Книги и статьи Андрея Десницкого - Библеистика - богословие - христианская публицистика Андрей Сергеевич Десницкий (1968) - доктор филологических наук, библеист. Закончил филфак МГУ, кандидатская диссертацию в Институте Востоковедения РАН. Занимается библейской филологией - консультант в Институте перевода Библии, готовящем издания на языках народов СНГ. Перевод Библии и книг, библеистика, богословие. Библиография работ автора Книги: Св. Григорий Нисский. О жизни Моисея Законодателя, или о совершенстве в добродетели. Перевод с древнегреческого (при участии И. Пролыгиной и О.Титовой), вступительная статья, примечания. Москва: Храм Свв. Косьмы и Дамиана на Маросейке 1999, переиздание 2009, 109 стр., ISBN 978-5-89825-007-2, тираж не указан. Андрей Десницкий - Поэтика библейского параллелизма Москва: ББИ, 2007, 554 стр., ISBN 5-89647-133-5, тираж 1000 экз.

Андрей Десницкий - Поэтика библейского параллелизма читайте на Эсхатосе

Параллелизм исследователи на протяжении более чем двух последних веков обычно называли самой характерной чертой библейской литературы. Впрочем, параллелизм стали обнаруживать во множестве устных и письменных произведений из разных уголков мира. Более того, отталкиваясь от поверхностного определения «одно и то же говорится два раза» ученые пришли к глубинному пониманию многих особенностей библейских текстов, причем не только на уровне формальных приемов организации текста, но и на уровне способа мышления и картины мира библейских авторов.

Что же это такое на самом деле - библейский параллелизм? Этот вопрос может показаться совершенно несущественным и частным, как будто мы ищем новое определение для еще одной научной абстракции, которая едва ли добавляет что-то к пониманию и без того хорошо изученных текстов.

Андрей Десницкий - Введение в библейскую экзегетику Москва: ПСТГУ, 2011, 413 стр., ISBN 978-5-7429-0660-5, тираж 2000 экз Андрей Десницкий - Введение в библейскую экзегетику читайте на Эсхатосе В Библии написано...» — сплошь и рядом можно услышать такие слова. Но откуда мы знаем, что там написано именно то, что утверждается? Ведь изначально эти слова были сказаны на другом языке, в другое время, другим людям — можем ли мы быть уверены, что мы совершенно точно понимаем их значение? О какой Библии мы вообще ведем речь — о русском Синодальном переводе (далее СП)? Кстати, в протестантских и православных изданиях его состав тоже неодинаков. Но, может быть, в оригинале все звучит совсем иначе — по крайней мере, другой перевод в этом месте существенно отличается от СП?

Андрей Десницкий - Писание – Предание – современность

Сборник статей. Киев: Центр православной книги, 2007, 414 стр.,

ISBN отсутствует, тираж 4000 экз.

Автор изъясняет некоторые особенности восприятия Священного Писания, не всегда очевидные современному читателю; рассуждает о таких аспектах предания Церкви, как отношение к светской власти, Великий пост и дата празднования Пасхи; размышляет об острых вопросах, касающихся жизни Церкви в современном мире.

Андрей Десницкий - Библия и православная традиция

Москва: ЭКСМО, 2008, 446 стр.,

ISBN 978-5-699-28391-0, тираж 7000 экз.

Книга известного русского библеиста Андрея Десницкого о православной традиции, стоки которой в Библии. О традиции, идущей от истоков христианства.

Андрей Десницкий - Сорок вопросов о Библии Москва: Даръ, 2011, 415 стр., ISBN 978-5-485-00330-2, тираж 2000 экз. На Эсхатосе читайте Андрей Десницкий - Сорок вопросов о Библии Вы найдете конкретные и понятные ответы на те вопросы, которые появляются при чтении библейского текста. Главная цель издания — помочь читателю открыть для себя удивительный мир Библии.

Андрей Десницкий - Сорок библейских портретов А. С. Десницкий. — М. : ДАРЪ, 2013. — 416 с. — (Азы Православия). — 6 + . ISBN 978-5-485-00412-5 В чем же цель этой книги, которую вы сейчас держите в руках? Поближе познакомить читателя с людьми, о которых говорит Библия, рассказать о главных событиях их жизни, об их проблемах, трудных решениях, радостях и печалях. Они жили на этой земле, они остаются живыми, потому что Бог Авраама, Исаака и Иакова есть не Бог мертвых, но Бог живых. Значит, и нам не обязательно Его искать на мертвых книжных страницах — лучше найти Его в жизни других людей. Андрей Десницкий - Сорок библейских портретов - читайте на Эсхатосе

Андрей Десницкий - Записки Балабола

Повесть. Москва: Дом надежды, 2007, 127 стр., ISBN 5-902430-06-2, тираж 10 000 экз.

Андрей Десницкий - Письма спящему брату «Письма спящему брату» – продолжают на свой лад «Письма Баламута» К.С. Льюиса, с той разницей, что действие перенесено в современную Россию. Бес-искуситель и та, кто помогает ангелу-хранителю, смотрят на нашу современницу… Андрей Десницкий - Письма спящему брату читайте на Эсхатосе Андрей Десницкий - Русский Амстердам Повесть рассказывает о жизни русского парня, нелегального эмигранта в Амстердаме начала 1990-х годов. Андрей Десницкий - Русский Амстердам читайте на Эсхатосе

Андрей Десницкий - Люди и фразы

Москва: Никея, 2011, 158 стр., ISBN 978-5-91761-036-8, тираж 3000 + 5000 экз.

В книгу включены статьи о жизни Церкви в обществе, о том, как «мир сей» принимает или же гонит прочь благовестие Христово, и почему это происходит, а также о том, что станет с православной верой, кто будет ее носителем и хранителем, и насколько этот вопрос волнует нас сегодня.

Умение Андрея Десницкого вести спокойный разговор на беспокойные темы - именно так можно определить стиль этого сборника - по достоинству оценили слушатели передачи «Религиозная энциклопедия» из цикла радиопостановок «Мир. Человек. Слово», которые уже не первый год еженедельно идут на «Радио России».

Андрей Десницкий - В поисках смысла

Этот сборник можно считать продолжением сборника «Люди и фразы», вышедшего в издательстве «Никея».

Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес www.litres.ru





В этот сборник вошли семьдесят статей, которые публиковались в 2010–2012 годах в разных изданиях (в основном сетевых): «Православие и мир», «Нескучный сад», «Фома», «Русский журнал», «Татьянин день», а также на сайте храма Св. Иоанна на Пресне. Некоторые из них были отредактированы, поскольку книжная публикация всегда немного отличается от журнальной, даже если обе они – электронные. Но самое главное, они были собраны вместе, и надеюсь, читатель согласиться: собраны не случайным образом. Жанр этой книги – христианская публицистика.

Андрей Десницкий - Отдельные статьи по переводам Библии, библеистике и богословию

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