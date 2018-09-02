Основанная на достижениях современной библеистики, но популярная книга об Иисусе. Хосе Антонио Пагола, ис панский католический епископ и библеист, писал эту интересную книгу 30 лет. И не без оснований издал ее после выхода на пенсию. Книга вышла в 2007 году. Конгрегация вероучения Ватикана открыла процесс против книги, автор обвинен в ереси.



Nihil obstat et Imprimatur:+

Хуан Мария Уриарте Гойриселайя, Ординарий Сан-Себастьяна

Nihil obstat и Imprimatur - официальные подтверждения, что книга не содержит сведений, не соответствующих учению Католической церкви. Это не означает, что давшие Nihil obstat и Imprimatur во всем согласны с содержанием книги, идеями и выводами автора.

Хосе Антонио Пагола - Иисус - Человек, ставший богом

Хосе Антонио Пагола; [пер. с исп.Н. В. Звониловой]. — М.: Эксмо, 2013. — 592 с — (Религия. История Бога).

ISBN 978-5-699-57699-9

Хосе Антонио Пагола - Иисус - Человек, ставший богом - Содержание

Введение

Почему я написал эту книгу (с. 9) • О чем я говорю в этой книге (с. 11) • Как я работал над книгой of Иисусе (с. 13) • Какую роле сыграла моя вера (с. 17) •Как читать эту книгу (с. 19) • О чем я думал, работая над книгой (с. 22)

Глава 1 Иудей из Галилеи

Под игом Римской империи (с. 25) • Великая и страшная память of Ироде (с. 28) • Галилея во времена Антипы (с. 32) • Города Галилеи (с. 38) • Иудеи с самобытными чертами (с. 41)

Глава 2 Житель Назарета

Родина Иисуса (с. 49) • В лоне иудейской семьи (с. 52) • В крестьянской среде (с, 54) • Религиозная атмосфера (с. 56) • Трудовая жизнь (с. 61) • Без супруги и детей (с. 63)

Глава 3 Искатель Бога

Радикальный диагноз Иоанна (с. 69) • Новое начинание (с. 71) • Крещение Иоанна (с. 72) • Ожидания Крестителя (с. 75) • «Обращение» Иисуса (с. 76)• Новый замысел Иисуса (с. 79)

Глава 4 Проповедник Царства Божьего

Странствующий пророк (с. 84) • Жажда Царства Божьего (с. 88) • Долгое ожидание (с. 89) • Среди пылающего надеждой народа (с. 91) • Бог уже здесь (с. 93) • Лучшая весть (с. 95) • Богу круг жизни (с. 97) • Блаженны нищие (с. 99) • Порядок вещей должен измениться (с. 101) • Лучшее грядет (с. 105)

Глава 5 Воспевающий сострадание

Притягательность притчей (с. 110) • Жизнь больше того, что мы видим (с. 113) • Бог сопереживает (с. 119) • Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец, (с. 13 2)

Глава 6 Исцеляющий жизнь

Галилеяне в немощи (с. 144) • Трудный путь исцеления (с. 146) • Необыкно венный врач (с. 148) • Целительная сила Иисуса (с. 150) • Освобождающий от бесов (с. 153) • Признаки нового мира (с. 157)

Глава 7 Защитник оставленных

Обездоленные жители Галилеи (с. 163) • Бог тех, у кого никого нет (с. 166)• Неразумные или сострадающие (с. 170) • На защите чести отверженных (с. 175) • Друг грешников (с. 178) • Прощение, предложенное Иисусом (с. 184)• Незаслуженное прощение (с. 186)

Глава 8 Друг женщин

Положение иудейской женщины (с. 191) • Друг обездоленных (с. 194) • Ломая схемы (с. 195) • Другой взгляд (с. 197) • Жизнь без мужского превосходства (с. 200) • Ученицы Иисуса (с. 204) • Его лучшая подруга (с. 207)

Глава 9 Учитель жизни

Не совсем обычный учитель (с. 214) • Измените ваши сердца! (с. 217) • Глубже, чем закон (с. 220) • Все определяется любовью (с. 225) • Любите врагов ваших (с. 228) • Ненасильственная борьба за справедливость (с. 231)

Глава 10 Создатель движения обновления

Сила притяжения (с. 238) • Искренняя приверженность многих (с. 239) • Двенадцать (с. 241) • Решительный призыв (с. 245) •Жизнь с Иисусом (с. 250)• Новая семья (с. 253) • Служа замыслу Бога (с. 256) • Посланные возвещать о Боге и исцелять (с. 258)

Глава 11 Преданно верующий

Укорененный в вере своего народа (с. 266) • Определяющий опыт (с. 270) • Он уходил молиться (с. 273) • Бог - Отец (с. 277) • Добрый Отец Иисуса (с. 279)• Бог жизни (с. 281) • Молитва Иисуса (с. 284)

Глава 12 Скандальный и опасный

В конфликте с фарисеями (с. 291) • Противопоставление религиозной власти (с. 294) • Опасения римских властей (с. 297) • Последовательный до конца7(с. 302) • Рискованное паломничество в Иерусалим (с. 305) • Очень опасный поступок (с. 310) • Незабываемое прощание (с. 314)

