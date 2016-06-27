Библия на румынском - молдавском языке - модуль BibleQuote

Модули Цитата из Библии BibleQuote на румынском и молдавском языках Библия на румынском - молдавском языке 2 модуля Biblequote Corrected Cornilescu Version Аббревиатура названия: RCCV

Кодировка: UTF-8

Поддерживается: BibleQuote6

Дата создания: 2009

Разработчики: SamuelAKim (редактирование и сборка модуля)

Автор: Copyright: ©

Тип: Bible/Библия

Язык: Румынский/Română

Издательство и год издания:

Альтернативное название: BIBLIA sau Sfânta Scriptură, Dumitru Cornilescu Translation (Corrected Version)

Второй модуль сделан по просьбе igr77 и по его файлам Олегом Дорошенко.

Кодировка модуля - центральноевропейская, то бишь windows-1250 (она же 238) .

27/06/2012