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Пагола - Иисус - Человек ставший богом

Пагола Xосе - Иисус - Человек ставший богом
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Religious Studies Atheism
Основанная на достижениях современной библеистики, но популярная книга об Иисусе.
Хосе Антонио Пагола, ис панский католический епископ и библеист, писал эту интересную книгу 30 лет. И не без оснований издал ее после выхода на пенсию. Книга вышла в 2007 году. Конгрегация вероучения Ватикана открыла процесс против книги, автор обвинен в ереси.

Nihil obstat et Imprimatur:+
Хуан Мария Уриарте Гойриселайя, Ординарий Сан-Себастьяна
Nihil obstat и Imprimatur - официальные подтверждения, что книга  не содержит сведений, не соответствующих учению Католической  церкви. Это не означает, что давшие Nihil obstat и Imprimatur  во всем согласны с содержанием книги, идеями и выводами автора.

Хосе Антонио Пагола - Иисус - Человек, ставший богом

Хосе Антонио Пагола; [пер. с исп.Н. В. Звониловой]. — М.: Эксмо, 2013. — 592 с — (Религия. История  Бога).
ISBN 978-5-699-57699-9

Хосе Антонио Пагола - Иисус - Человек, ставший богом - Содержание

Введение
Почему я написал эту книгу (с. 9) • О чем я говорю в этой книге (с. 11) • Как я работал над книгой of Иисусе (с. 13) • Какую роле сыграла моя вера (с. 17) •Как читать эту книгу (с. 19) • О чем я думал, работая над книгой (с. 22)
Глава 1 Иудей из Галилеи
Под игом Римской империи (с. 25) • Великая и страшная память of Ироде (с. 28) • Галилея во времена Антипы (с. 32) • Города Галилеи (с. 38) • Иудеи  с самобытными чертами (с. 41)
Глава 2 Житель Назарета
Родина Иисуса (с. 49) • В лоне иудейской семьи (с. 52) • В крестьянской среде (с, 54) • Религиозная атмосфера (с. 56) • Трудовая жизнь (с. 61) • Без супруги  и детей (с. 63)
Глава 3 Искатель Бога
Радикальный диагноз Иоанна (с. 69) • Новое начинание (с. 71) • Крещение  Иоанна (с. 72) • Ожидания Крестителя (с. 75) • «Обращение» Иисуса (с. 76)• Новый замысел Иисуса (с. 79)
Глава 4 Проповедник Царства Божьего
Странствующий пророк (с. 84) • Жажда Царства Божьего (с. 88) • Долгое  ожидание (с. 89) • Среди пылающего надеждой народа (с. 91) • Бог уже здесь (с. 93) • Лучшая весть (с. 95) • Богу круг жизни (с. 97) • Блаженны нищие (с. 99) • Порядок вещей должен измениться (с. 101) • Лучшее грядет (с. 105)
Глава 5 Воспевающий сострадание
Притягательность притчей (с. 110) • Жизнь больше того, что мы видим  (с. 113) • Бог сопереживает (с. 119) • Будьте милосердны, как милосерден ваш  Отец, (с. 13 2)
Глава 6 Исцеляющий жизнь
Галилеяне в немощи (с. 144) • Трудный путь исцеления (с. 146) • Необыкно венный врач (с. 148) • Целительная сила Иисуса (с. 150) • Освобождающий от  бесов (с. 153) • Признаки нового мира (с. 157)
Глава 7 Защитник оставленных
