Книги Маккавеев
Книги Маккавеев являются важнейшими источниками по истории евреев и иудаизма.
Первые две книги рассказывают о том, как гонения на веру Израиля привели к восстанию, а восстание – к обретению Иудеей независимости.
В третьей и четвёртой рассказываются по преимуществу истории символические, и перед читателем предстает понимание евреями своей истории как в эпоху национального подъема, военного и дипломатического триумфа, так и во времена жизни в рассеянии, когда уже не было ни родной земли, ни Храма, а только следование Торе, пусть даже ценой жизни.
Книги Маккавеев повествуют о событиях, непосредственно предшествовавших появлению в Земле Израиля христианства, и проливают свет на многие аспекты библейской религии, получившие в нём своё развитие.
Эти книги сохранены христианами и оказали большое влияние на европейскую культурную традицию.
Протестанты относят все Маккавейские книги к апокрифам.
Католики включают в Ветхий Завет Первую и Вторую книги, православные - Первую, Вторую и Третью, а Четвёртую все числят среди апокрифов.
Книги Маккавеев
Перевод с древнегреческого, введение и комментарии Н.В. Брагинской, А.Н. Коваля, А.И. Шмаиной-Великановой; под общ. ред. Н.В. Брагинской; научный редактор М. Туваль. М.: Мосты культуры/Гешарим, 2014. — 632 с.
Тексты, комментарии, 632 стр., 180 иллюстраций, 5 дополнительных статей, 3 указателя, новые карты.
Перевод Книг Маккавеев на русский язык был осуществлен в сер. XIX в., а во втор. половине того же века был создан и единственный русский комментарий к первым трём книгам в так называемой «Толковой Библии».
В настоящем издании публикуются новые переводы, а комментарий, учитывая достижения современной мировой библеистики, предлагает вместе с тем своё новые прочтения оригинала, новые интерпретации трудных мест, строит новые гипотезы, приводит новые доказательства для старых и связывает все книги между собой. Авторы настоящего издания стремятся представить весь корпус как единое целое: несмотря на различие жанров и времени написания, эти книги объединяют общие идеи и ценности.
Помимо предисловия, перевода и комментария, читателю издание содержит четыре подробных Введения и три Приложения, посвящённые отдельным проблемам, а также Дополнения о новейших археологических открытиях. Оно снабжено библиографиями, хронологическими таблицами, историческими картами, четырьмя указателями и многочисленными иллюстрациями.
Дорогое очень издание,
открываем целевой проект по его приобретению!
Отличное издание, к-иу трудно найти равное! Мечтал когда-то иметь такую в бумаге, но книга стоила немыслимые для меня деньги.
классное издание держал такую в руках