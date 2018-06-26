Лосский - Богословие - модуль BibleQuote

Влади́мир Никола́евич Ло́сский (26 мая (8 июня) 1903 — 7 февраля 1958) — известный богослов Парижской школы, основоположник «неопатристического» синтеза в православном богословии. Сын известного философа-интуитивиста Н. О. Лосского. Родился в г. Геттинген (Германия). В 1920—1922 гг. учился в Петрограде. В 1922 г. семья Лосских была выслана из России. Жил в Праге (1922—1924), где работал с Н. П. Кондаковым. С 1924 г в Париже. Учился в Сорбонне (1924—1927). В 1925—1926 гг. вступил в Свято-Фотиевское братство. В 1940—1944 гг. участвовал во французском Сопротивлении. Занимался научно-исследовательской работой и преподавал догматическое богословие и историю Церкви в Институте св. Дионисия в Париже. С 1945 по 1953 гг. декан института. Стараниями В. Н. Лосского был открыт первый франкоязычный православный приход на улице Сент-Женевьев в Париже. Один из руководителей Содружества святого Албания и преподобного Сергия.



Наряду с трудами прот. Г.Флоровского, прот. И.Мейендорфа, архим. Киприана Керна и др., работы Лосского В. Н. послужили началом «освобождения из пленения» (прот. Г.Флоровский) схоластической программы латинского богословия, усвоенной академическим богословием Русской Православной Церкви в XVIII—XIX вв. Впоследствии на основе данной программы прот. Н. Афанасьевым была разработана православная экклезиология.