Апологетика - Ислам - модуль BibleQuote

Апологетика - Ислам

Коран

В пер. И. Крачковского (1883-1951), М., 1963



Мартин У. Царство культов

Глава 13 Ислам: откровение Мухаммеда



Джеральд Макдермотт. Откровения неведомого Бога

ГЛАВА 9 Мухаммад и знамения Господа



Христианство - вера предков мусульман



Ислам за 90 минут

ИСТОРИЯ ИСЛАМА

КОРАН И МУСУЛЬМАНСКИЕ ДОКТРИНЫ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСЛАМА

МУСУЛЬМАНСКИЙ ЗАКОН

ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ИСЛАМЕ

МУСУЛЬМАНСКИЕ ОБРЯДЫ

КАЛЕНДАРЬ, ПРАЗДНИКИ W ОСОБЫЕ ДНИ

МУСУЛЬМАНСКИЕ СВЯТЫНИ



Бессам М. Медани Библия и ислам. Как рассказать мусульманам о Евангелии

Глава первая. Евангелие по апостолу Павлу

Глава вторая. Как рассказать об Иисусе

Глава третья. Евангелие в Ветхом Завете

Глава четвертая. Некоторые выводы

Глава пятая. Библейский взгляд на ислам

Глава шестая. Провозвестие Евангелия мусульманам

Глава седьмая. Ислам на путях модернизации

Глава восьмая. Христианское миссионерское служение мусульманам в XXI веке



АБД - ЭЛЬ - МАШИ. Вопрос, который требует ответа

i Вопрос заставляющий думать

ii Рождение Мухаммеда и Христа

iii Божьи обетования о Мухаммеде и о Христе

iv Праведность Мухаммеда и Христа

v Вдохновение Мухаммеда и Христа

vi Знамения Мухаммеда и Христа

vii Смерть Мухаммеда и смерть Христа

viii Мухаммед и Христос после своей смерти

ix Покой Мухаммеда и Христа

x Уникальное знание Божье

xi Милосердие Божье

xii Мто величественнее?

Викторина



Л. М. Абдалла. Христианин читает Коран

A. Коран - Божье вечное слово

Б. Аргументы, подтверждающие божественность Корана

B. Соответствия предыдущим откровениям

Г. Положительное отношение Корана к обладателям Писаний

Д. Отклонения Корана от Библии

Е. Христиане и иудеи изменили Библию

Ж. Иисус в Коране

3. Мухаммед в Коране

И. Основы исламской веры

К. Пять столпов ислама

Л. Суд и милость

М. Рай и ад

Н. Джинны, ангелы и мистицизм

0. Джихад

П. Противники ислама

Р. Сопоставление прав мужчины и женщины



Статьи. Библия или Коран?

Сысоев. Библия или Коран являются откровением Бога?

Сысоев. Может ли Коран претендовать на то, что он - Слово Бога?

Джон Гилкрист. Происхождение и источники Корана

Ошибки в Коране Отрывок из книги Dr. William Campbell



Арчер. Вызов ислама XXI веку

Учение Корана и Библия.

Коран признает Библию.

И все же Коран противоречит Библии.

Ошибки в Коране.

Коран лишает Бога сострадательности и справедливости.

Коран отрицает искупительную жертву Христа и порочность человечества.

Коран не дает никакой гарантии в спасении .

Коран пренебрежительно относится к личности Христа и к Его божественности.

Провинциальное происхождение Корана.

Измененные и исключенные из Корана стихи.

Текстологическая история Корана.



Климович Л. Книга о Коране

КОРАН И РАННИЙ ИСЛАМ

СОСТАВЛЕНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И ПЕРЕВОДЫ КОРАНА

МИРОВОЗЗРЕНИЕ КОРАНА



Статьи. Христос или Мухаммед?

Абд-эль-Фади. Личность Христа в Евангелии и Коране

Петров. Мухаммад и Коран с точки зрения христианского Божественного Откровения

Питанов В.Ю. Мухаммад или Иисус Христос: выбор нравственного авторитета



Джон Гилкрист. Бог или пророк?

1. Совершенство Библии

2. Доктрина о триединстве

3. Иисус — Сын Бога Живого

4. Распятие и искупление

5. Библия о Мухаммаде

6. Евангелие от Варнавы



Христос в исламе

I. Религиозная обстановка в Аравии в доисламский период.

А. Понятие о ханифах.

1. Предпосылки для возникновения движения ханифов.

2. Ханифы и их ожидания.

3. Вывод: Мухаммад - последователь монотеизма.

Б. Еврейские поселения и их мессианские надежды.

1. Мессия - учитель Торы.

2. Еврейский мессия Узайр.

3. Вывод: Влияние мессианских надежд на Мухаммада.

II. Влияние христианских еретических сект.

А. Христианские течения.

1. Сведения о несторианском и монофизитском учениях.

а). Несторианство.

б). Монофизитство.

2. Представление Корана о распятии Исы.

а). Докетизм.

