Бокэм - Иисус глазами очевидцев - модуль BibleQuote

Эта книга - удивительное расследование всемирно известного ученого, которое проливает свет на жизнь Иисуса и происхождение Евангелий.

Бокэм, пожалуй, самый интересный и незаурядный из современных консервативных библеистов. В этой книге он отстаивает следующие тезисы:

очевидцы жизни Иисуса оставались в течение большей части первого века гарантами надежности преданий о нем; текст канонических Евангелий в значительной мере доносит до нас свидетельства очевидцев; Евангелия содержат ряд скрытых отсылок к свидетельствам очевидцев.

Традиционным православным верующим все это может показаться банальным, но для большинства специалистов по Новому Завету эти идеи далеко не самоочевидны, а во многом даже и спорны. Бокэм предлагает много свежих аргументов, которые с момента выхода английского издания (2006) оживленно дискутируются в Обществе библейской литературы, в университетах и семинариях.