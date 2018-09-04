Андрей Десницкий - Книга пророка Иезекеииля

Десницкий - Книга пророка Иезекеииля
Столица Иудейского царства Иерусалим, как и предсказывали пророки, был разрушен вавилонянами в начале VI века до н. э. Город и его святыня лежали в развалинах, Иудея опустела — завоеватели увели значительную часть населения в плен. Катастрофа? Безусловно. Но и новое начало. Как это часто бывает в истории, жестокое поражение заставило народ задуматься о себе и своем предназначении на этой земле. Из плена евреи вернутся другим народом — теперь они твердо будут помнить о том, что само их существование как народа всецело зависит от веры в Единого Бога. Одним из тех, кто произвел этот переворот в сознании людей, был пророк Иезекииль.
Он родился на земле Израиля и был священником, но был уведен с прочими пленниками в Вавилонию за десяток лет до разрушения Храма. Да, Иерусалим еще стоял, жертвы еще приносились, но страна уже окончательно утратила независимость, ее судьба зависела от прихоти вавилонян. Это было уже совсем не то царство, что при Давиде, и совсем не тот народ.
В Вавилонии Иезекииль жил в местечке под названием Тель-Авив (уже в наши дни такое же имя было дано городу в государстве Израиль), что означает «весенний холм», и это неприметное место действительно стало первым вестником возрождения. Но о каком же возрождении можно было говорить в таких условиях? Иерусалим и Храм должны были исчезнуть через считанные годы, народ был отчасти изгнан со своей земли и рассеян, а отчасти влачил жалкое существование на родине…
Однажды пророк вышел погулять и встретился со… Славой ГОСПОДНЕЙ. Оказалось, что там, в чужой земле, где поклонялись идолам, буквально в чистом поле Господь является людям так же, как являлся в Храме, ведь для Творца Вселенной не существует преград, Он не замкнут в стенах Храма или в границах Святой Земли.
Но пророчество Иезекииля было обращено не только к иудеям. Как и многие другие пророки, он говорил о судьбах других окрестных народов, значит, и о судьбах человечества в целом. Его обличения — против Вавилона, против других славных и великих государств того времени. Если цивилизация становится самодостаточной, обожествляет свой успех, свое влияние, свое богатство — так она сама подписывает себе приговор. Ее губят не столько враги, сколько собственная самонадеянность.
Андрей Десницкий - Книга пророка Иезекеииля
Электронное издание, 2013
Авторская версия перевода, выполненного А. С. Десницким в рамках проекта Института перевода Библии в Заокском под руководством М. П. Кулакова с древнееврейского (Масоретского) текста Библии (Танаха).
Андрей Десницкий - Книга пророка Иезекеииля - Глава 1
Это было в тридцатый год, на пятый день четвертого месяца, когда я был среди переселенцев у потока Кевар: открылись небеса и явились мне видения Божии. На пятый год пленения царя Йояхина, в пятый день месяца, было слово ГОСПОДНЕ к священнику Иезекиилю, сыну Бузи, который был тогда в стране халдеев, у потока Кевар; и была на нем рука ГОСПОДНЯ.
Видел я, как с севера налетел могучий ветер с огромной тучей и сверкающими молниями, а вокруг него — сияние, а в середине его сверкало нечто вроде янтаря. Были посреди него четверо живых существ, на вид подобных людям. Но было у них по четыре лица и по четыре крыла; ноги у них прямые, и на них словно бычьи копыта, сверкающие, как блестящая бронза; а по четырем сторонам были у них под крыльями человеческие руки. Их крылья соприкасались друг с другом, и во время шествия они не оборачивались, а шли, куда смотрели их лица.
С правой стороны у всех четырех лицо человеческое и лицо львиное, а с левой стороны у всех четырех — лицо бычье и, у всех четырех, лицо орлиное — такие у них лица. А крылья воздеты вверх, так что два крыла касались других животных по обеим сторонам, а два крыла покрывали тело. Каждое шло туда, куда смотрело лицо — куда хотел Дух, туда и шли, и во время шествия не оборачивались. Эти существа были подобны раскаленным углям и горящим факелам; между существами пробегало пламя, от него исходило сияние, и молнии били из огня. И сами эти существа с быстротой молнии перемещались туда и сюда.
Я смотрел на этих существ, и увидел четыре колеса на земле, по одному перед каждым из них. На вид и по своему составу они словно из кристалла, на вид и по составу они одинаковы, причем внутри каждого колеса находилось другое колесо. Они двигались в любую из четырех сторон, и при движении не поворачивали. Высоки и ужасны их ободья, и ободья их усеяны глазами — все четыре. Когда приходили в движение те существа, то двигались и колеса, а когда существа отрывались от земли, отрывались и колеса. Куда двигался Дух, туда и они, и куда бы ни направился Дух, подле него поднимались и колеса, ибо в них был дух тех существ. Когда двигались одни, то двигались и другие, а когда останавливались одни, то останавливались и другие, и когда существа поднимались, то поднимались подле них и колеса, ибо дух существ был в колесах.
А то, что было поверх существ, походило на свод из сияющего льда, раскинутый прямо у них над головами. Прямо под сводом сходились их крылья, так, что одно касалось другого, а другие два крыла покрывали у каждого его тело. И слышен был мне шум от их крыльев, как рокот водопада, как гром Всесильного, грохот бури и крик войска — когда они двигались. А когда останавливались, то опускали крылья. И звучал голос со свода, что был у них над головами, когда они останавливались и опускали крылья. Над сводом, что был у них над головами, было нечто, на вид подобное престолу из сапфира, а на престоле восседал Некто, подобный на вид человеку. Я увидел, что оттуда, где у Него был бы пояс, и выше, Он словно из расплавленного янтаря, и весь окружен огнем, а ниже Он был словно из огня, и окружен сиянием. Это сияние вокруг Него походило на радугу, какая бывает в облаках в дождливый день.
Спасибо!
Михаил Петрович Кулаков возглавлял ИПБ в период 2003-2009 гг.
В настоящее время, после кончины основателя ИПБ, переводческий коллектив в Заокском возглавляет доктор философии М.М. Кулаков. Сотрудники активно трудятся над переводом остальных книг Ветхого Завета. Год окончания проекта – 2015 год.