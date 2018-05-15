Логии Христа - Сборник

Основой данного сборника является так называемое "Потерянное Евангелие Q". Настоящее издание представляет собой свод собственных высказываний Иисуса Христа в том виде, как они изложены в канонических евангелиях Нового Завета. Его дополняют прочие изречения, содержащиеся во всех четырех канонических Евангелиях. Недаром в первые века христианства именно сборники Логий Христа были наиболее популярны и распространены. Это, несомненно, самая ценная часть Провозвестия, имеющая выдающееся и совершенно самостоятельное значение. Это реконструкция гипотетического изначального свода речений Иисуса, из которого, судя по всему, черпали материал евангелисты Матфей и Лука.

Потерянное Евангелие Q представляет большой интерес и имеет огромное значение, потому что, по мнению большинства ученых, это — первое христианское Евангелие. Написанное в 50-х годах первого столетия нашей эры, всего лишь через два десятилетия после смерти Иисуса, Евангелие Q значительно более раннее, чем все четыре Евангелия Нового Завета. Самое первое из них, Евангелие от Марка, было написано около 70 года, Евангелия от Матфея и Луки появились на десятилетие или два позже, а Евангелие от Иоанна — вероятно, в последнее десятилетие первого столетия. Только подлинные писания Павла, большинство из которых были также написаны в 50-х годах, столь же ранние, как и Евангелие Q, но его писания были не Евангелиями, а посланиями. Они составляли его личную и пастырскую переписку с раннехристианскими общинами за пределами Иудеи, в которой он обращался к проблемам, стоявшим перед этими общинами. Поэтому послания Павла содержат в себе весьма немного материала об Иисусе как исторической фигуре, его учении и делах; не это было их целью. Итак, Евангелие Q является не только первым христианским Евангелием, но и самой ранней письменной формой традиции Иисуса. В Северной Америке современные исторические исследования Евангелий связывают с именами Джеймса Робинсона, Арланда Джейкобсона, Джона Клоппенборга, Бартона Мэка и Лейфа Вааге. Однако утверждение о том, что существовало какое-то потерянное Евангелие Q, — то есть некое раннехристианское собрание изречений Иисуса, более древнее, чем все дошедшие до наших дней Евангелия, — появилось не в последние десятилетия, а значительно раньше. Научная аргументация в пользу существования Евангелия Q впервые была приведена более ста пятидесяти лет назад. А в начале 1900-х годов многие ученые, занимавшиеся изучением христианских источников, признали Евангелие Q. Основой для «гипотезы Q», как это обычно называют, является большое количество материала (свыше двухсот стихов), содержащегося как в Евангелии от Матфея, так и в Евангелии от Луки, но не в Евангелии от Марка. Ученые считают, что ни автор Евангелия от Матфея, ни автор Евангелия от Луки не были знакомы с текстом Евангелия. Таким образом, Евангелие Q — это гипотетический документ; не найдено ни одного экземпляра этого Евангелия. Поэтому его существование можно оспаривать, что многие и делают. Но все же большинство ученых признает гипотезу Q. Я полагаю, что, по крайней мере, 90% современных исследователей Евангелия признают его. Оно кажется им (и мне в том числе) необходимой гипотезой. Евангелие Q — это Евангелие изречений. Оно состоит прежде всего из изречений, приписываемых Иисусу, а некоторые из них принадлежат его современнику — Иоанну Крестителю. Евангелие Q содержит очень мало историй об Иисусе. В отличие от Евангелий Нового Завета, это не повествовательное Евангелие. Вы не найдете здесь историй о рождении, смерти и воскресении. Почти нет упоминаний о чудесах. Единственное исключение (исцеление слуги сотника) имеет в качестве кульминационного момента изречение Иисуса, так что даже исключение соответствует общей структуре Евангелия Q как Евангелия изречений.

Логии Христа - Сборник

Сборник. Пер. с англ. — М.: «Сфера», 2002. — 176 с.

