Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme
schevchukp

Десницкий - Библеистика и богословие - модуль BibleQuote

Андрей Десницкий - BibleQuote
Категория BIBLEQUTE MODULES, Biblical Studies mod, Theology mod
Книги и статьи Андрея Десницкого по библеистике в модуле BibleQuote. Они разъяснят читателям основы экзегетики – искусства понимания библейских текстов.

Книги и статьи Андрея Десницкого по библеистике - Модуль BibleQuote - Введение в библейскую экзегетику - Записки Балабола

26.06.12 - Модуль в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид
В модуль вошли:
  • Введение в библейскую экзегетику
  • Записки Балабола
02.07.12 - вторая версия модуля, добавлены статьи по библеистике и богословию, переводу Библии

Статьи Андрея Десницкого

  • Соотношение экзегетики и догматики в современной западной библеистике
  • «Новая герменевтика» и перспективы православной библеистики
  • Ю. Найда: рождение теории библейского перевода
  • Критика и развитие переводческой теории Ю. Найды
  • Не только Найда: теория релевантности
  • Теория перевода после Ю. Найды: скопос вместо эквивалента
  • Фундаментализм: выход или вызов для православной библеистики?
  • Библеистика, библейский перевод и конфессиональность
  • Библейский перевод: реалии и концепты
  • Библейский перевод: имена и заимствования
  • Библейский перевод: точки выбора
  • Библейский перевод: литературность или дословность?
  • Библейский перевод как литературный перевод
  • Современная теория библейского перевода: краткие итоги
  • Типичные ошибки экзегетов
  • Аллегория и типология в Библии и у экзегетов древности
  • Библейский параллелизм, античная риторика и антиномическое богословие
  • Поэзия и проза в Ветхом Завете
  • Источники и составные части "библейской критики"
  • Грехопадение
  • Что есть Новый Завет?
  • В начале
  • Кто сказал, что это писание - священное?
  • Библия: история Синодального перевода
  • Трудные места Евангелия: Гробницы пророкам
  • Трудные места Евангелия: "Глас хлада тонка"
  • Трудные места Евангелия: "Ты сказал"
  • Трудные места Евангелия: "Мертвые погребают мертвецов"
  • Трудные места Евангелия: "Отойди от Меня, сатана!"
  • Нужны ли разные переводы Библии на один язык?
  • Теория библейского перевода: что дальше?
  • Новая русская Библия: сравнение двух Заветов
  • Библейский перевод как диалог культур
  • Священное Предание: многовековой опыт жизни Церкви
  • Насколько переводима Библия?
  • Давид: пастух, царь, псалмопевец
  • "Мстительная" псалтырь
  • Откуда взялся Новый Завет
  • Авраам, Сара, Исаак: у истоков нашей веры
  • Правду ли говорит Библия?
  • Библия в Рунете. (Краткий аналитический обзор)
  • Библейский канон: пределы Писания
  • Библейские судьи: эпоха харизматических вождей
  • Четыре женщины на пороге Евангелия
  • Тайная Вечеря и иудейская Пасха
  • Раб греха
  • Что такое апокрифы
  • Что такое "богодухновенность" Писали ли евангелисты под диктовку?
  • Нагие и голые
  • Враг Христа, ставший преданным другом
  • "Салафииль родил Зоровавеля..."
  • Христос в Ветхом Завете
  • Что такое пророчество
  • Двери ада заперты изнутри
введение в библейскую экзегетику

Андрей Десницкий. Введение в библейскую экзегетику

Москва: ПСТГУ, 2011, 413 стр., ISBN 978-5-7429-0660-5, тираж 2000 экз.
Книга «Введение в библейскую экзегетику» предназначена, прежде всего тем, кто собирается заниматься библейским переводом. Издание разъяснит читателям основы экзегетики – искусства понимания библейских текстов – и таким образом поможет нашему Институту в подготовке богословских редакторов для переводческих проектов. Однако с уверенностью можно сказать, что эта книга будет интересна всем читателям, которые изучают Библию, а возможно и другие письменные памятники древности.

Книга в своем роде уникальна, ведь это не просто еще одно русское издание по вопросам библеистики, а целостный и объемный научный труд, который может одновременно служить и учебным пособием. «Введение в библейскую экзегетику» рассказывает о герменевтических и богословских предпосылках экзегетики, делает ее краткий исторический обзор. Читатели найдут в этой книге конкретные примеры экзегетического анализа и методологические советы.
Отличается эта книга и от современных западных изданий, посвященных экзегетике. Это издание ориентируется именно на российского читателя, оно представляет отечественному читателю некоторые важнейшие достижения мировой науки в этой области, учитывая русские культурные и религиозные традиции, а также современное состояние библеистики и других гуманитарных наук в России.
Помимо этого книга является также введением, которое поможет заинтересованным читателям сориентироваться в более специальной литературе по библейской экзегетике и найти свой собственный путь среди множества существующих методик и подходов.

Андрей Десницкий - Записки Балабола - Повесть

Москва: Дом надежды, 2007, 127 стр., ISBN 5-902430-06-2, тираж 10 000 экз.Дом надежды, 2007

Книга А. С. Десницкого продолжает знаменитые «Письма Баламута» К. С. Льюиса.
Коллега Баламута, опытный бес-искуситель Балабол, действует в современной России, где так много незнакомых Льюису реалий, хотя основные принципы духовной войны везде и всегда одинаковы. Взгляд беса на нашу повседневность может и нам помочь увидеть то, чего мы раньше не замечали.
Просмотров 1 226
Рейтинг 3.5 / 5
Добавлено 26.06.2018
Rate this publication:
3.5/5 (3)

Comments (1 comment)

D
Deniss87 9 years ago

Спасибо!

Похожие модули biblequote

Все модули biblequote