Обездоленные жители Галилеи (с. 163) • Бог тех, у кого никого нет (с. 166)• Неразумные или сострадающие (с. 170) • На защите чести отверженных (с. 175) • Друг грешников (с. 178) • Прощение, предложенное Иисусом (с. 184)• Незаслуженное прощение (с. 186)
Глава 8 Друг женщин
Положение иудейской женщины (с. 191) • Друг обездоленных (с. 194) • Ломая  схемы (с. 195) • Другой взгляд (с. 197) • Жизнь без мужского превосходства (с. 200) • Ученицы Иисуса (с. 204) • Его лучшая подруга (с. 207)
Глава 9 Учитель жизни
Не совсем обычный учитель (с. 214) • Измените ваши сердца! (с. 217) • Глубже,  чем закон (с. 220) • Все определяется любовью (с. 225) • Любите врагов ваших (с. 228) • Ненасильственная борьба за справедливость (с. 231)
Глава 10 Создатель движения обновления
Сила притяжения (с. 238) • Искренняя приверженность многих (с. 239) • Двенадцать (с. 241) • Решительный призыв (с. 245) •Жизнь с Иисусом (с. 250)• Новая семья (с. 253) • Служа замыслу Бога (с. 256) • Посланные возвещать о Боге и исцелять (с. 258)
Глава 11 Преданно верующий
Укорененный в вере своего народа (с. 266) • Определяющий опыт (с. 270) • Он уходил молиться (с. 273) • Бог - Отец (с. 277) • Добрый Отец Иисуса (с. 279)• Бог жизни (с. 281) • Молитва Иисуса (с. 284)
Глава 12 Скандальный и опасный
В конфликте с фарисеями (с. 291) • Противопоставление религиозной власти (с. 294) • Опасения римских властей (с. 297) • Последовательный до конца7(с. 302) • Рискованное паломничество в Иерусалим (с. 305) • Очень опасный  поступок (с. 310) • Незабываемое прощание (с. 314)
Глава 13 Мученик Царства Божьего
Преданный властями Храма (с. 323) • Приговоренный к смерти Римом (с. 328) • Ужас распятия (с. 334) • Последние часы (с. 337) • В руках Отца (с. 342)
Глава 14 Воскрешенный Богом
Бог воскресил его/ (с. 352) • В чем состоит воскресение Иисуса* (с. 355) • Дорога к новой вере в Христа воскресшего (с. 358) • Решающий опыт (с. 360) "Что  освободило гроб" Иисуса* (с. 365) • Бог признал его правым и воздал ему по  заслугам (с. 368)
Глава 15 Глубоко исследуя личность Иисуса
Пересмотр истории Иисуса (с. 379) • Евангелие от Марка (с. 381) • Евангелие  от Матфея (с. 383) • Евангелие от Луки (с. 385) • Евангелие от Иоанна (с. 387) • В поисках имени для Иисуса (с. 391) • Встреча с живым Иисусом  Христом (с. 399)
Эпилог
Возвращаясь к Иисусу (с. 406) • Верить в Бога жизни (с. 407) • Жить для  Царства Божьего (с. 408) • Следовать за Иисусом (с. 409) • Строительство  Церкви Иисуса (с. 410) • Жить и умирать с надеждой на Иисуса (с. 411)
Приложения
1. Краткая историческая справка of Иисусе (с. 413) • 2. Основные крите рии интерпретации (с. 418) • 3. Литературные источники (с. 420) • 4. Кри терии историчности (с. 427) • 5. Важные археологические данные (с. 429) •6. Состояние современного исследования истории Иисуса (с. 433) • 7. Научная  фантастика об Иисусе (с. 438) • 8. Хронология (с. 440)
Примечания
Библиография
Указатель имен