ISBN 978-5-91269-032.7 Логии Христа - Сборник - Содержание

ИЗНАЧАЛЬНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Введение

Предисловие

История потерянного Евангелия Q

Изречения Иисуса

Параллели с другими Евангелиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЧЕНИЯ

Логии Христа - Введение

Вот уже два тысячелетия вдохновляющие и требовательные слова Иисуса служат человечеству руководством к действию и используются для поучения и наставления на путь Истины. По мнению исследователей, тексты четырех Евангелий пропитаны интерпретациями, предубеждениями и намерениями их редакторов. Часто кажется, что среди хаоса устаревших, противоречащих друг другу толкований трудно услышать подлинный голос и глубоко воспринять мудрость одного из самых великих в мире Учителей.

Потерянное Евангелие Q — это лучшая попытка ученых передать чистый голос Евангелия Иисуса. Оно предоставляет редкую возможность приблизиться с непредвзятым умом и свежими чувствами к тайне того Царства, о котором возвещал Иисус. Чтение простых, но полных скрытого смысла слов вызывает ощущение живого присутствия Учителя. Кажется, будто слышишь его реальный голос и можешь уловить малейшие нюансы речи.

Для многих, кто знаком с языком Евангелий, чтение изречений Иисуса без привычного увязывания слов с контекстом может стать потрясающим откровением. Вместо нравоучительного тона сухих религиозных постулатов читателю откроется мудрость, красота, поэтичность образов и невероятная тайна. Стремление к религиозной и духовной жизни подчас тонет в поисках ответов на вопросы, затрагивающие непостижимую суть бытия: Кто прав? Каковы факты? Как следует жить? Погружаясь в глубины своей души, постигая общественный характер человеческой жизни и без страха открываясь тайнам изначальных основ, человек обнаруживает гораздо более глубокие источники нравственности, чем краткий список минимальных моральных норм.

Посещение церкви и принадлежность к конфессии являются важными путями к духовной жизни, однако этого недостаточно для постижения святости. Людям необходимы слова исключительной силы и тайны, чтобы вывести их за пределы личных стремлений и взглядов.

Изречения Иисуса, содержащиеся в потерянном Евангелии Q, обращаются непосредственно к тайне. Они читаются подобно сакральной поэзии Ветхого Завета и других религиозных традиций. Это не просто перечисление понятий о божественности и вере. Они пробуждают религиозное чувство и требуют от читателя более глубоких размышлений о человечности. Некоторые изречения переворачивают привычные ценности. Попытка научным способом открыть исторического Иисуса и его подлинные слова играет важную роль, но выводы ученых часто обусловлены тем, двигаются ли последние в русле существующих представлений, или вопреки им. Ощущение подлинности первоначального текста по-особому сосредоточивает воображение, ориентируя читателя на непредубежденное восприятие тех мыслей и образов, которые многим, возможно, стали уже слишком привычными.

Свободные от многих подробностей обстановки и сиюминутных целей, слова потерянного Евангелия Q глубже проникают в воображение — таков ключевой фактор в отношении между священным текстом и его читателями. Истинное понятие духовной жизни складывается, когда человек позволяет притчам и изречениям войти в ту часть своего существа, которая свободна от его собственных амбиций и привычек мышления.

Изречения Иисуса требуют изменения мировоззрения. Отмеченные парадоксальностью, иронией и остроумием, они сдвигают наши мысли в необычное русло. В психологическом смысле они бросают вызов структурам, обеспечивающим нас привычным, удобным смыслом, и побуждают к более плодотворным переоценкам, давая тем самым новую жизнь и энергию.

Я ставлю эту прекрасную, достойную книгу в один ряд с первоисточниками мировой религиозной и духовной литературы. Я читаю ее иначе, чем другие книги, рассматривая ее как одно из главных откровений святости жизни. Евангелие Q дает мне такого Иисуса, который в меньшей степени украшен и упакован поздней традицией, менее затенен целями организаций с добрыми намерениями, и поэтому является более поэтичным и более созвучным моему собственному стремлению к истинно разумной, глубоко переживаемой и социально ответственной жизни духа.

Томас Мур