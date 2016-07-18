Десницкий Андрей - Статьи о Библии
Статьи, посвященные Библии: как правильно понимать Библию? Что говорит об этом Церковь? Откуда в Библии разночтения? Что говорит Библия о телесной стороне любви? О смерти? В этом сборнике представлены как "популярные", так и "серьезные" тексты Десницкого: вольности библейской критики и фундаментализм, Библия в Рунете, значение Ветхого Завета, переводы Библии и многое другое.
Андрей Десницкий - Статьи о Библии
Сборник статей, выступлений, интервью известнейшего православного библеиста и публициста Андрея Десницкого.
В файл вошли статьи Десницкого, опубликованные на личном сайте автора http://desnitsky.ru/
Большинство статей посвященно разным событиям или участникам библейской истории (как Ветхого так и Нового Завета), их значению для православного христианина, для сегодняшнего дня.
Андрей Десницкий - Статьи о Библии - Содержание
Если бы читали Библию, не было бы революции
Священное Предание: многовековой опыт Церкви
Библия и читатель XXI века
Библия: искусство понимания
Что значит толковать Писание «по отцам»?
Насколько переводима Библия?
Перевод Библии как экзегетический диалог
Библия в Рунете
Библейский канон: пределы Писания
«Новая герменевтика» и перспективы православной библеистики
Соотношение экзегетики и догматики в современной западной библеистике
Фундаментализм: выход или вызов для православной библеистики?
Откуда в Библии разночтения?
Что такое «богодухновенность»?
Правду ли говорит Библия?
Зачем христианину Ветхий Завет?
Наречение имени в Библии
Нагие и голые
Отчего так мелочен Ветхий Завет?
Зачем приносят жертвы?
Авраам, Сара, Исаак: у истоков нашей веры
Моисей и заключение Завета
Зуб за зуб, или жесток ли Моисеев закон?
Призывает ли Библия к геноциду?
Трудности перевода. Как относиться кновым переводам Библии?
Библейские судьи: эпоха харизматических вождей
Саул— первый царь Израиля
Давид: пастух, царь, псалмопевец
«За что» или «Для чего»: вопросы Иова
«Мстительная» Псалтирь
«УЧИТЕЛЬ ИЗРАИЛЕВ»
Христос в Ветхом Завете
Что такое пророчество?
Огненный пророк Илия
Исаия— Пророк с большой буквы
Четыре женщины на пороге Евангелия
Антиглобалисты Маккавеи
Благая весть слепорожденных
Царствие Небесное: свидетельства Писания
Неверный управитель
Тайная вечеря и иудейская Пасха
Абсолютная жертва Голгофы
После Воскресения
Враг Христа, ставший преданным другом
Петр и Павел: два непохожих апостола
Почему у православных «не всё по Библии»?
Три библейские трапезы
Любить себя?
Что говорит Библия о телесной стороне любви?
Священное Писание о смерти
Библия и читатель XXI века
Библия: искусство понимания
Что значит толковать Писание «по отцам»?
Насколько переводима Библия?
Перевод Библии как экзегетический диалог
Библия в Рунете
Библейский канон: пределы Писания
«Новая герменевтика» и перспективы православной библеистики
Соотношение экзегетики и догматики в современной западной библеистике
Фундаментализм: выход или вызов для православной библеистики?
Откуда в Библии разночтения?
Что такое «богодухновенность»?
Правду ли говорит Библия?
Зачем христианину Ветхий Завет?
Наречение имени в Библии
Нагие и голые
Отчего так мелочен Ветхий Завет?
Зачем приносят жертвы?
Авраам, Сара, Исаак: у истоков нашей веры
Моисей и заключение Завета
Зуб за зуб, или жесток ли Моисеев закон?
Призывает ли Библия к геноциду?
Трудности перевода. Как относиться кновым переводам Библии?
Библейские судьи: эпоха харизматических вождей
Саул— первый царь Израиля
Давид: пастух, царь, псалмопевец
«За что» или «Для чего»: вопросы Иова
«Мстительная» Псалтирь
«УЧИТЕЛЬ ИЗРАИЛЕВ»
Христос в Ветхом Завете
Что такое пророчество?
Огненный пророк Илия
Исаия— Пророк с большой буквы
Четыре женщины на пороге Евангелия
Антиглобалисты Маккавеи
Благая весть слепорожденных
Царствие Небесное: свидетельства Писания
Неверный управитель
Тайная вечеря и иудейская Пасха
Абсолютная жертва Голгофы
После Воскресения
Враг Христа, ставший преданным другом
Петр и Павел: два непохожих апостола
Почему у православных «не всё по Библии»?
Три библейские трапезы
Любить себя?
Что говорит Библия о телесной стороне любви?
Священное Писание о смерти
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