Хосе Пагола - Иисус - Человек, ставший богом - Из книги

Мы никогда не сможем точно сказать, какое именно воздействие ока зала на последователей Иисуса его казнь. Мы знаем только, что его  ученики убежали в Галилею. Почему? Их преданность Иисусу исчерпа ла себя? Их вера умерла, когда умер на кресте Иисус? Или, скорее, они  убежали в Галилею, чтобы спасти себе жизнь? Мы ничего не можем ска зать с уверенностью. Известно лишь, что быстрая расправа над Иису сом приводит их если не к полному отчаянию, то к серьезнейшему  кризису. Возможно, теперь они, скорее, не столько люди без веры, сколько сраженные бедой ученики, которые бегут от опасности, сби тые с толку произошедшими событиями.
Однако спустя совсем немного времени случается нечто трудно объяснимое. Эти люди возвращаются в Иерусалим, объединяются во  имя Иисуса и всем объявляют, что пророк, казненный несколько дней  назад храмовыми властями и представителями Империи, жив. Что же  могло произойти, чтобы они покинули безопасную Галилею и снова  пришли в Иерусалим, откуда исходит реальная угроза и где вскоре  они будут задержаны и преследуемы правящей религиозной элитой?  Кто освободил их от трусости и растерянности? Почему теперь они го ворят так смело и убежденно? Почему они снова соединяются во имя  того, кого они бросили, увидев, что он приговорен к смертной казни?  Они отвечают только одно: «Иисус жив. Бог его воскресил». Все он и единодушно в этом убеждены, и говорят об этом с несокрушимой  уверенностью.
Мы сами можем удостовериться в этом, поскольку об  этом свидетельствуют все дошедшие до нас предания и тексты. Что же они говорят?По-разному и различными словами они признают одно и то же: «Смерть не одолела Иисуса; распятый жив. Бог воскресил его». По следователи Иисуса понимают, что они говорят о чем-то таком, что  превосходит человеческий разум. Никто точно из собственного опыта не знает, что происходит во время смерти, и, тем более, что может  произойти с мертвым, если он воскрешен Богом после его смерти. Тем не менее очень скоро им удается облечь в простые формулиров ки саму суть их веры. Это короткие и очень основательные фразы, активно распространяющиеся в 35-40 годах среди христиан первого  поколения.
Безусловно, они использовали их, передавая свою веру новообращенным, чтобы возвестить о своей радости в празднествах и, возможно, чтобы вновь укрепиться в своей преданности Христу во времена гонений. Вот что они исповедуют: «Бог воскресил Иисуса из мертвых»3. Он не остался равнодушным к его казни. Он пришел, что бы освободить его от власти смерти. Идею воскресения они выражают двумя словами: «пробудить» и «поднять». То, что подразумевают эти  две метафоры, поистине впечатляюще и грандиозно. Бог опустился в  самый шеол и проник в страну смерти, где все — темнота, молчание и  одиночество. Там покоятся мертвецы, покрытые пылью, спящие смерт ным сном. И среди них Бог «разбудил» распятого Иисуса, поставил  его на ноги и «поднял» его в жизнь.
Хосе Антонио Пагола - Жизнь Иисуса - Тысячелетняя тайна христианстваКнига издана и в другой редакции - в новом оформлении с новым названием.

Хосе Антонио Пагола - Жизнь Иисуса - Тысячелетняя тайна христианства

Москва, Эксмо, 2014
Серия: Религия. История Бога
ISBN 978-5-699-71040-9
08/05/2013
Views 4 238
Rating 4.6 / 5
Added 02.09.2018
Author brat Dorian
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4.6/5 (22)

Comments (4 comments)

Владимир П 9 years ago

Просто энциклопедия по по Евангелиям  ...

 

Подобно Н.Т. Райту, автор суммировал все исследования современной библейской науки и изложил их в логической последовательности повествования простым языком, так что книга читается/слушается очень легко, а не как собрание разрозненных текстов...  Автор показался мне очень приятным человеком... 

 

Например возьмем понравившейся мне отрывок в которой говориться, о причинах нароставших негативных отношений к Иисусу, из-за сформировавшихся в обществе стереотипов мышления о святости: 

 

"Система ритуальной чистоты ставила своей целью защитить иудейскую идентичность от языческой культуры, однако она возымела другой, возможно, неожиданный, результат: возрастание различий и дискриминации внутри самого народа. Уже с самого рождения священники и левиты занимали более высокий ранг святости по сравнению с остальным народом. Соблюдающие кодекс святости обладали большим достоинством, чем нечистые, контактировавшие с язычниками или, подобно мытарям и проституrкам, занимавшиеся профессией, практически предполагавшей постоянное нарушение кодекса. Прокаженные, евнухи, слепые и хромые не могли иметь тот же ранг чистоты, что и здоровые.

