Десницкий Андрей - Книги
Книги и статьи Андрея Десницкого - Библеистика - богословие - христианская публицистика
Андрей Сергеевич Десницкий
(1968) - доктор филологических наук, библеист. Закончил филфак МГУ, кандидатская диссертацию в Институте Востоковедения РАН.
Занимается библейской филологией - консультант в Институте перевода Библии, готовящем издания на языках народов СНГ.
Перевод Библии и книг, библеистика, богословие. Библиография работ автора
Книги:
Св. Григорий Нисский. О жизни Моисея Законодателя, или о совершенстве в добродетели. Перевод с древнегреческого (при участии И. Пролыгиной и О.Титовой), вступительная статья, примечания. Москва: Храм Свв. Косьмы и Дамиана на Маросейке 1999, переиздание 2009, 109 стр., ISBN 978-5-89825-007-2, тираж не указан.
Андрей Десницкий - Поэтика библейского параллелизма
Москва: ББИ, 2007, 554 стр.,
ISBN 5-89647-133-5, тираж 1000 экз.
Параллелизм исследователи на протяжении более чем двух последних веков обычно называли самой характерной чертой библейской литературы. Впрочем, параллелизм стали обнаруживать во множестве устных и письменных произведений из разных уголков мира.
Более того, отталкиваясь от поверхностного определения «одно и то же говорится два раза» ученые пришли к глубинному пониманию многих особенностей библейских текстов, причем не только на уровне формальных приемов организации текста, но и на уровне способа мышления и картины мира библейских авторов.
Что же это такое на самом деле - библейский параллелизм? Этот вопрос может показаться совершенно несущественным и частным, как будто мы ищем новое определение для еще одной научной абстракции, которая едва ли добавляет что-то к пониманию и без того хорошо изученных текстов.
Андрей Десницкий - Введение в библейскую экзегетику
Москва: ПСТГУ, 2011, 413 стр., ISBN 978-5-7429-0660-5, тираж 2000 экз
В Библии написано...» — сплошь и рядом можно услышать такие слова.
Но откуда мы знаем, что там написано именно то, что утверждается?
Ведь изначально эти слова были сказаны на другом языке, в другое время, другим людям — можем ли мы быть уверены, что мы совершенно точно понимаем их значение?
О какой Библии мы вообще ведем речь — о русском Синодальном переводе (далее СП)?
Кстати, в протестантских и православных изданиях его состав тоже неодинаков.
Но, может быть, в оригинале все звучит совсем иначе — по крайней мере, другой перевод в этом месте существенно отличается от СП?
Андрей Десницкий - Писание – Предание – современность
Сборник статей. Киев: Центр православной книги, 2007, 414 стр.,
ISBN отсутствует, тираж 4000 экз.
Автор изъясняет некоторые особенности восприятия Священного Писания, не всегда очевидные современному читателю; рассуждает о таких аспектах предания Церкви, как отношение к светской власти, Великий пост и дата празднования Пасхи; размышляет об острых вопросах, касающихся жизни Церкви в современном мире.
Андрей Десницкий - Библия и православная традиция
Москва: ЭКСМО, 2008, 446 стр.,
ISBN 978-5-699-28391-0, тираж 7000 экз.
Книга известного русского библеиста Андрея Десницкого о православной традиции, стоки которой в Библии. О традиции, идущей от истоков христианства.
Андрей Десницкий - Сорок вопросов о Библии
Москва: Даръ, 2011, 415 стр., ISBN 978-5-485-00330-2, тираж 2000 экз.
Вы найдете конкретные и понятные ответы на те вопросы, которые появляются при чтении библейского текста.
Главная цель издания — помочь читателю открыть для себя удивительный мир Библии.
Андрей Десницкий - Сорок библейских портретов
А. С. Десницкий. — М. : ДАРЪ, 2013. — 416 с. — (Азы Православия). — 6 + .
ISBN 978-5-485-00412-5
В чем же цель этой книги, которую вы сейчас держите в руках? Поближе познакомить читателя с людьми, о которых говорит Библия, рассказать о главных событиях их жизни, об их проблемах, трудных решениях, радостях и печалях. Они жили на этой земле, они остаются живыми, потому что Бог Авраама, Исаака и Иакова есть не Бог мертвых, но Бог живых. Значит, и нам не обязательно Его искать на мертвых книжных страницах — лучше найти Его в жизни других людей.
