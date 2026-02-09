Глаза мои увидели русский перевод драгоценного комментария «Ор а-Хаим» к Торе, который, как известно, весь как «святая святых», выполненный нашим другом — дорогим и превознесённым, ведущим многих к Торе и заповедям, человеком, чья богобоязненность предшествует мудрости, человеком драгоценной души — равом Исроэлем Зельманом, да удостоится он дней благих и долгих. Составитель трудился всеми своими силами над переводом комментария «Ор а-Хаим» на каждую главу (и сейчас завершается книга «Берешит») с большой точностью, добавляя от себя разъяснения «Слов Б-га Живого», сказанных учителем нашим, святым раввином Хаимом, сыном Аттара, да защитят нас его заслуги! И чтобы облегчить читателю прочтение, автор перевода привёл комментарии языком ясным и приятным. И уже подтвердил этот человек свою компетентность своими предыдущими книгами, в которых видна вдумчивая работа, выполненная с мудростью, которой Б-г наделил автора, да удостоится он дней благих и долгих, как в систематизации материала, так и в ясности стиля. И вот, я благословляю автора, чтобы дело Б-жественное в руках его преуспело, и пусть будет он «человеком успешным, и Б-г будет с ним», чтобы увеличивать радость Торы, превращающей зло в благо, и «пусть растекутся [духовные] источники его наружу» при крепком [физическом] здоровье. И пусть осуществится с нашей помощью сказанное (Йешаяу, 11:9): «И наполнится земля Знанием».

В трепетном ожидании Избавления, Мордехай Шрики Центр Рамхаля, святой город Йерушалаим, да будет он отстроен в наши дни.

***

Рабби Хаим бен Аттар создал комментарий не только поразительно разносторонний, но и (что не менее поразительно) высоко ценимый и изучаемый всеми направлениями иудаизма. В этой книге вы встретите простые ремарки к тексту (подчас кажущиеся прямолинейными), сложные «технические» комментарии, основанные на знании деталей Галахи (еврейского Закона), этико-философские разъяснения, говорящие об основах веры (отношениях Творца и творения, свободе воли), аллегорические толкования текста (особенно популярные, вызвавшие особый интерес к трудам р. Хаима), наконец, образцы мистического понимания Писания, основанные на глубоких знаниях автора в области каббалы.

Советующий читать эту книгу вдумчиво и не торопясь — Исроэль Зельман (Атланта, штат Джорджия, США), 28 день месяца Сиван 5781 года (8 июня 2021).

***

И сказал Каин Эвелю брату своему, и было, когда они были в поле, то встал Каин на Эвеля, брата его, и убил его. И сказал Бог Каину: «Где Эвель, брат твой?» И сказал: «Не знаю я, сторож ли я брату своему?» И сказал: «Что сделал ты? Голос кровей брата твоего кричит ко Мне из почвы. И теперь проклят ты [более] почвы, которая раскрыла рот, чтобы принять кровь брата твоего из руки твоей!»

«И сказал Каин Эвелю брату своему», объяснение: сказал ему слово братское, ведь поскольку раньше была у него причина для ненависти из-за ревности, почувствует Эвель посредством этого, что Каин ненавидит его, и постарается остерегаться его. Из-за ЭТОГО Каин поговорил С НИМ по-братски, сказав, что не родилась В сердце его ненависть из-за происшедшего (т.е. из-за того, что жертва Каина была отвергнута, а жертва Эвеля принята), И Запутал ЄГО, Чтобы тот поверил ему, ради конечного намерения поймать его в сети, уПОМЯНуТЫе ПОСЛе ЭТОГО (т.е. чтобы выманить его в поле и убить). И ПОЭТОМу тот, кто делил Тору на пасуки, мудро сделал, поставив «разграничение (писка 245«(פיסקא, но всё-таки не такое, как между этим пасуком и следующим.

