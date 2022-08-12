Лютеранский словарь литургических терминов – словарь BibleQuote

«Обычное время»

— та часть церковного года, в которой нет праздников, связанных с событиями из жизни Христа, т.к. его литургический цвет — зеленый, то его также называют «зеленым» периодом.

«Покровы Великого поста»

— покрывала из неотбеленной ткани или ткани фиолетового цвета, которыми накрывают статуи, картины и другие предметы и украшения во время Великого поста в знак сдержанности и строгости этого периода.

«Священный огонь» («вечный свет»)

— свеча, постоянно горящая в алтарной части. Первоначально она символизировала присутствие обетованных Даров. Ныне «с. о». понимается как символ присутствия Божия.

Tenebrae

— традиционное богослужение, проводимое в Страстную пятницу, в процессе чтения Св. Писания постепенно гасят свечи.

Адвент

— часть церковного года, периода Рождества. А. — это подготовка к Пришествию Христа: время покаяния, надежды и предвкушения. Он включает в себя четыре воскресенья. Его литургический цвет — фиолетовый или синий (голубой).

Адиафора

— греческое слово, означающее «несущественный, нейтральный». Применяется к тому, что не заповедано и не запрещено Священным Писанием, в отношении чего Церковь имеет полную свободу в принятии решения. Например, цвет вина для Таинства Святого Причастия не предписан. Церковь может использовать как красное, так и белое вино. Однако, если кто-то из прихожан требует, чтобы в Евхаристии использовалось лишь красное вино, церковное собрание может принять решение об использовании одного белого вина, тем самым показав, что решению вопроса о цвете вина нельзя придавать характер обязательности.

Алтарная ограда

— низкая ограда, отделяющая хоры от алтаря или алтарную часть от нефа. Во многих церквях причащающиеся преклоняют колени у а. о. для принятия Святого Причастия или отпущения грехов. А. о. также называется алтарным поручнем.

Алтарная полка

— представляет собой приподнятую над менсой заднюю часть того алтаря, который примыкает к восточной стене алтарной части. На нее ставят причастные свечи, алтарный крест и вазы с цветами. При свободно стоящем алтаре — это полка, прикрепленная к восточной стене. В этом случае причастные свечи, алтарный крест и вазы с цветами ставят на сам алтарь.

Алтарная часть церковного зала

— одна из двух главных частей богослужебного пространства — место, где расположен алтарь. В большинстве церквей а. ч. на одну или две ступени выше нефа. См. также хоры.

Алтарь

— самый важный предмет церковной обстановки, литургический центр богослужебного пространства, символизирующий присутствие Божие и выполняющий две функции: сакраментальную и жертвенную. Сакраментальная заключается в том, что Бог дает Чадам Своим Дары Жертвы Христовой в Таинстве Святого Причастия. Жертвенная функция заключается в том, что именно у а. приходом возносятся молитвы, хвала и благодарение за Дары Божий. А. может быть установлен вплотную к восточной стене алтарной части или отстоять от нее на некотором расстоянии, т. е. быть «свободно стоящим».

Альба

— облачение священнослужителя и его помощников для отправления Таинства Святого Причастия в виде длинного белого одеяния с длинными рукавами.

Амвон

— возвышение для чтения текстов Библии или проповеди. В наши дни употребляется как синоним кафедры проповедника.

Аналой

— один из предметов литургической обстановки, наряду с алтарем, кафедрой проповедника и купелью для Крещения. А. обычно меньше кафедры проповедника по размеру. Размещается на линии, разделяющей алтарную часть и неф, но на противоположной алтарю стороне. А. — место для чтения Священного Писания. В некоторых современных церквях он отсутствует, и тогда кафедра проповедника является местом, откуда ведется и чтение Св. Писания и его толкование.

Лютеранский словарь литургических терминов – словарь BibleQuote

Источник: https://web.archive.org/web/20140714220243/http://www.skatarina.ru/library/liturgy/slovar.htm

Цит. по: Ли А. Максвелл. Руководство для служителей алтаря, приложение Е (Фонд «Лютеранское наследие», 2000)

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