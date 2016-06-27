Библия на румынском - молдавском языке - модуль BibleQuote
Модули Цитата из Библии BibleQuote на румынском и молдавском языках
Библия на румынском - молдавском языке
2 модуля Biblequote
Corrected Cornilescu Version
Аббревиатура названия: RCCV
Кодировка: UTF-8
Поддерживается: BibleQuote6
Дата создания: 2009
Разработчики: SamuelAKim (редактирование и сборка модуля)
Автор: Copyright: ©
Тип: Bible/Библия
Язык: Румынский/Română
Издательство и год издания:
Альтернативное название: BIBLIA sau Sfânta Scriptură, Dumitru Cornilescu Translation (Corrected Version)
Второй модуль сделан по просьбе igr77 и по его файлам Олегом Дорошенко.
Кодировка модуля - центральноевропейская, то бишь windows-1250 (она же 238).
27/06/2012
Спрашиваю, чтобы составить описание для модуля
Кодировка - ANSI, он в другой не делает - для BQ5