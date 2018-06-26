Шиффман - От текста к традиции - модуль BibleQuote

Эта книга содержит обзор истории иудаизма в постбиблейскую эпоху, начиная с последних лет библейского периода и до становления традиции, известной в наши дни как раввинистический иудаизм. Под иудаизмом мы подразумеваем общую религиозную, культурную и правовую традицию еврейского народа в том виде, в каком она развивалась и передавалась со времен Библии и до настоящего момента.

Иудаизм — не однородное явление. Скорее, он объединяет множество разных исторически сформировавшихся движений и различных подходов к проблеме Бога, человека и мира. Все эти "иудаизмы" связаны друг с другом единой нитью живой традиции и общей исторической судьбой еврейского народа.

Шиффман Л. От текста к традиции. История иудаизма в период второго Храма и период Мишны и Талмуда - BibleQuote

Изд.: Мосты культуры 2002

Серия: Библиотека "Иудаика"

Шиффман Л - От текста к традиции - История иудаизма в период второго Храма и период Мишны и Талмуда - Содержание

Наследие Библии

Иудаизм в персидский период

Эпоха эллинизма

Иудаизм в эллинистической диаспоре

Секты в эпоху Второго Храма

Апокрифы, псевдоэпиграфы и свитки Мертвого моря

Иудео-христианский раскол

Восстание и реставрация

Мишна: новое Писание

Складывание нормативного иудаизма

В океане Талмуда

Жизнь в соответствии с Торой

Эпилог: гегемония Вавилонского Талмуда

Шиффман Л - От текста к традиции - История иудаизма в период второго Храма и период Мишны и Талмуда - Значимость периода

Наше основное внимание будет уделено чрезвычайно важному этапу, в истории иудаизма, этапу, на котором произошел переход от иудаизма Библии, к тому, что известно как раввинистический иудаизм. Именно он стал стандартным, или, как говорили ученые предыдущего поколения, "нормативным", иудаизмом для последующих периодов средневековья и нового времени. Он представлял собой фундаментальное и продуманное развитие и интерпретацию библейских традиций, с которых начинался и к которым возводит свою родословную. Данный переход произошел в основном в периоды, известные в еврейской истории как персидский, эллинистический и римский.



Примерно в это же время зародилось среди еврейского народа другое направление, которое также претендовало на обладание Библией. Это были первые евреи-христиане, которые доказывали, что именно их интерпретация является аутентичной, тогда как остальные евреи уклонились от истинного пути. Каждая религия, таким образом, утверждала, что это она является законной наследницей Библии. К концу поздней античности раввинистический иудаизм и христианство отцов церкви сформировались как основные "западные" религии.



Задача этой книги — проследить тот путь, каким шло формирование иудаизма, разобраться, каким образом иудаизм Библии стал иудаизмом Талмуда. И вместе с тем — показать роль иудаизма в эпоху Второго Храма и последующие периоды в развитии христианства и ранней церкви. Поистине взаимоотношения между иудаизмом и ранним христианством определяют значительную часть драматической истории взаимоотношений двух общин.

06.11.2011 - модуль в в юникоде в формате .bqb для BibleQuote6

23.02.2013 - модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид