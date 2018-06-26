Десницкий - Библеистика и богословие - модуль BibleQuote
Книги и статьи Андрея Десницкого по библеистике в модуле BibleQuote. Они разъяснят читателям основы экзегетики – искусства понимания библейских текстов.
Книги и статьи Андрея Десницкого по библеистике - Модуль BibleQuote - Введение в библейскую экзегетику - Записки Балабола
26.06.12 - Модуль в кодировке UTF-8 для BQ6 и Андроид
В модуль вошли:
- Введение в библейскую экзегетику
- Записки Балабола
02.07.12 - вторая версия модуля, добавлены статьи по библеистике и богословию, переводу Библии
Статьи Андрея Десницкого
- Соотношение экзегетики и догматики в современной западной библеистике
- «Новая герменевтика» и перспективы православной библеистики
- Ю. Найда: рождение теории библейского перевода
- Критика и развитие переводческой теории Ю. Найды
- Не только Найда: теория релевантности
- Теория перевода после Ю. Найды: скопос вместо эквивалента
- Фундаментализм: выход или вызов для православной библеистики?
- Библеистика, библейский перевод и конфессиональность
- Библейский перевод: реалии и концепты
- Библейский перевод: имена и заимствования
- Библейский перевод: точки выбора
- Библейский перевод: литературность или дословность?
- Библейский перевод как литературный перевод
- Современная теория библейского перевода: краткие итоги
- Типичные ошибки экзегетов
- Аллегория и типология в Библии и у экзегетов древности
- Библейский параллелизм, античная риторика и антиномическое богословие
- Поэзия и проза в Ветхом Завете
- Источники и составные части "библейской критики"
- Грехопадение
- Что есть Новый Завет?
- В начале
- Кто сказал, что это писание - священное?
- Библия: история Синодального перевода
- Трудные места Евангелия: Гробницы пророкам
- Трудные места Евангелия: "Глас хлада тонка"
- Трудные места Евангелия: "Ты сказал"
- Трудные места Евангелия: "Мертвые погребают мертвецов"
- Трудные места Евангелия: "Отойди от Меня, сатана!"
- Нужны ли разные переводы Библии на один язык?
- Теория библейского перевода: что дальше?
- Новая русская Библия: сравнение двух Заветов
- Библейский перевод как диалог культур
- Священное Предание: многовековой опыт жизни Церкви
- Насколько переводима Библия?
- Давид: пастух, царь, псалмопевец
- "Мстительная" псалтырь
- Откуда взялся Новый Завет
- Авраам, Сара, Исаак: у истоков нашей веры
- Правду ли говорит Библия?
- Библия в Рунете. (Краткий аналитический обзор)
- Библейский канон: пределы Писания
- Библейские судьи: эпоха харизматических вождей
- Четыре женщины на пороге Евангелия
- Тайная Вечеря и иудейская Пасха
- Раб греха
- Что такое апокрифы
- Что такое "богодухновенность" Писали ли евангелисты под диктовку?
- Нагие и голые
- Враг Христа, ставший преданным другом
- "Салафииль родил Зоровавеля..."
- Христос в Ветхом Завете
- Что такое пророчество
- Двери ада заперты изнутри
Андрей Десницкий. Введение в библейскую экзегетику
Москва: ПСТГУ, 2011, 413 стр., ISBN 978-5-7429-0660-5, тираж 2000 экз.
Книга «Введение в библейскую экзегетику» предназначена, прежде всего тем, кто собирается заниматься библейским переводом. Издание разъяснит читателям основы экзегетики – искусства понимания библейских текстов – и таким образом поможет нашему Институту в подготовке богословских редакторов для переводческих проектов. Однако с уверенностью можно сказать, что эта книга будет интересна всем читателям, которые изучают Библию, а возможно и другие письменные памятники древности.
Книга в своем роде уникальна, ведь это не просто еще одно русское издание по вопросам библеистики, а целостный и объемный научный труд, который может одновременно служить и учебным пособием. «Введение в библейскую экзегетику» рассказывает о герменевтических и богословских предпосылках экзегетики, делает ее краткий исторический обзор. Читатели найдут в этой книге конкретные примеры экзегетического анализа и методологические советы.
Отличается эта книга и от современных западных изданий, посвященных экзегетике. Это издание ориентируется именно на российского читателя, оно представляет отечественному читателю некоторые важнейшие достижения мировой науки в этой области, учитывая русские культурные и религиозные традиции, а также современное состояние библеистики и других гуманитарных наук в России.
Помимо этого книга является также введением, которое поможет заинтересованным читателям сориентироваться в более специальной литературе по библейской экзегетике и найти свой собственный путь среди множества существующих методик и подходов.
Андрей Десницкий - Записки Балабола - Повесть
Москва: Дом надежды, 2007, 127 стр., ISBN 5-902430-06-2, тираж 10 000 экз.Дом надежды, 2007
Книга А. С. Десницкого продолжает знаменитые «Письма Баламута» К. С. Льюиса.
Книга А. С. Десницкого продолжает знаменитые «Письма Баламута» К. С. Льюиса.
Коллега Баламута, опытный бес-искуситель Балабол, действует в современной России, где так много незнакомых Льюису реалий, хотя основные принципы духовной войны везде и всегда одинаковы. Взгляд беса на нашу повседневность может и нам помочь увидеть то, чего мы раньше не замечали.
Спасибо!