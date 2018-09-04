Двенадцать книг «малых пророков» были написаны в Израиле и Иудее приблизительно в VIII–V вв. до н. э., они входят в тот сборник книг, которые христиане называют Ветхим Заветом, иудеи — Танахом, и все вместе — Библией.

Пророки — люди, которые говорили от имени Единого Бога и от своего имени с народом, верившим в этого Бога. Но их вера нередко сбивалась с пути: в религии они искали удовлетворение собственных потребностей, а заповеди исполняли лишь в той форме и в той мере, которые не мешали им наслаждаться жизнью.

И тогда приходили те, кто напоминал им: Бог не принимает жертв и молитв от человека, который угнетает ближних, а народ, забывший о справедливости и милосердии, ждут тяжелые бедствия. Пророк — не столько предсказатель будущего, сколько человек, глядящий на современность глазами вечности.

И потому его взгляд значим и спустя два с лишним тысячелетия — современность оказывается перед ним поразительно похожей на седую древность. Перед вами — авторская версия перевода, выполненного А. С. Десницким в рамках проекта Института перевода Библии в Заокском под руководством М. П. Кулакова. Перевод делался с древнееврейского (Масоретского) текста Библии (Танаха).

В этом издании книги расположены не в каноническом порядке (как они идут во всех изданиях Библии), а в хронологическом (относительном, потому что многие книги можно датировать лишь примерно) или, точнее сказать, логическом. Пророческое движение имело свое развитие, каждый новый пророк в каком-то отношении продолжал сказанное его предшественниками и опирался на них.

Андрей Десницкий - Книги 12 пророков

Электронное издание, 2013

Авторская версия перевода, выполненного А. С. Десницким в рамках проекта Института перевода Библии в Заокском под руководством М. П. Кулакова с древнееврейского (Масоретского) текста Библии (Танаха).

Андрей Десницкий - Книги 12 пророков - Книга пророка Амоса - Глава 2

Так говорит ГОСПОДЬ:

— К трем преступлениям

добавляет Моав четвертое —

не пощажу!

Он кости эдомского царя

пережег в известь.

Пошлю огонь на Моав,

уничтожит он чертоги Кериота,

с воплями Моав погибнет

под крики войска и звуки рога,

лишу его вождей,

убью вместе с ним его князей —

сказал ГОСПОДЬ.

Так говорит ГОСПОДЬ:

— К трем преступлениям

добавляет Иудея четвертое —

не пощажу!

Они отвергли Закон ГОСПОДЕНЬ,

установлений Моих не хранили,

сбила их с пути та же ложь,

за которой шли их предки.

Пошлю огонь на Иудею,

уничтожит он чертоги Иерусалима.

Так говорит ГОСПОДЬ:

— К трем преступлениям

добавляет Израиль четвертое —

не пощажу!

Продают за серебро невиновного,

нищего — за пару сандалий;

топчут головы бедняков,

словно прах земной,

нищим проходу не дают;

отец и сын ходят к одной девице,

оскверняя Мое святое имя.

Возлежат они при каждом жертвеннике

на одежде, полученной в залог,

и пьют в храмах своих богов [3]

вино, что взято в уплату штрафа.

А Я, чтобы дать вам место, истребил амореев,

которые были высоки, как кедры,

и крепки, как дубы —

Я уничтожил плоды их наверху,

выкорчевал корни их внизу.

Я вывел вас из египетской земли

и водил по пустыне сорок лет,

чтобы землю амореев вам отдать.

Из ваших сыновей я воздвиг пророков,

из ваших юношей — назореев.

Разве не так, сыны Израилевы?

Пророчество ГОСПОДА!

А вы назореев поили вином,

пророкам запрещали пророчествовать!

Так вот, Я вас придавлю,

как телега, груженная снопами,

так что быстрый забудет про бег,

могучий лишится своей силы,

не спасет свою жизнь даже богатырь;

умелый лучник не устоит,

бегуну не помогут ноги,

даже всадник свою жизнь не спасет;

величайший из богатырей

убежит в тот день нагим,

сказал ГОСПОДЬ.