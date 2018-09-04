Десницкий - Книги 12 пророков
Двенадцать книг «малых пророков» были написаны в Израиле и Иудее приблизительно в VIII–V вв. до н. э., они входят в тот сборник книг, которые христиане называют Ветхим Заветом, иудеи — Танахом, и все вместе — Библией.
Пророки — люди, которые говорили от имени Единого Бога и от своего имени с народом, верившим в этого Бога. Но их вера нередко сбивалась с пути: в религии они искали удовлетворение собственных потребностей, а заповеди исполняли лишь в той форме и в той мере, которые не мешали им наслаждаться жизнью.
И тогда приходили те, кто напоминал им: Бог не принимает жертв и молитв от человека, который угнетает ближних, а народ, забывший о справедливости и милосердии, ждут тяжелые бедствия. Пророк — не столько предсказатель будущего, сколько человек, глядящий на современность глазами вечности.
И потому его взгляд значим и спустя два с лишним тысячелетия — современность оказывается перед ним поразительно похожей на седую древность. Перед вами — авторская версия перевода, выполненного А. С. Десницким в рамках проекта Института перевода Библии в Заокском под руководством М. П. Кулакова. Перевод делался с древнееврейского (Масоретского) текста Библии (Танаха).
В этом издании книги расположены не в каноническом порядке (как они идут во всех изданиях Библии), а в хронологическом (относительном, потому что многие книги можно датировать лишь примерно) или, точнее сказать, логическом. Пророческое движение имело свое развитие, каждый новый пророк в каком-то отношении продолжал сказанное его предшественниками и опирался на них.
Андрей Десницкий - Книги 12 пророков
Электронное издание, 2013
Авторская версия перевода, выполненного А. С. Десницким в рамках проекта Института перевода Библии в Заокском под руководством М. П. Кулакова с древнееврейского (Масоретского) текста Библии (Танаха).
Андрей Десницкий - Книги 12 пророков - Книга пророка Амоса - Глава 2
Так говорит ГОСПОДЬ:
— К трем преступлениям
добавляет Моав четвертое —
не пощажу!
Он кости эдомского царя
пережег в известь.
Пошлю огонь на Моав,
уничтожит он чертоги Кериота,
с воплями Моав погибнет
под крики войска и звуки рога,
лишу его вождей,
убью вместе с ним его князей —
сказал ГОСПОДЬ.
Так говорит ГОСПОДЬ:
— К трем преступлениям
добавляет Иудея четвертое —
не пощажу!
Они отвергли Закон ГОСПОДЕНЬ,
установлений Моих не хранили,
сбила их с пути та же ложь,
за которой шли их предки.
Пошлю огонь на Иудею,
уничтожит он чертоги Иерусалима.
Так говорит ГОСПОДЬ:
— К трем преступлениям
добавляет Израиль четвертое —
не пощажу!
Продают за серебро невиновного,
нищего — за пару сандалий;
топчут головы бедняков,
словно прах земной,
нищим проходу не дают;
отец и сын ходят к одной девице,
оскверняя Мое святое имя.
Возлежат они при каждом жертвеннике
на одежде, полученной в залог,
и пьют в храмах своих богов[3]
вино, что взято в уплату штрафа.
А Я, чтобы дать вам место, истребил амореев,
которые были высоки, как кедры,
и крепки, как дубы —
Я уничтожил плоды их наверху,
выкорчевал корни их внизу.
Я вывел вас из египетской земли
и водил по пустыне сорок лет,
чтобы землю амореев вам отдать.
Из ваших сыновей я воздвиг пророков,
из ваших юношей — назореев.
Разве не так, сыны Израилевы?
Пророчество ГОСПОДА!
А вы назореев поили вином,
пророкам запрещали пророчествовать!
Так вот, Я вас придавлю,
как телега, груженная снопами,
так что быстрый забудет про бег,
могучий лишится своей силы,
не спасет свою жизнь даже богатырь;
умелый лучник не устоит,
бегуну не помогут ноги,
даже всадник свою жизнь не спасет;
величайший из богатырей
убежит в тот день нагим,
сказал ГОСПОДЬ.
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