Глава 13 Мученик Царства Божьего

Преданный властями Храма (с. 323) • Приговоренный к смерти Римом (с. 328) • Ужас распятия (с. 334) • Последние часы (с. 337) • В руках Отца (с. 342)

Глава 14 Воскрешенный Богом

Бог воскресил его/ (с. 352) • В чем состоит воскресение Иисуса* (с. 355) • Дорога к новой вере в Христа воскресшего (с. 358) • Решающий опыт (с. 360) "Что освободило гроб" Иисуса* (с. 365) • Бог признал его правым и воздал ему по заслугам (с. 368)

Глава 15 Глубоко исследуя личность Иисуса

Пересмотр истории Иисуса (с. 379) • Евангелие от Марка (с. 381) • Евангелие от Матфея (с. 383) • Евангелие от Луки (с. 385) • Евангелие от Иоанна (с. 387) • В поисках имени для Иисуса (с. 391) • Встреча с живым Иисусом Христом (с. 399)

Эпилог

Возвращаясь к Иисусу (с. 406) • Верить в Бога жизни (с. 407) • Жить для Царства Божьего (с. 408) • Следовать за Иисусом (с. 409) • Строительство Церкви Иисуса (с. 410) • Жить и умирать с надеждой на Иисуса (с. 411)

Приложения

1. Краткая историческая справка of Иисусе (с. 413) • 2. Основные крите рии интерпретации (с. 418) • 3. Литературные источники (с. 420) • 4. Кри терии историчности (с. 427) • 5. Важные археологические данные (с. 429) •6. Состояние современного исследования истории Иисуса (с. 433) • 7. Научная фантастика об Иисусе (с. 438) • 8. Хронология (с. 440)

Примечания

Библиография

Указатель имен

Хосе Пагола - Иисус - Человек, ставший богом - Из книги

Мы никогда не сможем точно сказать, какое именно воздействие ока зала на последователей Иисуса его казнь. Мы знаем только, что его ученики убежали в Галилею. Почему? Их преданность Иисусу исчерпа ла себя? Их вера умерла, когда умер на кресте Иисус? Или, скорее, они убежали в Галилею, чтобы спасти себе жизнь? Мы ничего не можем ска зать с уверенностью. Известно лишь, что быстрая расправа над Иису сом приводит их если не к полному отчаянию, то к серьезнейшему кризису. Возможно, теперь они, скорее, не столько люди без веры, сколько сраженные бедой ученики, которые бегут от опасности, сби тые с толку произошедшими событиями.

Однако спустя совсем немного времени случается нечто трудно объяснимое. Эти люди возвращаются в Иерусалим, объединяются во имя Иисуса и всем объявляют, что пророк, казненный несколько дней назад храмовыми властями и представителями Империи, жив. Что же могло произойти, чтобы они покинули безопасную Галилею и снова пришли в Иерусалим, откуда исходит реальная угроза и где вскоре они будут задержаны и преследуемы правящей религиозной элитой? Кто освободил их от трусости и растерянности? Почему теперь они го ворят так смело и убежденно? Почему они снова соединяются во имя того, кого они бросили, увидев, что он приговорен к смертной казни? Они отвечают только одно: «Иисус жив. Бог его воскресил». Все он и единодушно в этом убеждены, и говорят об этом с несокрушимой уверенностью.

Мы сами можем удостовериться в этом, поскольку об этом свидетельствуют все дошедшие до нас предания и тексты. Что же они говорят?По-разному и различными словами они признают одно и то же: «Смерть не одолела Иисуса; распятый жив. Бог воскресил его». По следователи Иисуса понимают, что они говорят о чем-то таком, что превосходит человеческий разум. Никто точно из собственного опыта не знает, что происходит во время смерти, и, тем более, что может произойти с мертвым, если он воскрешен Богом после его смерти. Тем не менее очень скоро им удается облечь в простые формулиров ки саму суть их веры. Это короткие и очень основательные фразы, активно распространяющиеся в 35-40 годах среди христиан первого поколения.

Безусловно, они использовали их, передавая свою веру новообращенным, чтобы возвестить о своей радости в празднествах и, возможно, чтобы вновь укрепиться в своей преданности Христу во времена гонений. Вот что они исповедуют: «Бог воскресил Иисуса из мертвых»3. Он не остался равнодушным к его казни. Он пришел, что бы освободить его от власти смерти. Идею воскресения они выражают двумя словами: «пробудить» и «поднять». То, что подразумевают эти две метафоры, поистине впечатляюще и грандиозно. Бог опустился в самый шеол и проник в страну смерти, где все — темнота, молчание и одиночество. Там покоятся мертвецы, покрытые пылью, спящие смерт ным сном. И среди них Бог «разбудил» распятого Иисуса, поставил его на ноги и «поднял» его в жизнь.

Книга издана и в другой редакции - в новом оформлении с новым названием. Книга издана и в другой редакции - в новом оформлении с новым названием.

Хосе Антонио Пагола - Жизнь Иисуса - Тысячелетняя тайна христианства

Москва, Эксмо, 2014

Серия: Религия. История Бога

ISBN 978-5-699-71040-9

08/05/2013