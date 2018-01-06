Шафф - История христианской церкви 1-8 - модуль BibleQuote
Благодарение Богу, что позволил сделать нам всем вместе этот непростой труд, благодарность всем, и кто жертвовал, и кто покупал и пересылал книги, особенно благадарю DikBSD за очень тяжелый труд по сканированию и еще более сложный - по распознанию книг. Пусть этот модуль послужит для укрепления в вере, рассматривая те непростые пути, которыми шла христианская Церковь.
Филипп Шафф - История христианской церкви - BibleQuote - модуль Цитата из Библии
Модуль Цитата из Библии BibleQuote включает все 8 томов Истории христианской церкви Ф. Шаффа.
Филипп Шафф - История христианской церкви - BibleQuote - модуль Цитата из Библии - Введение
Представляя на суд общественности новое издание своей «Церковной истории», я более чем когда–либо чувствую трудность и ответственность задачи, которая вполне достойна того, чтобы посвятить ей время и силы всей жизни, и которая уже сама по себе является великой наградой. Подлинный историк христианства еще не родился. Но как бы далек я ни был от собственного идеала, я сделал все, что в моих силах, и буду рад, если мои старания вдохновят других на создание лучшего и более долговечного труда.
Историю следует писать на основе первоисточников, созданных и друзьями, и врагами, в духе истины и любви, sine ira et studio, «без злобы к кому бы то ни было и с любовью ко всем», ясным, свежим, энергичным стилем, руководствуясь притчами–близнецами о горчичном зерне и закваске, как книгу жизни для наставления, исправления, воодушевления, как лучшее изложение и защиту христианской веры. Для великого и любезного Неандера, «отца церковной истории», — сначала бесхитростного израильтянина, уповавшего на Мессию, затем платониста, жаждавшего воплощения своего идеала праведности, и, наконец, христианина умом и сердцем — такая история стала делом жизни, но, прежде чем он успел добраться до Реформации, его труд оборвала болезнь, и он сказал своей преданной сестре: «Ханнхен, я устал; пойдем домой; спокойной ночи!» И с этими словами заснул спокойно, как ребенок, чтобы проснуться в стране, где все исторические проблемы уже разрешены.
Историю следует писать на основе первоисточников, созданных и друзьями, и врагами, в духе истины и любви, sine ira et studio, «без злобы к кому бы то ни было и с любовью ко всем», ясным, свежим, энергичным стилем, руководствуясь притчами–близнецами о горчичном зерне и закваске, как книгу жизни для наставления, исправления, воодушевления, как лучшее изложение и защиту христианской веры. Для великого и любезного Неандера, «отца церковной истории», — сначала бесхитростного израильтянина, уповавшего на Мессию, затем платониста, жаждавшего воплощения своего идеала праведности, и, наконец, христианина умом и сердцем — такая история стала делом жизни, но, прежде чем он успел добраться до Реформации, его труд оборвала болезнь, и он сказал своей преданной сестре: «Ханнхен, я устал; пойдем домой; спокойной ночи!» И с этими словами заснул спокойно, как ребенок, чтобы проснуться в стране, где все исторические проблемы уже разрешены.
Филип Шафф
Богословская семинария Союза,
Нью–Йорк, октябрь 1882 г.
Богословская семинария Союза,
Нью–Йорк, октябрь 1882 г.
HISTORY of the CHRISTIAN CHURCH Philip Schaff
Christianus sum. Christiani nihil a me alienum puto
WM. B. EERDMANS PUBLISHING COMPANY GRAND RAPIDS MICHIGAN
ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ Филип Шафф
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург
Christianus sum. Christiani nihil a me alienum puto
WM. B. EERDMANS PUBLISHING COMPANY GRAND RAPIDS MICHIGAN
ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ Филип Шафф
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург
Филипп Шафф - История христианской церкви - BibleQuote - модуль Цитата из Библии - Содержание модуля
В модуль вошли 8-томов:
- 1- Апостольское христианство 1-100 г
- 2- Доникейское христианство 100-325 г
- 3- Никейское и посленикейское христианство 311 — 590 г
- 4- Средневековое христианство 590-1073 г
- 5- Средневековое христианство 1049-1294 г
- 6- Средневековое христианство 1294-1517 г
- 7- Современное христианство. Реформация в Германии
- 8- Современное христианство. Реформация в Швейцарии
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30.06.12 - Новый модуль Шафф Ф. История христианской церкви в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
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