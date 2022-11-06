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Евангелие от Варнавы

Евангелие от Варнавы
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Philology Literature, Religious Studies Atheism
Предлагаемая вниманию читателей книга - одно из апокрифических евангелий. Его автором считается Варнава - апостол Иисуса Христа (мир ему).
Прежде всего, Евангелие от Варнавы представляет собой исторический документ, позволяющий шире взглянуrь на религиозные процессы, разворачивавшиеся после прихода Иисуса (мир ему). В нем значительно полнее даны многие известные поучения Иисуса (мир ему). Местами оно также перекликается не только с евангелиями, официально принятыми церковью, но и со священными текстами других авраамических религий.
На русском языке публикуется впервые. Русский перевод Евангелия от Варнавы адресуется прежде всего исламским ученым, имамам мечетей и проповедникам, а также всем мусульманам, сталкивающимся с деятельностью западных миссионеров. Это евангелие позволяет шире взглянуть на историю Иисуса ( мир ему), а также подтверждает многие аяты Корана и хадисы Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), повествующие о нем.
Со своей стороны, места повествования, противоречащие вероучению религии Единобожия (то есть Ислама), которое проповедовали все пророки, включая Иисуса и Мухаммада (мир им обоим), аятам последнего Откровения Всевышнего - Корана, сохранившимся без изменений до наших дней, и достоверным хадисам Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) об Иисусе (мир ему), а также историческим фактам, мы снабдили соответствующими сносками.

Евангелие от Варнавы

М.: Издательский дом «Ансар», 2005. - 288 с.
ISBN 5-98443-012-6

Евангелие от Варнавы - Содержание

Вместо предисловия. М. Элиаде о христианстве
От издательства. Евангелие и евангелия
Главы 1 - 222
Конец благовествования
Views 1 067
Rating 5.0 / 5
Added 06.11.2022
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

G
gios76 3 years ago

спасибо
E
eroxin 3 years ago

Спасибо!

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