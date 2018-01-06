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Шафф - История христианской церкви 1-8 - модуль BibleQuote

Филип Шафф - История христианской церкви
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Модуль Шафф Ф. История христианской церкви в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид - 29/07/2012 - 06/01/2018
Категория BIBLEQUTE MODULES, History mod
Благодарение Богу, что позволил сделать нам всем вместе этот непростой труд, благодарность всем, и кто жертвовал, и кто покупал и пересылал книги, особенно благадарю DikBSD за очень тяжелый труд по сканированию и еще более сложный - по распознанию книг. Пусть этот модуль послужит для укрепления в вере, рассматривая те непростые пути, которыми шла христианская Церковь.

Филипп Шафф - История христианской церкви - BibleQuote - модуль Цитата из Библии

Модуль Цитата из Библии BibleQuote включает все 8 томов Истории христианской церкви Ф. Шаффа.

Филипп Шафф - История христианской церкви - BibleQuote - модуль Цитата из Библии - Введение

Представляя на суд общественности новое издание своей «Церковной истории», я более чем когда–либо чувствую трудность и ответственность задачи, которая вполне достойна того, чтобы посвятить ей время и силы всей жизни, и которая уже сама по себе является великой наградой. Подлинный историк христианства еще не родился. Но как бы далек я ни был от собственного идеала, я сделал все, что в моих силах, и буду рад, если мои старания вдохновят других на создание лучшего и более долговечного труда.

Историю следует писать на основе первоисточников, созданных и друзьями, и врагами, в духе истины и любви, sine ira et studio, «без злобы к кому бы то ни было и с любовью ко всем», ясным, свежим, энергичным стилем, руководствуясь притчами–близнецами о горчичном зерне и закваске, как книгу жизни для наставления, исправления, воодушевления, как лучшее изложение и защиту христианской веры. Для великого и любезного Неандера, «отца церковной истории», — сначала бесхитростного израильтянина, уповавшего на Мессию, затем платониста, жаждавшего воплощения своего идеала праведности, и, наконец, христианина умом и сердцем — такая история стала делом жизни, но, прежде чем он успел добраться до Реформации, его труд оборвала болезнь, и он сказал своей преданной сестре: «Ханнхен, я устал; пойдем домой; спокойной ночи!» И с этими словами заснул спокойно, как ребенок, чтобы проснуться в стране, где все исторические проблемы уже разрешены.
Филип Шафф
Богословская семинария Союза,
Нью–Йорк, октябрь 1882 г.
HISTORY of the CHRISTIAN CHURCH Philip Schaff
Christianus sum. Christiani nihil a me alienum puto
WM. B. EERDMANS PUBLISHING COMPANY GRAND RAPIDS MICHIGAN
ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ Филип Шафф
«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург

Филипп Шафф - История христианской церкви - BibleQuote - модуль Цитата из Библии - Содержание модуля

В модуль вошли 8-томов:
  • 1- Апостольское христианство 1-100 г
  • 2- Доникейское христианство 100-325 г
  • 3- Никейское и посленикейское христианство 311 — 590 г
  • 4- Средневековое христианство 590-1073 г
  • 5- Средневековое христианство 1049-1294 г
  • 6- Средневековое христианство 1294-1517 г
  • 7- Современное христианство. Реформация в Германии
  • 8- Современное христианство. Реформация в Швейцарии
Для членов клуба
30.06.12 - Новый модуль Шафф Ф. История христианской церкви в кодировке UTF-8 для BibleQuote6 и Андроид
Просмотров 9 613
Рейтинг 4.8 / 5
Добавлено 06.01.2018
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4.8/5 (40)

Comments (10 comments)

C
cblt 3 years ago

Дякую. Корисні книги
Юрий C. 8 years ago

Объясните, пожалуйста, как можно скачать этот модуль?
E
esxatos 8 years ago

Модуль доступен для членов клуба, или по целевой программе - см. личное сообщение.
3
3_efimchiki 9 years ago

Спаибо!
о.Феогност 11 years ago
ну, та ки где можно скачать этот модуль?
I
ip 13 years ago
незаменимый труд - я об авторе, и о вас :-)
P
Pawlo 13 years ago
Прекрасный модуль
G
gloria 14 years ago
Спасибо!
M
mikleA 14 years ago
Спасибо большое!!!
E
ecbantonkom 14 years ago
Спасибо большое за все ваши старания!

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