«И было, когда они были в поле и т.д.» Нужно узнать, для какой цели сообщает Писание, что они были в поле. Также сказано «и встал» — вставание это зачем? Ведь не нужно было писать ничего, кроме слов «и убил Каин Эвеля». Ещё не нужно было говорить «брата его». И ещё нужно понять сказанное «где Эвель», каково намерение Творца (Который всеведущ) в вопросе этом? И ещё — кто подобен глупцу, более Каина, который ответил Знающему и Свидетельствующему (йирмияЬу, 29:23) «не знаю я», ибо кто, как сотворённые первые, познал слежение Его за ТВОрЄНИЯМИ (т.е. кто лучше первых людей знал, что Бог Всеведущ)? Ещё — зачем Каин удлинил высказывание, говоря: «Сторож ли и т.д.» Ещё сказал: «Голос кровей брата твоего кричит ко Мне из почвы», зачем нужно было говорить «из почвы» и что это за крик? Ещё: зачем проклял почву? Если он убийца — на него пусть падёт проклятие, и что добавляет или убавляет почва в убийстве его? Если не примет она кровь Эвеля, останется эта кровь для того, КТО оближет её (т е. для животных), И ДОСТОЙНЫ ДЄЯНИЯ ПОЧВЫ При ПОкрытии крови Эвеля, и почти невозможно понять слова Бога!

А намерение Писания тут таково. Из-за того, что Каин позавидовал Эвелю, думая, что он — причина его унижения, ибо с помощью Эвеля выявилась затемнённость его (офло (אופלו, подумал Каин, что если не будет Эвеля в реальности, будет благоволить Бог к Каину, ибо не будет больше другого, которого можно выбрать, и задумал убить его. Тогда испугался он, что выявится гнилостность его и испорченность его (йоэль, 2:20) при поражении им его (вамидбар, 35:19), ибо запрещено убивать, и тогда стал искать возможность убить Эвеля, не прикасаясь К нему рукой. И ВОТ, ЭТОТ человек был человек ПОЧВЫ (т е. земледелец, как сказано выше), ЗИЯЮЩИЙ ВСЄ ВЫХОДЫ И ВХОДЫ её, СПЕЦИАЛИСТ по помещениям её, и сказали мудрецы наши, благословенной памяти (КоЬелет Раба, 1), что у земли есть органы подобные органам человека,— глаза, руки, ноги, уста и т.д., и познавший её знает их места. И из-за этого нашёл Каин совет злой убить его с обманом (Шмот, 21:14), не прикасаясь к нему рукой. И об этом сказано: «И было, когда они были в поле», т.е. шли по почве, нашёл Каин место для замысла своего, и с помощью того, что раньше запутал Эвеля проявлением братства, поверил ему Эвель, и таким образом «встал на него», и «вставание» это, которым встал, означает, что просто стоял над ним, и таким способом убил его.

И, хотя «стояние» не убивает, умудрился Каин встать над ним в том месте, где Эвель провалится в почву, и это — смерть Эвеля, и почва, она — убийца. И хотя не разъяснило Писание тут способ убийства, он показан в пасуке, который после этого, где сказано: «почва, которая раскрыла рот». И Бог, Испытатель сердец, спросил его: «Где Эвель, брат твой?», чтобы посмотреть, признает ли он преступление своё. И ответил: «Не знаю». Но, может быть, ты скажешь, что он должен был побеспокоиться о брате? Об этом он сказал: «Сторож ли и т.д.», т.е. разве сторожем его сделал Ты меня? И не признал деяние своё злое, поскольку думал, что Бог не накажет за причину (т.е. за то, что он стал причиной смерти брата, не убивая его) ИЛИ НЄ обратит ВНИМАНИЕ На Неё.

