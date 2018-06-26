Десницкий - Библеистика и богословие - модуль BibleQuote

Книги и статьи Андрея Десницкого по библеистике в модуле BibleQuote. Они разъяснят читателям основы экзегетики – искусства понимания библейских текстов.

Книги и статьи Андрея Десницкого по библеистике - Модуль BibleQuote - Введение в библейскую экзегетику - Записки Балабола

26.06.12 - Модуль в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид В модуль вошли: Введение в библейскую экзегетику

Записки Балабола 02.07.12 - вторая версия модуля, добавлены статьи по библеистике и богословию, переводу Библии Статьи Андрея Десницкого Соотношение экзегетики и догматики в современной западной библеистике

«Новая герменевтика» и перспективы православной библеистики

Ю. Найда: рождение теории библейского перевода

Критика и развитие переводческой теории Ю. Найды

Не только Найда: теория релевантности

Теория перевода после Ю. Найды: скопос вместо эквивалента

Фундаментализм: выход или вызов для православной библеистики?

Библеистика, библейский перевод и конфессиональность

Библейский перевод: реалии и концепты

Библейский перевод: имена и заимствования

Библейский перевод: точки выбора

Библейский перевод: литературность или дословность?

Библейский перевод как литературный перевод

Современная теория библейского перевода: краткие итоги

Типичные ошибки экзегетов

Аллегория и типология в Библии и у экзегетов древности

Библейский параллелизм, античная риторика и антиномическое богословие

Поэзия и проза в Ветхом Завете

Источники и составные части "библейской критики"

Грехопадение

Что есть Новый Завет?

В начале

Кто сказал, что это писание - священное?

Библия: история Синодального перевода

Трудные места Евангелия: Гробницы пророкам

Трудные места Евангелия: "Глас хлада тонка"

Трудные места Евангелия: "Ты сказал"

Трудные места Евангелия: "Мертвые погребают мертвецов"

Трудные места Евангелия: "Отойди от Меня, сатана!"

Нужны ли разные переводы Библии на один язык?

Теория библейского перевода: что дальше?

Новая русская Библия: сравнение двух Заветов

Библейский перевод как диалог культур

Священное Предание: многовековой опыт жизни Церкви

Насколько переводима Библия?

Давид: пастух, царь, псалмопевец

"Мстительная" псалтырь

Откуда взялся Новый Завет

Авраам, Сара, Исаак: у истоков нашей веры

Правду ли говорит Библия?

Библия в Рунете. (Краткий аналитический обзор)

Библейский канон: пределы Писания

Библейские судьи: эпоха харизматических вождей

Четыре женщины на пороге Евангелия

Тайная Вечеря и иудейская Пасха

Раб греха

Что такое апокрифы

Что такое "богодухновенность" Писали ли евангелисты под диктовку?

Нагие и голые

Враг Христа, ставший преданным другом

"Салафииль родил Зоровавеля..."

Христос в Ветхом Завете

Что такое пророчество

Двери ада заперты изнутри

Андрей Десницкий. Введение в библейскую экзегетику Москва: ПСТГУ, 2011, 413 стр., ISBN 978-5-7429-0660-5, тираж 2000 экз.

Книга «Введение в библейскую экзегетику» предназначена, прежде всего тем, кто собирается заниматься библейским переводом. Издание разъяснит читателям основы экзегетики – искусства понимания библейских текстов – и таким образом поможет нашему Институту в подготовке богословских редакторов для переводческих проектов. Однако с уверенностью можно сказать, что эта книга будет интересна всем читателям, которые изучают Библию, а возможно и другие письменные памятники древности.

Книга в своем роде уникальна, ведь это не просто еще одно русское издание по вопросам библеистики, а целостный и объемный научный труд, который может одновременно служить и учебным пособием. «Введение в библейскую экзегетику» рассказывает о герменевтических и богословских предпосылках экзегетики, делает ее краткий исторический обзор. Читатели найдут в этой книге конкретные примеры экзегетического анализа и методологические советы.

Отличается эта книга и от современных западных изданий, посвященных экзегетике. Это издание ориентируется именно на российского читателя, оно представляет отечественному читателю некоторые важнейшие достижения мировой науки в этой области, учитывая русские культурные и религиозные традиции, а также современное состояние библеистики и других гуманитарных наук в России.

Помимо этого книга является также введением, которое поможет заинтересованным читателям сориентироваться в более специальной литературе по библейской экзегетике и найти свой собственный путь среди множества существующих методик и подходов.