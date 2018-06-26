Бокэм - Иисус глазами очевидцев - модуль BibleQuote
Эта книга - удивительное расследование всемирно известного ученого, которое проливает свет на жизнь Иисуса и происхождение Евангелий.
Бокэм, пожалуй, самый интересный и незаурядный из современных консервативных библеистов. В этой книге он отстаивает следующие тезисы:
- очевидцы жизни Иисуса оставались в течение большей части первого века гарантами надежности преданий о нем;
- текст канонических Евангелий в значительной мере доносит до нас свидетельства очевидцев;
- Евангелия содержат ряд скрытых отсылок к свидетельствам очевидцев.
Традиционным православным верующим все это может показаться банальным, но для большинства специалистов по Новому Завету эти идеи далеко не самоочевидны, а во многом даже и спорны. Бокэм предлагает много свежих аргументов, которые с момента выхода английского издания (2006) оживленно дискутируются в Обществе библейской литературы, в университетах и семинариях.
Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев - Первые дни христианства: живые голоса свидетелей - Модуль в UTF-8 для Цитаты из Библии - BibleQuote
Ричард Бокэм; [пер. с англ. Н.Холмогоровой].- М., Эксмо, 2011.- 672с.
ISBN 978-5-699-46401-2
Jesus end the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony
Модуль в UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид от Eshatos - 29/05/2012
Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев - Первые дни христианства: живые голоса свидетелей - Модуль в UTF-8 для Цитаты из Библии - BibleQuote - Содержание
1 От исторического Иисуса — к Иисусу свидетельств
2 Папий Иерапольский: первые свидетельства об очевидцах
3 Имена в евангельских преданиях
4 Имена палестинских иудеев
5 Двенадцать апостолов
6 Очевидцы «с самого начала»
7 Чьи свидетельства легли в основу самого древнего Евангелия
8 Безымянные персонажи в рассказе Марка о страстях Иисуса
9 Папий Иерапольский о Марке и Матфее
10 Модели устной традиции
11 Передача преданий об Иисусе
12 Анонимная традиция или свидетельство конкретных очевидцев?
13 Память очевидцев
14 Евангелие от Иоанна как свидетельство очевидца
15 Свидетельство Любимого Ученика
16 Папий об Иоанне
17 Поликрат и Ириней об Иоанне
18 Иисус в свидетельствах очевидцев
29.05.12 - модуль в UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
Кто такой Папий?)
Детективище... Зачем издатель делает такие приписки...)
Кто дочитал до конца?