б). Учение докетов.

3. Учения Василида и Мани.

а). Василид и его доктрина о призрачности Христа.

б). Манихейство и последствия этого учения.

Б. Почитание Девы Марии, икон, святых и их влияние.

1. Представление Корана о Троице.

2. Влияние культа Девы Марии.

3. Влияние иконопочитания.

III. Иисус в Коране.

А. Рождение Исы-ал-Масих.

1. Значение слова "Иса-ал-Масих”.

2. Влияние апокрифической литературы.

3. Чудеса Исы.

4. Коран о непорочном зачатии Исы.

Б. Титулы Исы-ал-Масиха в Коране.

1. Пророк или Помазанный Духом Святым.

2. Иса подобен Адаму.

3. Иса - "Слово от Бога”.

4. Мессия - "Слуга Аллаха”.

В. Роль Исы-ал-Масиха в Коране.

1. Иса - учитель Торы.

2. Иса – ближайший к Аллаху посредник.

3. Чудо, совершенное Исой.

4. Понимание Мухаммадом слова "Сын”.

Г. Роль Махди Исы в эсхатологических событиях Корана.

1. Иса - "Знамением Часа”.

2. Роль Исы во время Воскресения.

3. Иса в хадисах.

Кэмпбэлл. Paraclete как пророчество о Магомете?



С.Л. Худиев. Христос Иисус умер, но и воскрес – историческая достоверность апостольского возвещения перед лицом мусульманской критики

Позиция мусульман

Богословские аргументы.

Верность, всеведение и всемогущество Бога.

Преемственность пророков единобожия.

Исторические аргументы.

Позднейшее искажение: позднее – это когда?

Датировка новозаветных текстов.



О Евангелии Варнавы

Иеромонах Иов (Гумеров). О «Евангелии от Варнавы»

Архимандрит Августин (Никитин). Тайна "Евангелия от Варнавы"



Сергеев. Ислам в сравнении с христианским монотеизмом

Статьи. Агрессивный ислам

Д.А. Симонов.Падение Константинополя

Игумен Игнатий (Душеин) Боевая история "религии мира". Краткий очерк по поводу тезиса о «мирных мусульманах» и «агрессивных христианах».

В.В. Василик. Истоки агрессивности

Мировой опыт борьбы с исламским экстремизмом и терроризмом



Абд-эль-Маши. Почему мусульманину трудно стать христианином?

1300 лет назад...

1. Три догматических препятствия.

2. Кто такой Аллах.

3. Исламский метод мышления.

4. Постепенное крушение власти рода под влиянием эпохи просвещения.

5. Угрызения совести прозелита.

6. Обращение ко Христу.

7. Прием арабской Церковью новообращенного в свою среду.

8. Трудный переход к христианской жизни.



Билкис Шейх Ричард Шнайдер. Я осмелилась назвать Его Отцом

Это подлинная история Билкис Шейх, пакистанской женщины благородного происхождения, которая столкнулась с таким вопросом на перекрестке своей жизни. После того, как ее покинул муж (высокопоставленный правительственный чиновник), она удалилась в семейное поместье, чтобы обрести мир и доживать свои дни в тихой роскоши. Но мир, к которому она так стремилась, ускользал от нее. Исследуя Коран, она нашла много ссылок на пророка Ису. Из любопытства она обратилась к страницам Слова Бога.



Свидетельства обращенных мусульман

Тимофей Арафат. Я - бывший исламский фундаменталист, принявший христианство

Наталия Нарочницкая. Письмо мусульманскому другу

Назима Ханафи Мухаммед. Правнучка легендарного имама Шамиля приняла Православие



Правила благовестия мусульманам

МакКерри. Семья Авраама: исцеление сломанной ветви. Служение мусульманам

Часть 4. Служение мусульманам

гл. 18. Путь Иисуса.

гл. 19. Царство Божие и культура.

гл. 20. Служитель мусульманам.

гл. 21. Использование духовной силы.

гл. 22. Сфера конкретных действий.

Часть 5. Методы работы с мусульманами

гл. 23. Иисус и сунниты.

гл. 24. Иисус и шииты.

гл. 25. Иисус и обмирщенные мусульмане.

гл. 26. Иисус и воинствующие мусульмане.

гл. 27. Иисус и суфии.

гл. 28. Иисус и мусульмане, исповедующие народный ислам.

гл. 29. Иисус и ахмадийя.

гл. 30. Иисус и мусульмане афроамериканского происхождения.

Часть 6. Богословские разногласия между исламом и христианством

гл. 31. Нападки мусульман на Священное Писание.

гл. 32. Мухаммад провозглашает себя пророком.

гл. 33. Утверждения Мухаммада о Коране.

Часть 7. Примирение в семье Авраама

гл. 34. Травмы, наносимые обращением в другую веру.

гл. 35. Цена наставничества.

гл. 36. Ясные цели наставничества.

гл. 37. Модели формирования общины.

гл. 38. Завершение труда