Андрей Десницкий - Записки Балабола
Повесть. Москва: Дом надежды, 2007, 127 стр., ISBN 5-902430-06-2, тираж 10 000 экз.
Андрей Десницкий - Письма спящему брату
«Письма спящему брату» – продолжают на свой лад «Письма Баламута» К.С. Льюиса, с той разницей, что действие перенесено в современную Россию. Бес-искуситель и та, кто помогает ангелу-хранителю, смотрят на нашу современницу…
Андрей Десницкий - Русский Амстердам
Повесть рассказывает о жизни русского парня, нелегального эмигранта в Амстердаме начала 1990-х годов.
Андрей Десницкий - Люди и фразы
Москва: Никея, 2011, 158 стр., ISBN 978-5-91761-036-8, тираж 3000 + 5000 экз.
В книгу включены статьи о жизни Церкви в обществе, о том, как «мир сей» принимает или же гонит прочь благовестие Христово, и почему это происходит, а также о том, что станет с православной верой, кто будет ее носителем и хранителем, и насколько этот вопрос волнует нас сегодня.
Умение Андрея Десницкого вести спокойный разговор на беспокойные темы - именно так можно определить стиль этого сборника - по достоинству оценили слушатели передачи «Религиозная энциклопедия» из цикла радиопостановок «Мир. Человек. Слово», которые уже не первый год еженедельно идут на «Радио России».
Андрей Десницкий - В поисках смысла
Этот сборник можно считать продолжением сборника «Люди и фразы», вышедшего в издательстве «Никея».
Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес www.litres.ru
В этот сборник вошли семьдесят статей, которые публиковались в 2010–2012 годах в разных изданиях (в основном сетевых): «Православие и мир», «Нескучный сад», «Фома», «Русский журнал», «Татьянин день», а также на сайте храма Св. Иоанна на Пресне.
Некоторые из них были отредактированы, поскольку книжная публикация всегда немного отличается от журнальной, даже если обе они – электронные.
Но самое главное, они были собраны вместе, и надеюсь, читатель согласиться: собраны не случайным образом. Жанр этой книги – христианская публицистика.
Андрей Десницкий - Книги 12 пророков
Электронное издание, 2013
Авторская версия перевода, выполненного А. С. Десницким в рамках проекта Института перевода Библии в Заокском под руководством М. П. Кулакова с древнееврейского (Масоретского) текста Библии (Танаха).
Андрей Десницкий - Книга пророка Исайи
Электронное издание, 2013
Авторская версия перевода, выполненного А. С. Десницким в рамках проекта Института перевода Библии в Заокском под руководством М. П. Кулакова с древнееврейского (Масоретского) текста Библии (Танаха).
Андрей Десницкий - Книга пророка Иезекеииля
Электронное издание, 2013
Авторская версия перевода, выполненного А. С. Десницким в рамках проекта Института перевода Библии в Заокском под руководством М. П. Кулакова с древнееврейского (Масоретского) текста Библии (Танаха).
Андрей Десницкий - Татьяна Федорова - Угарит
Угарит,или Правдивое повествование о полных опасностей странствиях великой искусницы Йульяту из Беляева и могучего воина Бен‑Йамина из Сокольников.
Андрей Десницкий - Голоса Византии - поэма
Византия — предыстория России.
А если бы византийцы: книжники, цари, воины, монахи, зрители на ипподроме — заговорили с нами на нашем языке, о чем они могли бы нам сказать?
Поэма Андрея Десницкого — это попытка дать им слово.
Электронное издание, 2013
Андрей Десницкий - Здесь издалека
Рассказы о жизни наших современников: возвращение в город у моря, где ты был счастлив в юности, или встреча в московском метро российского офицера с чеченкой, когда обоим кажется, что видят они друг друга в первый раз.
А еще это размышления о том, что произошло и что могло бы произойти в российской истории двадцатого века.
Электронное издание, 2013
Можно скачать на http://www.ThankYou.ru/
Статьи Андрея Десницкого по библеистике, переводам Библии, толкованию трудных мест Библии
Опубликованны на личном сайте автора http://desnitsky.ru/, собраны на Эсхатосе в файл.
Благодарим Андрея Десницкого за разрешение перепечатывать статьи с сайта автора.
Статьи Андрея Десницкого отдельным файлом в формате FB2 и EPUB на Эсхатосе
Андрей Десницкий - Отдельные статьи по переводам Библии, библеистике и богословию
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