох. Эти материалы помогают лучше понять исторический контекст христианства и формирование церковного учения.

История церкви — модули для Цитаты из Библии

Данные модули доступны только для членов клуба Esxatos. Чтобы получить доступ к этим материалам и использовать их в программе «Цитата из Библии», необходимо вступить в клуб.

Общая история христианства

Гонсалес Х. История христианства

Деревенский, Ранович. История христианства

Миллер Э. История христианской церкви

Шафф Ф. История Христианской Церкви

История Церкви

История Церкви до разделения

История церковная (Евсевий, Сократ Схоластик)

История Христианской Церкви (Поснов)

История Церкви (Тальберг)

Гарнак. История догматов

История и развитие церковных традиций

История и богословие Реформации

Пеликан Я. Христианская традиция

Карташев. Вселенские соборы

Карташев. Очерки по истории Русской Церкви

Спиц Льюис В. История реформации. Том 2

История отдельных направлений и церквей

История церквей ЕХБ (Плетт)

Православная церковь (Каллист Уэр)

Знаменский П. В. История Русской Церкви

Франчук В. Просила Россия дождя у Господа

Отдельные исторические труды

Иосиф Флавий. История

Диль Ш. История Византийской империи

Кернс. Дорогами христианства

Гарнак А. Богословие и история

Ренан Э. История

Пеликан Я. Христианская традиция

Поспеловский. Вера и тоталитаризм

Борисов А. Побелевшие нивы

Шиффман Л. От текста к традиции

Вандеркам Д. Введение в ранний иудаизм

Исторический контекст и исследования

Крестовые походы

История. Библейская археология

Васильев А. А. История Византийской империи

История и культура Древней Греции. И.Е. Суриков, В.С. Ленская, Е.И. Соломатина, Л.И. Таруашвили

История русской философии

Гонения верующих. Россия и СССР

Спорные и критические исторические темы

История. Божьи свидетели

Перчаткин Б. Огненные тропы. Пасторы-чекисты

Труды христиан различных исторических периодов