Предлагаемая вниманию читателей книга - одно из апокрифических евангелий. Его автором считается Варнава - апостол Иисуса Христа (мир ему).

Прежде всего, Евангелие от Варнавы представляет собой исторический документ, позволяющий шире взглянуrь на религиозные процессы, разворачивавшиеся после прихода Иисуса (мир ему). В нем значительно полнее даны многие известные поучения Иисуса (мир ему). Местами оно также перекликается не только с евангелиями, официально принятыми церковью, но и со священными текстами других авраамических религий.

На русском языке публикуется впервые. Русский перевод Евангелия от Варнавы адресуется прежде всего исламским ученым, имамам мечетей и проповедникам, а также всем мусульманам, сталкивающимся с деятельностью западных миссионеров. Это евангелие позволяет шире взглянуть на историю Иисуса ( мир ему), а также подтверждает многие аяты Корана и хадисы Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), повествующие о нем.

Со своей стороны, места повествования, противоречащие вероучению религии Единобожия (то есть Ислама), которое проповедовали все пророки, включая Иисуса и Мухаммада (мир им обоим), аятам последнего Откровения Всевышнего - Корана, сохранившимся без изменений до наших дней, и достоверным хадисам Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) об Иисусе (мир ему), а также историческим фактам, мы снабдили соответствующими сносками.