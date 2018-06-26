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Бокэм - Иисус глазами очевидцев - модуль BibleQuote

Бокэм - Иисус глазами очевидцев
Категория BIBLEQUTE MODULES, Biblical Studies mod, Theology mod, History mod
Эта книга - удивительное расследование всемирно известного ученого, которое проливает свет на жизнь Иисуса и происхождение Евангелий.
Бокэм, пожалуй, самый интересный и незаурядный из современных консервативных библеистов. В этой книге он отстаивает следующие тезисы:
  1. очевидцы жизни Иисуса оставались в течение большей части первого века гарантами надежности преданий о нем;
  2. текст канонических Евангелий в значительной мере доносит до нас свидетельства очевидцев;
  3. Евангелия содержат ряд скрытых отсылок к свидетельствам очевидцев.
Традиционным православным верующим все это может показаться банальным, но для большинства специалистов по Новому Завету эти идеи далеко не самоочевидны, а во многом даже и спорны. Бокэм предлагает много свежих аргументов, которые с момента выхода английского издания (2006) оживленно дискутируются в Обществе библейской литературы, в университетах и семинариях.

Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев - Первые дни христианства: живые голоса свидетелей - Модуль в UTF-8 для Цитаты из Библии - BibleQuote

Ричард Бокэм; [пер. с англ. Н.Холмогоровой].- М., Эксмо, 2011.- 672с.
ISBN 978-5-699-46401-2
Jesus end the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony
Модуль в UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид от Eshatos - 29/05/2012

Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев - Первые дни христианства: живые голоса свидетелей - Модуль в UTF-8 для Цитаты из Библии - BibleQuote - Содержание

1 От исторического Иисуса — к Иисусу свидетельств
2 Папий Иерапольский: первые свидетельства об очевидцах
3 Имена в евангельских преданиях
4 Имена палестинских иудеев
5 Двенадцать апостолов
6 Очевидцы «с самого начала»
7 Чьи свидетельства легли в основу самого древнего Евангелия
8 Безымянные персонажи в рассказе Марка о страстях Иисуса
9 Папий Иерапольский о Марке и Матфее
10 Модели устной традиции
11 Передача преданий об Иисусе
12 Анонимная традиция или свидетельство конкретных очевидцев?
13 Память очевидцев
14 Евангелие от Иоанна как свидетельство очевидца
15 Свидетельство Любимого Ученика
16 Папий об Иоанне
17 Поликрат и Ириней об Иоанне
18 Иисус в свидетельствах очевидцев
29.05.12 - модуль в UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
Просмотров 4 169
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 26.06.2018
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4.7/5 (22)

Comments (5 comments)

Владимир П 9 years ago
Папий, Папий...
Кто такой Папий?)
Детективище... Зачем издатель делает такие приписки...)
Кто дочитал до конца?
V
Vahram 13 years ago
 Отзыв о нём Ястребова, 2011:"Бокэм, пожалуй, самый интересный и незаурядный из современных консервативных библеистов. В этой книге он отстаивает следующие тезисы: (1) очевидцы жизни Иисуса оставались в течение большей части первого века гарантами надежности преданий о нем; (2) текст канонических Евангелий в значительной мере доносит до нас свидетельства очевидцев; (3) Евангелия содержат ряд скрытых отсылок к свидетельствам очевидцев. Традиционным православным верующим все это может показаться банальным, но для большинства специалистов по Новому Завету эти идеи далеко не самоочевидны, а во многом даже и спорны. Бокэм предлагает много свежих аргументов, которые с момента выхода английского издания (2006) оживленно дискутируются в Обществе библейской литературы, в университетах и семинариях. бедил ли Бокэм меня самого? Говоря откровенно, больше заинтересовал, чем убедил. (Хотя когда я писал собственную книгу несколько лет назад, я считался и с этой, и с другими работами Бокэма.) Местами его тезисы - too good to be true (например, о том, что ряд отрывков Марка записан буквально под диктовку Петра). Папий не кажется мне таким уж надежным; трудности, которые порождает синоптическая проблема, едва ли оценены по достоинству и т.д. Но все-таки это очень умная и достойная книга, как и вообще все, что выходит из-под пера Бокэма. Признаться, я неоднократно жалел, что у нас столь популярен Райт (тоже, впрочем, хороший автор), а Бокэма совсем не знают. Будем надеяться, что данный перевод отчасти восполнит пробел." (http://berggeist.livejournal.com/76358.html, 2011)
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!
B
brat Dorian 13 years ago
Интересная рецензия на эту книгу "Стоит прорекламировать книгу Ричарда Бокэма "Иисус глазами очевидцев" (пер. Н. Холмогоровой; Москва: Эксмо, 2011 [2006]). Бокэм, пожалуй, самый интересный и незаурядный из современных консервативных библеистов. В этой книге он отстаивает следующие тезисы: (1) очевидцы жизни Иисуса оставались в течение большей части первого века гарантами надежности преданий о нем; (2) текст канонических Евангелий в значительной мере доносит до нас свидетельства очевидцев; (3) Евангелия содержат ряд скрытых отсылок к свидетельствам очевидцев. Традиционным православным верующим все это может показаться банальным, но для большинства специалистов по Новому Завету эти идеи далеко не самоочевидны, а во многом даже и спорны. Бокэм предлагает много свежих аргументов, которые с момента выхода английского издания (2006) оживленно дискутируются в Обществе библейской литературы, в университетах и семинариях."http://berggeist.livejournal.com/76358.html
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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