Естественно, женщины, всегда подозреваемые в нечистоте из-за менструации или родов, относились к менее уважаемой и святой категории, чем мужчины.

 

Для этого общества, где ритуально обозначалась степень чистоты или нечистоты людей, было вполне естественно, что отверженных и опустившихся людей считали «Нечистыми» и далекими от святого Бога.

Они грязные, зачастую больные, с изъязвленной, как у Лазаря, кожей.

Среди них есть просящие милостыню, слепые и проституrки. Их бродячий образ жизни усложнял выполнение норм чистоты и ритуальных очищений. Многие из них вынуждены искать себе пропитание на каждый день. Их исключение из Храма создает впечатление, что Бог их отвергает. Всем неприятно близкое присутствие грязных и отталкивающих людей. Наверняка, и Богу тоже.

 

Иисус смотрел на ситуацию по-другому. В отличие от провозглашенного в кодексе святости: «Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш», он вводит другое требование, радикально меняющее понимание жизни в «подражание» Богу: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»39•

 

Именно в милосердии, а не в святости необходимо уподобляться Богу. Иисус не отрицает «святости» Бога, но эта святость определяется не отделением от нечистоты, а Его сострадательной любовью.

Бог велик и свят не потому, что Он отделен от нечистых, а потому что Он сострадателен ко всем и «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных»40•

 

Милосердие - это способ существования Бога, его первая реакция на человеческое существо, первое, что возникает в его Отцовском сердце. Бог есть сострадание и глубокая любовь ко всем, в том числе и к нечистым, лишенным достоинства, исключенным из Его храма41• Поэтому для Иисуса сострадание - это способ подражания Богу и возможность стать святым, как Он. Смотреть на людей глазами милосердной любви - значит, быть похожим на Бога; помогать тем,

кто страдает, означает действовать, как Он.

 

Таким образом, Иисус устраивает настоящую революцию. «Кодекс святости» породил дискриминационное и разобщенное общество. А предложенный Иисусом «Кодекс милосердия» создает сострадающее и принимающее общество, включающее в себя даже те слои, где люди лишены достоинства и уважения. Существующий у Иисуса опыт о Боге ведет не к сепарации и изгнанию, а к принятию, объятию и радушию. В Царстве Божьем никого не нужно унижать, исключать или отделять от общины. У нечистых и лишенных доброго имени людей есть священное достоинство детей Божьих42•

 

В основе всего служения Иисуса лежит не что иное, как сострадательная любовь, именно она вдохновляет и определяет всю его жизнь.

 

Сострадание для него вовсе не очередная добродетель, одна из линий поведения. Иисус полон милосердия: он сопереживает людям, превращая их страдания в свои собственные, что становится внутренним основанием для его деятельности43• Он первым начинает жить подобно «отцу» из притчи, который, «Тронутый до глубины души», принимает идущего к нему сына, изможденного голодом и унижением. Он уподобляется «самарянину», который, «сжалившись», спешит помочь раненому на дороге. Иисус прикасается к прокаженным, он позволяет прикоснуться к себе кровоточивой и поцеловать себя проститутке, он освобождает одержимых нечистыми духами. Ничто его не останавливает, когда стоит вопрос о том, чтобы приблизиться к страдающим. Его вдохновленные сочувствием действия - прямой вызов культу чистоты.

 

Возможно, у него было свое особое видение: то, что свято, не нуждается в защите и сепарации, чтобы избежать загрязнения; наоборот, поистине свят тот, кто чист и своей чистотой преображает нечистоту.

Иисус прикасается к прокаженному, в результате чего не Иисус становится нечистым, а прокаженный очищается." - Хорошие слова и мысли... 

 

Буду советовать друзьям и знакомым эту книгу. 

Больше всего тронула Глава 13 "Мученик Царства Божьего"
T
Tov 13 years ago
Друзья, создавайте оглавление в книгах. Если не знаете как, освойте программу Djvu Bookmarker. Она внедряет оглавление в уже созданный файл книги. На сайте в разделе софта можно найти ее и про нее.
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!
V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!

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