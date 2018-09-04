Электронное издание, 2013

Авторская версия перевода, выполненного А. С. Десницким в рамках проекта Института перевода Библии в Заокском под руководством М. П. Кулакова с древнееврейского (Масоретского) текста Библии (Танаха).

Андрей Десницкий - Книга пророка Иезекеииля - Глава 1

Это было в тридцатый год, на пятый день четвертого месяца, когда я был среди переселенцев у потока Кевар: открылись небеса и явились мне видения Божии. На пятый год пленения царя Йояхина, в пятый день месяца, было слово ГОСПОДНЕ к священнику Иезекиилю, сыну Бузи, который был тогда в стране халдеев, у потока Кевар; и была на нем рука ГОСПОДНЯ.

Видел я, как с севера налетел могучий ветер с огромной тучей и сверкающими молниями, а вокруг него — сияние, а в середине его сверкало нечто вроде янтаря. Были посреди него четверо живых существ, на вид подобных людям. Но было у них по четыре лица и по четыре крыла; ноги у них прямые, и на них словно бычьи копыта, сверкающие, как блестящая бронза; а по четырем сторонам были у них под крыльями человеческие руки. Их крылья соприкасались друг с другом, и во время шествия они не оборачивались, а шли, куда смотрели их лица.

С правой стороны у всех четырех лицо человеческое и лицо львиное, а с левой стороны у всех четырех — лицо бычье и, у всех четырех, лицо орлиное — такие у них лица. А крылья воздеты вверх, так что два крыла касались других животных по обеим сторонам, а два крыла покрывали тело. Каждое шло туда, куда смотрело лицо — куда хотел Дух, туда и шли, и во время шествия не оборачивались. Эти существа были подобны раскаленным углям и горящим факелам; между существами пробегало пламя, от него исходило сияние, и молнии били из огня. И сами эти существа с быстротой молнии перемещались туда и сюда.

Я смотрел на этих существ, и увидел четыре колеса на земле, по одному перед каждым из них. На вид и по своему составу они словно из кристалла, на вид и по составу они одинаковы, причем внутри каждого колеса находилось другое колесо. Они двигались в любую из четырех сторон, и при движении не поворачивали. Высоки и ужасны их ободья, и ободья их усеяны глазами — все четыре. Когда приходили в движение те существа, то двигались и колеса, а когда существа отрывались от земли, отрывались и колеса. Куда двигался Дух, туда и они, и куда бы ни направился Дух, подле него поднимались и колеса, ибо в них был дух тех существ. Когда двигались одни, то двигались и другие, а когда останавливались одни, то останавливались и другие, и когда существа поднимались, то поднимались подле них и колеса, ибо дух существ был в колесах.

А то, что было поверх существ, походило на свод из сияющего льда, раскинутый прямо у них над головами. Прямо под сводом сходились их крылья, так, что одно касалось другого, а другие два крыла покрывали у каждого его тело. И слышен был мне шум от их крыльев, как рокот водопада, как гром Всесильного, грохот бури и крик войска — когда они двигались. А когда останавливались, то опускали крылья. И звучал голос со свода, что был у них над головами, когда они останавливались и опускали крылья. Над сводом, что был у них над головами, было нечто, на вид подобное престолу из сапфира, а на престоле восседал Некто, подобный на вид человеку. Я увидел, что оттуда, где у Него был бы пояс, и выше, Он словно из расплавленного янтаря, и весь окружен огнем, а ниже Он был словно из огня, и окружен сиянием. Это сияние вокруг Него походило на радугу, какая бывает в облаках в дождливый день.