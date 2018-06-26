Шиффман - От текста к традиции - модуль BibleQuote
Шиффман Л. От текста к традиции. История иудаизма в период второго Храма и период Мишны и Талмуда - BibleQuote
Шиффман Л - От текста к традиции - История иудаизма в период второго Храма и период Мишны и Талмуда - Содержание
Эпоха эллинизма
Иудаизм в эллинистической диаспоре
Секты в эпоху Второго Храма
Апокрифы, псевдоэпиграфы и свитки Мертвого моря
Иудео-христианский раскол
Восстание и реставрация
Мишна: новое Писание
Складывание нормативного иудаизма
В океане Талмуда
Жизнь в соответствии с Торой
Эпилог: гегемония Вавилонского Талмуда
Шиффман Л - От текста к традиции - История иудаизма в период второго Храма и период Мишны и Талмуда - Значимость периода
Наше основное внимание будет уделено чрезвычайно важному этапу, в истории иудаизма, этапу, на котором произошел переход от иудаизма Библии, к тому, что известно как раввинистический иудаизм. Именно он стал стандартным, или, как говорили ученые предыдущего поколения, "нормативным", иудаизмом для последующих периодов средневековья и нового времени. Он представлял собой фундаментальное и продуманное развитие и интерпретацию библейских традиций, с которых начинался и к которым возводит свою родословную. Данный переход произошел в основном в периоды, известные в еврейской истории как персидский, эллинистический и римский.
Примерно в это же время зародилось среди еврейского народа другое направление, которое также претендовало на обладание Библией. Это были первые евреи-христиане, которые доказывали, что именно их интерпретация является аутентичной, тогда как остальные евреи уклонились от истинного пути. Каждая религия, таким образом, утверждала, что это она является законной наследницей Библии. К концу поздней античности раввинистический иудаизм и христианство отцов церкви сформировались как основные "западные" религии.
Задача этой книги — проследить тот путь, каким шло формирование иудаизма, разобраться, каким образом иудаизм Библии стал иудаизмом Талмуда. И вместе с тем — показать роль иудаизма в эпоху Второго Храма и последующие периоды в развитии христианства и ранней церкви. Поистине взаимоотношения между иудаизмом и ранним христианством определяют значительную часть драматической истории взаимоотношений двух общин.
Благодарю