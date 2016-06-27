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SamuelAKim

Библия на румынском - молдавском языке - модуль BibleQuote

Библия на румынском - молдавском языке
Категория BIBLEQUTE MODULES, Bible mod
Модули Цитата из Библии BibleQuote на румынском и молдавском языках

Библия на румынском - молдавском языке

2 модуля Biblequote

Corrected Cornilescu Version

Аббревиатура названия: RCCV
Кодировка: UTF-8
Поддерживается: BibleQuote6
Дата создания: 2009
Разработчики: SamuelAKim (редактирование и сборка модуля)
Автор: Copyright: ©
Тип: Bible/Библия
Язык: Румынский/Română
Издательство и год издания:
Альтернативное название: BIBLIA sau Sfânta Scriptură, Dumitru Cornilescu Translation (Corrected Version)

Библия на молдавском языке
Второй модуль сделан по просьбе igr77 и по его файлам Олегом Дорошенко.
Кодировка модуля - центральноевропейская, то бишь windows-1250 (она же 238).
27/06/2012
Просмотров 7 711
Рейтинг 4.3 / 5
Добавлено 27.06.2016
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4.3/5 (12)

Comments (5 comments)

K
Klangtao 14 years ago
Точнее, центральноевропейская, то бишь windows-1250 (она же 238)
S
SamuelAKim 12 years ago
Какой перевод использован? Корнилеску или другой какой? Если Его, то какого года издание, т.к. он был исправлен.
Спрашиваю, чтобы составить описание для модуля
E
esxatos 14 years ago
Автор Klangtao
Кодировка - ANSI, он в другой не делает - для BQ5
S
SamuelAKim 14 years ago
Кто автор модуля? и какой перевод использован? и в какойкодировке?
E
esxatos 14 years ago
Автор - Олег, а тексты igr77 с евангелияру, сейчас он просит переделки его....

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