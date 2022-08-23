Элазар Нездатный - Книга Иова с русским переводом и комментарием

Книга Иова чем-то напоминает Книгу Коэлет (Экклезиаст). В обеих книгах описывается тупик, в который попадает человек, серьезно относящийся к жизни, верящий во всемогущего и справедливого Бога и не находящий подтверждения своей вере в событиях окружающей его жизни. И в обеих книгах человеку показывают выход из этого тупика, однако делают это по-разному. Мы не будем сейчас описывать, в чем состоит этот выход, поскольку об этом можно узнать, если вдумчиво прочесть предлагаемую Вашему вниманию книгу.

Перед тем как приступить к чтению, будет полезно ознакомиться с информацией о том, откуда взялась Книга Иова, какие у нас существуют инструменты для ее понимания и т.п. Эта книга однозначно относится к Писаниям, то есть не является пророческой. Язык ее крайне непрост. Основные действующие в ней персонажи: сатан, Иов и три его друга — Элифаз Теймани, Бильдад Шухи и Цофар Наамати,— а также еще один человек по имени Элиу бен Барахэль Абузи из семейства Рам, статус которого не указан. Кроме того, в конце книги появляется сам Бог и лично разговаривает с Иовом.

По форме Книга Иова представляет собой запись монологов действующих лиц, которые они произносили в процессе возникших дискуссий. Позиция Иова в этих дискуссиях отличается крайней смелостью, порой доходящей до ереси. Впрочем, в конце книги выясняется, что на самом деле взгляды Иова несколько отличались от того, что он высказывал, полемизируя с друзьями.

Время написания и авторство Книги Иова является предметом обсуждения (полемики) в Вавилонском Талмуде (трактат Бава Батра, 15б-1ба). Неясно также, существовал ли Иов в действительности или он вымышленный персонаж. Один из самых выдающихся комментаторов Танаха (см. глоссарий в конце предисловия) Авраам Ибн Эзра (1089-1164, Испания), основываясь на лингвистическом анализе текста, вообще высказывал предположение, что эта книга — перевод с какого-то другого языка. Косвенно на это указывает тот факт, что, в отличие от других книг Танаха, Книга Иова не апеллирует непосредственно к еврейскому народу и евреи в ней не упоминаются. Однако, по мнению многих комментаторов, Элиу бен Барахэль был евреем, хотя в самом тексте прямого указания на это нет.

Элазар Нездатный - Книга Иова с русским переводом и комментарием

Издательство Jewish Publishers, 2022. - 335 с.

ISBN 978-965-7715-04-8

Элазар Нездатный - Книга Иова с русским переводом и комментарием - Содержание

Предисловие

Глава 1 - Глава 42

Приложение. О природе сатана