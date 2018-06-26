Лестер Самралл - модуль BibleQuote

Бог сказал, что в последние дни изольет Свой Дух на всякую плоть (Деян. 2:1-18, Иоиль 2:28, 29). На Пятидесятницу, вскоре после вознесения Христа, Дух Святой явил Себя во всей силе. Я, как и многие другие, считаю, что те события были так называемым «ранним дождем», обещанным Господом.



Я также верю, что в двадцатом столетии мы стали свидетелями начала «позднего дождя», начала излияния Духа на всякую плоть. В течение последних девяноста лет это повторялось снова и снова. А наиболее сильно «поздний дождь» льется сегодня на нас.



На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков мир пребывал в состоянии ложного успокоения, думая, что войн больше не будет. Некоторые хотели даже закрыть патентные бюро, потому что казалось, будто все возможные изобретения уже сделаны. В то же время люди молились о пробуждении. Они думали, что наступающий век принесет с собой духовное обновление. О пробуждении молился весь мир евангельского христианства, — и Бог послал пробуждение.



Грустно, однако, что многие из молившихся так и не приняли пробуждения, когда оно наконец пришло. Оно им не понравилось. Оно не было похоже на те Божьи движения, что они переживали раньше. Они не понимали, что предыдущие события были лишь фундаментом, подготовкой для последующих Божьих действий.

Модуль Цитата из Библии Лестер Самралл - Пионеры Веры

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Лестер Самралл - Пионеры Веры - Содержание

Часть первая Введение

Краткий обзор моего духовного путешествия по двадцатому веку

Часть вторая Откуда взялись христиане, исполненные Святого Духа

Томас Бол Бэррэт Необычный Божий слуга

Даниэль Берг и Адольф Вингрен Люди, не знавшие компромисса

Фред Френсис Босуор Человек великого смирения и чувства юмора

Роберт Александр Браун Наделенный бесстрашием и твердостью духа

Альфред Говард Картер Человек, которого весь мир не был достоин

Финис Дженнингс Дейк Пионер Божьего Слова

Стэнли Говард Фродшем Его слог был создан для величия

Дональд Джи Чрезвычайный и полномочный посол Евангелия

Уиллис Коллинз Гувер Отец пятидесятнического движения в Чили

Гарольд Лоуренс Хортон Профессор по прозвищу «Аллилуйя»

Лэм Дживаратнем Посланник Иисуса

Стивен и Джордж Джефрисы Две жизни с печальным концом

Кэрри Джуд Монтгомери Возводящая мосты

Питер Кристофер Нельсон Странствие сквозь тьму

Петрус Леви Петрус Великий организатор

Виктор Гай Плаймайр «Вооруженный железом»

Чарльз Сидней Прайс Автор особого метода исцеления

Рэймонд Теодор Ричи Истинный пионер веры

Джеймс Солтер «Мудрый советник» Республики Конго

Дуглас Р. Скотт Апостол Франции

Лилиан Хант Трэшер Великая «мать Нила»

Альфред Джордж Уорд Человек, владевший духовным оружием

Смит Виглсворт Апостол веры

Лилиан Барбара Йоманс Совместившая медицину с небесным исцелением

Часть третья Заключение Последнее сияние славы

Лестер Самралл - Пионеры Веры - От автора



«Поздний дождь» начался с маленькой капельки в библейской школе городка Топека, штат Канзас. Человек по имени Чарльз Пархэм искал даров Святого Духа. Затем события переместились в Техас, откуда чернокожий брат Уильям Семур привез новое движение Божье в Лос-Анджелес. Так начался «ливень».



Люди приезжали на служения на Азуза-стрит со всех континентов. Однако самыми ярыми противниками этого пробуждения стали христианские фундаменталисты. Они говорили, что верят в Библию, но все же называли происходящее на Азуза-стрит «ересью». Они поставили выше Слова Божьего доктрину, утверждавшую, что дары Святого Духа не могут действовать в современном мире.



Корни современного излияния Святого Духа, разразившегося на Азуза-стрит, можно найти в деятельности служителей девятнадцатого века, таких, как американцы Дуайт Л. Муди, Билли Сандей, Джон Александр Дауи и британцы Чарльз Хэддон Сперд-жин и Джипси Смит. Мне кажется, что работа этих проповедников стала своего рода разделительной линией между пробуждениями «позднего» и «раннего дождя».



Дауи умер в 1907 году, когда происходящее на Азуза-стрит распространялось уже по всему миру. Я видел построенную им скинию. Я даже спал в его личной кровати в городе, который он построил, — в городе Сион, штат Иллинойс. Это было, когда я гостил у Финиса Дэйка, президента Библейского Института Великих Озер. Могу сказать, что я лично пережил каждое движение Божьего Духа в двадцатом веке. И я лично знал многих пионеров каждого пробуждения.



Точно так же, как корни пробуждения с Азуза-стрит можно обнаружить в девятнадцатом веке, корни пробуждений двадцатого века можно найти в деятельности пионеров Духа, которые служили на Азуза-стрит незадолго до начала Второй мировой войны.



В двадцатом веке Божья работа не закончилась и даже не утихла. Сегодня по всему миру можно найти президентов и премьер-министров, принявших силу и помазание Святого Духа. Еще какое-то время назад картина была совершенно иной. Но за последние годы я лично побывал в гостях у некоторых из этих политиков и прекрасно отдаю себе отчет в том, что говорю. Я слышал, как они говорят на языке Духа.



Движение Духа будет нарастать до самого пришествия Иисуса. Это и есть «поздний дождь», и я счастлив быть его частью.



Я всегда удивлялся, когда снова и снова на протяжении многих лет видел, как Бог находит разных людей в самых дальних уголках Земли и помещает их прямо в центр Своих планов. Господь закладывает в жизни Своих избранников новое основание и посылает их распространять движение Своего Духа все дальше и дальше.



Где-то в 1934-1936 годах я встречался в Гонконге и Шанхае с Виктором Плаймайром, бывшим работником Христианского и Миссионерского Альянса. Он рассказал мне, как Господь позволил ему пережить прикосновение Святого Духа.



Бог сказал ему: «Оставь свою семью и поезжай в Лос-Анджелес». Он спросил: «Зачем?», но Господь ему не ответил. Виктор оставил свою семью прямо на миссионерском поле и поехал в Лос-Анджелес, где получил крещение Духом Святым. В результате он лишился финансовой поддержки своей деноминации.



Тогда Плаймайр стал миссионером веры на Тибете. Он принес Божью силу тысячам людей в Гималаях. Он сам, его жена и дети ездили по горам на мулах — другого средства передвижения у них не было. Так они шли от деревни к деревне и проповедовали о Божьей силе.



Когда я встретил Плаймайра, ему было уже около шестидесяти. Божье помазание могущественно передавалось через него другим людям. Он — типичный пример ранних пионеров веры двадцатого века, готовых двигаться вместе с новой волной Божьего Духа.



Чтобы стать похожими на этих людей, чтобы Бог использовал нас, как использовал их, необходимо научиться понимать, что именно Господь желает совершить в каждом новом движении Духа. Ведь многие хорошие христиане отвергли Божьи пути, остановились в своем развитии и упустили благословение Господа.