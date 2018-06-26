Апокрифическое наследие - модуль BibleQuote

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Апокрифическое наследие - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote

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Апокрифическое наследие - Модуль Цитата из Библии - BibleQuote - Послание к Регину (трактат о воскресении)

Есть некоторые, мой сын Регин, которые хотят изучить многое. Это их цель, когда у них есть вопросы на которые нет ответа. Если они добиваются успеха в этом, то они обычно очень высоко о себе думают. Но я не думаю, что они пребывают в Слове Истины. Они добиваются скорее собственного покоя, который мы получили через нашего Спасителя, нашего Господа Христа. Мы получили это, когда мы узнали нашу истину и покой в этом. Но так как вы спрашиваете нас, что собственно является воскресением, я напишу вам необходимое. Конечно, многие не верят в это, но есть немногие, кто узнали это. Так позвольте нам обсудить вопрос.



Как Господь являл вещи, в то время, когда он существовал в плоти и после того, как он показал себя сыном Бога? Он жил в этом месте, где вы остались, говоря о Законе природы - но я называю это "Смерть". Сейчас Сын Бога, Регин, был Сыном Человеческим. Он охватил их обеих, обладая человеческой природой и божественностью, так, чтобы с одной стороны, он мог победить смерть являясь Сыном Бога, и с другой через Сына Человеческого могло произойти возвышение к Плероме, потому что он происходил свыше, семени Истины, прежде чем все это возникло. Возник в этих владениях и божественности.



Я знаю, что я объясняю в сложных выражениях, но нет ничего сложного в слове Истины. Но поскольку Объяснение появилось чтобы не оставлять ничего скрытого, но показать все вещи открыто относительно всего сущего - уничтожение зла с одной стороны, и откровение избранным с другой. Это нисхождение Истины и Духа, Милость Истины.



Спаситель поглотил смерть - этого вы не предполагали, будучи незнающими - он отбросил мир, который не вечен. Он преобразил себя в нерушимый Эон, и возвысился поглощая видимое невидимым, и он открыл нам путь нашего бессмертия. Тогда на самом деле, как Апостол сказал: "Мы страдали с ним, и мы восстали вместе с ним, и мы идем на небеса вместе с ним". Сейчас, если мы явимся в этом мире, носившем его, мы как один сияем, и мы объединены до нашего успокоения, то есть нашей смерти в этой жизни. Мы взяты на небеса им, подобно лучам солнца, ничем не удерживаемые. Это духовное воскресение, которое поглощает психическое, таким же образом как плоть.



Но если есть тот, кто не верит, у него нет способности убедиться. Поскольку это - область веры, мой сын, и это не принадлежит убеждению: мертвые восстанут. Есть тот, кто верит, среди философов в этом мире. По крайней мере он восстанет. И не позволяйте философу в этом мире полагать, что он тот, кто возвращается сам собой - но это из-за нашей веры! Поскольку мы узнали Сына Человеческого и мы поверили, что он восстал из мертвых. Он тот, о котором мы говорим: "Он разрушил смерть, поскольку он Великий, в кого они верят". Велики те - кто верят.



Мысль тех, кто спасся - не умрет. Ум тех, кто спасен - не умрет. Поэтому мы избраны во спасение и искупление, поскольку мы предопределены из начала не впасть в глупость тех, кто не имеет знания, но мы должны войти в мудрость тех, кто узнал Истину. Действительно, Истина, которая сохраняется не может быть оставлена, не имея этого. "Крепка система Плеромы; мало то, что вышло на свободу и стало миром. Но все охвачено. Это не возникло. Это существовало." Так никогда не сомневайся относительно воскресения, мой сын Регин! Поскольку, если ты не существовал во плоти, ты получил плоть, когда вошел в этот мир. Почему вы не получаете плоть, когда поднимаетесь в Вечность? То, что является лучшим чем плоть - являющаяся причиной жизни в мире. То, что возникло по вашей вине - не ваше? То, что не ваше - создано вами? Все же, пока вы в этом мире, чего вам не хватает? Это то, для чего вы прилагаете все усилия, чтобы узнать.



Последствием рождения тела является старость, и вы живете в испорченности. Вы не увеличиваетесь. Поскольку вы не оставите то, что лучшее если умрете. То, что плохо - уменьшается, но там милость для этого.



Ничто тогда не спасет нас из этого мира. Но Все, кто как мы - спасены. Мы получили спасение из конца в конец. Позвольте нам думать таким образом! Позвольте нам постигать таким образом!



Но есть некоторые, кто желают понимать, в вопросах о тех вещах, которые они изучают, спасется ли он, если покинет свое тело, будет ли он спасен немедленно. Не позволяйте никому сомневаться в этом. [...] Действительно, видимые части тела, которые мертвы, не спасутся, но только живущие части тела, которые существуют в них воскреснут.



Что же тогда является воскресением? Это всегда - открытие тех, кто возвысились. Поскольку, если вы не забыли, читая в Евангелии, что Илия явившийся и Моисей с ним, не думали что воскресение иллюзия. Это не иллюзия - это правда! На самом деле, более подобает говорить, что мир иллюзия в большей степени, чем воскресение, которое пришло через нашего Господа Спасителя Иисуса Христа.



Но что я говорю тебе теперь? Те, кто живут - должны умереть. Как они живут в обмане? Богатые стали бедными и властители свергнуты. Все склонно изменяться. Мир - это иллюзия! - если действительно я ругаю вещи в крайности.



Но воскресение не имеет этого, вышесказанного признака, поскольку это истина, которая пребывает нерушимой. Это открытие того, что есть, и преобразование вещей, и переход в новое. Поскольку вечное нисходит на бренное; свет льется на тьму - поглощая ее; и Плерома заполняет недостающее. Это символы и образы воскресения. Он тот, кто делает добро.



Следовательно, не думай половинчато, о Регин, ни живи в соответствии с этой плотью ради единодушия, но беги от разногласий и оков, и уже ты имеешь воскресение. Даже если тот, кто умрет, знает о себе, что он умрет - даже если он проводит много лет в этой жизни, он придет к этому - почему он не считает себя поднявшимся и пришедшим к этому? Если вы имеете воскресение, но продолжаете, как если бы вы должны умереть - и все же каждый знает, что он умер - почему тогда я игнорирую проявления ваших недостатков. Это подходит для каждого, чтобы практиковать во множестве путей и он будет выпущен из этой стихии, чтобы он не мог пасть в заблуждение, но сам получил снова то, что было в начале.



Эти вещи я получил от великодушия моего Господа, Иисуса Христа. Я научил тебя и твоих братьев, моих сыновей, принимая во внимание их, пока я не пропустил ни одну из вещей, подходящих для Вашего укрепления. Но если что-то из написанного в моем объяснении Слова не ясно, я объясню это Вам, когда Вы спросите. Но сейчас, не завидуйте тому среди вас, кто сможет помочь в этом.



Многие изучают это, что я написал тебе. Им я говорю: Мир будет среди вас и милость. Я приветствую вас и тех, кого любите вы в братской любви.