Книги Маккавеев являются важнейшими источниками по истории евреев и иудаизма. Первые две книги рассказывают о том, как гонения на веру Израиля привели к восстанию, а восстание – к обретению Иудеей независимости. В третьей и четвёртой рассказываются по преимуществу истории символические, и перед читателем предстает понимание евреями своей истории как в эпоху национального подъема, военного и дипломатического триумфа, так и во времена жизни в рассеянии, когда уже не было ни родной земли, ни Храма, а только следование Торе, пусть даже ценой жизни. Книги Маккавеев повествуют о событиях, непосредственно предшествовавших появлению в Земле Израиля христианства, и проливают свет на многие аспекты библейской религии, получившие в нём своё развитие. Эти книги сохранены христианами и оказали большое влияние на европейскую культурную традицию. Протестанты относят все Маккавейские книги к апокрифам. Католики включают в Ветхий Завет Первую и Вторую книги, православные - Первую, Вторую и Третью, а Четвёртую все числят среди апокрифов.

Книги Маккавеев

Перевод с древнегреческого, введение и комментарии Н.В. Брагинской, А.Н. Коваля, А.И. Шмаиной-Великановой; под общ. ред. Н.В. Брагинской; научный редактор М. Туваль. М.: Мосты культуры/Гешарим, 2014. — 632 с.

Тексты, комментарии, 632 стр., 180 иллюстраций, 5 дополнительных статей, 3 указателя, новые карты.

Перевод Книг Маккавеев на русский язык был осуществлен в сер. XIX в., а во втор. половине того же века был создан и единственный русский комментарий к первым трём книгам в так называемой «Толковой Библии».

В настоящем издании публикуются новые переводы, а комментарий, учитывая достижения современной мировой библеистики, предлагает вместе с тем своё новые прочтения оригинала, новые интерпретации трудных мест, строит новые гипотезы, приводит новые доказательства для старых и связывает все книги между собой. Авторы настоящего издания стремятся представить весь корпус как единое целое: несмотря на различие жанров и времени написания, эти книги объединяют общие идеи и ценности.

Помимо предисловия, перевода и комментария, читателю издание содержит четыре подробных Введения и три Приложения, посвящённые отдельным проблемам, а также Дополнения о новейших археологических открытиях. Оно снабжено библиографиями, хронологическими таблицами, историческими картами, четырьмя указателями и многочисленными иллюстрациями.

Дорогое очень издание,

открываем целевой проект по его приобретению!