И ответил ему Бог: «Что сделал ты?», сообщив, таким образом, что деяния его злые—это причина того, что почва поглотила ЭвеЛЯ (поэтому сказано именно «что сделал ты?»), И ОБ ЭТОМ СКЯЗаНО: «Г0ЛОС Кровей брата твоего кричит ко Мне из почвы!», т.е. что Эвель решил разумом своим, что почва убила его, и жалуется перед Богом на неё. И поэтому проклял Бог Каина, потому что он — причина, и присоединил в проклятии Своём проклятие почве, «которая раскрыла рот, чтобы взять» Эвеля из рук Каина, чтобы больше не раскрывала рот. И об этом сказали мудрецы наши, благословенной памяти (СанЬедрин, 37), что не раскрывала более рот, и поёт она песню и воспевание Богу Всевышнему, обязанность свою, которую должна исполнять,— «крыльями своими», как написано (йешаяЬу, 24:16): «От крыла земли песни слышали мы». И испугалась она в час, когда сказал ей Бог, чтобы поглотила египтян — из-за страха открытия рта при поглощении Эвеля — до того, что по- клялся ей Бог, как написано (Шмот, 15:12): «Навёл Ты Правую Свою» и поклялся ей, и тогда поглотила их ртом своим.

И возможно, что это подразумевает высказывание мудрецов наших, благословенной памяти (Берешит Раба, 22), И ВОТ СЛОВа их: «Мудрецы говорят: камнем убил его» (т.е. посредством земной породы). И вот, в процессе убийства этого сделалось всё тело его покрытым ранами, и об этом сказано «кровей», во множественном числе, И не была его смерть ОТ ОДНОГО места (от одной раны), как, например, у тех, кому перерезают горло. И благодаря этому освоводился Эвель от всех элементов зла, как объяснил я в пасуке «приобрела Я человека» (см. выше, стр. 127), и есть Мидраши многочисленные в Писании этом (т.е. в Мидрашах приводятся разные версии убийства).

Рабби Хаим бен Атар - Свет жизни - Комментарии рабби Хаима бен Аттара на Пятикнижие в переводе р. Исроэля Зельмана - Том 1. Книга «Берешит» - Главы «Берешит» — «Хаей Сара»

М.: Издательство Jewish Publishers, 5782 (2021).— 336 с.

ISBN 978-965-7715-03-1

Рабби Хаим бен Атар - Свет жизни - Комментарии рабби Хаима бен Аттара на Пятикнижие в переводе р. Исроэля Зельмана - Том 1. Книга «Берешит» - Главы «Берешит» — «Хаей Сара» - Содержание

Предисловие переводчика

Глава «Берешит»

Глава «Ноах»

Глава «Лех леха»

Глава «Вайера»

Глава «Хайей Сара»

בן־אברהם И эти порождения Ицхака сына Авраа-

:אברהם הוליד את־יצחק ма: Авраам породил Ицхака.

Нужно узнать, во-первых, почему в том месте, где упоминаются «порождения Ицхака», то есть его потомки, упоминается рождение Ицхака? Во-вторых, не нужно было сообщать, что «Авра- ам породил Ицхака», ведь это и так известно!

А намерение Писания тут в таком русле: «И эти порождения Ицхака», в смысле — упомянутые в конце абзаца Эсав и Яаков. И поскольку Писание упомянуло сыновей Ицхака, а уже из- вестно нам, что Ицхак, когда родился, не был на уровне (не имел способности) деторождения, ибо пришёл в мир «со стороны женского», как написали мы выше, и если так, откуда у него «порождения»? Из-за этого в конце пасука сказано: «Авраам породил Ицхака», то есть включил (ифъиль הפעיל) силу деторождения в Ицхаке, когда «притянул» к нему душу, которая на уровне (то есть имела способность) деторождения, и это было сделано посредством Жертвоприношения (т.е. когда Авраам приносил Ицхака в жертву), как написали мы.

Рабби Хаим бен Атар - Свет жизни - Комментарии рабби Хаима бен Атара на Пятикнижие в переводе р. Исроэля Зельмана - Том 2 - Книга «Берешит» - Главы «Толдот» — «Вайхи»

М.: Издательство Jewish Publishers, 5783 (2023).— 420 с.

ISBN 978-965-7715-09-3

Рабби Хаим бен Атар - Свет жизни - Комментарии рабби Хаима бен Атара на Пятикнижие в переводе р. Исроэля Зельмана - Том 2 - Книга «Берешит» - Главы «Толдот» — «Вайхи» - Содержание