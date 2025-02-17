Хумаш - Пятикнижие с расширенным переводом и комментариями Менахема-Мендла Шнеерсона

Появление хасидского движения, основанного рабби Исраэлем Бааль-Шем-Товом (1698-1760 гг.), раскрыло новый уровень понимания Торы. Учение хасидизма (на иврите хасидут) имело целью влить новую жизнь в уровни понимания, достижимого посредством вышеописанных четырех методов интерпретации. Учение хасидизма подробно объясняет, каким образом в Торе раскрывается динамика связи между Б-гом и творением в целом, а также Б-жественного контакта с каждым человеком в отдельности.

Основатель хасидского направления Хабад, рабби Шнеур-Залман из Ляд (1745-1812 гг.), в духе хасидской этики однажды рекомендовал своим последователям «жить вместе со временем» — имелось в виду проживать каждую неделю в году с разделом, который изучается в это время24. Мы должны не только изучать Тору как исторический источник или свод законов, но и переживать процесс духовного роста, о котором идет речь в тексте. Рабби Шнеур-Залман и его преемники вложили немало энергии в разъяснение этого аспекта значимости Торы, и их учение зафиксировано в сотнях томов, составляющих библиотеку Хабада.

Помимо развития учения своих предшественников, седьмой Любавичский Ребе, рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, поощрял вдумчивое изучение комментария Раши на Тору.

Начиная с 1964 г. Ребе регулярно посвящал часть своих выступлений обсуждению отдельных аспектов комментария Раши к текущему недельному разделу. В этих публичных выступлениях Ребе анализировал комментарий Раши с различных точек зрения, поднимал вопросы, требующие прояснения, обсуждал ответы, данные мудрецами прежних поколений, и часто предлагал новые решения, основанные на собственной удивительной интуиции и на принципах интерпретации текста Торы, выделенных им из самого комментария Раши. В течение жизни Ребе уделил внимание многим важным аспектам комментария Раши.

Хумаш - Пятикнижие с расширенным переводом и комментариями, основанным и на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона

Chabad House Publications, 2023 - 1600 с.

Опубликовано Издательским обществом Кегот Kehot Publication Society Brooklyn, NY (11213) U.S.A.

ISBN 978-0-8266-0922-9

Хумаш - Пятикнижие с расширенным переводом и комментариями, основанным и на трудах Любавичского Ребе, рабби Менахема-Мендла Шнеерсона - Содержание

Введение

Благословения на чтение Торы

Берешит / בראשית

Шмот / שמות

Ваикра / ויקרא

Бемидбар / במדבר

Дварим / דברים

Предисловие к гафтарот

Благословение на гафтарот

Праздничные чтения

Праздничные чтения в Земле Израиля

Библиография