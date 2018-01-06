Шафф - История христианской церкви 1-8 - модуль BibleQuote

Благодарение Богу, что позволил сделать нам всем вместе этот непростой труд, благодарность всем, и кто жертвовал, и кто покупал и пересылал книги, особенно благадарю DikBSD за очень тяжелый труд по сканированию и еще более сложный - по распознанию книг. Пусть этот модуль послужит для укрепления в вере, рассматривая те непростые пути, которыми шла христианская Церковь.

Модуль Цитата из Библии BibleQuote включает все 8 томов Истории христианской церкви Ф. Шаффа.

Филипп Шафф - История христианской церкви - BibleQuote - модуль Цитата из Библии - Введение

Представляя на суд общественности новое издание своей «Церковной истории», я более чем когда–либо чувствую трудность и ответственность задачи, которая вполне достойна того, чтобы посвятить ей время и силы всей жизни, и которая уже сама по себе является великой наградой. Подлинный историк христианства еще не родился. Но как бы далек я ни был от собственного идеала, я сделал все, что в моих силах, и буду рад, если мои старания вдохновят других на создание лучшего и более долговечного труда.



Историю следует писать на основе первоисточников, созданных и друзьями, и врагами, в духе истины и любви, sine ira et studio, «без злобы к кому бы то ни было и с любовью ко всем», ясным, свежим, энергичным стилем, руководствуясь притчами–близнецами о горчичном зерне и закваске, как книгу жизни для наставления, исправления, воодушевления, как лучшее изложение и защиту христианской веры. Для великого и любезного Неандера, «отца церковной истории», — сначала бесхитростного израильтянина, уповавшего на Мессию, затем платониста, жаждавшего воплощения своего идеала праведности, и, наконец, христианина умом и сердцем — такая история стала делом жизни, но, прежде чем он успел добраться до Реформации, его труд оборвала болезнь, и он сказал своей преданной сестре: «Ханнхен, я устал; пойдем домой; спокойной ночи!» И с этими словами заснул спокойно, как ребенок, чтобы проснуться в стране, где все исторические проблемы уже разрешены.