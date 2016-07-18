Статьи, посвященные Библии: как правильно понимать Библию? Что говорит об этом Церковь? Откуда в Библии разночтения? Что говорит Библия о телесной стороне любви? О смерти? В этом сборнике представлены как "популярные", так и "серьезные" тексты Десницкого: вольности библейской критики и фундаментализм, Библия в Рунете, значение Ветхого Завета, переводы Библии и многое другое.

Андрей Десницкий - Статьи о Библии

Сборник статей, выступлений, интервью известнейшего православного библеиста и публициста Андрея Десницкого.

В файл вошли статьи Десницкого, опубликованные на личном сайте автора http://desnitsky.ru/

Большинство статей посвященно разным событиям или участникам библейской истории (как Ветхого так и Нового Завета), их значению для православного христианина, для сегодняшнего дня.

Андрей Десницкий - Статьи о Библии - Содержание

Если бы читали Библию, не было бы революции

Священное Предание: многовековой опыт Церкви

Библия и читатель XXI века

Библия: искусство понимания

Что значит толковать Писание «по отцам»?

Насколько переводима Библия?

Перевод Библии как экзегетический диалог

Библия в Рунете

Библейский канон: пределы Писания

«Новая герменевтика» и перспективы православной библеистики

Соотношение экзегетики и догматики в современной западной библеистике

Фундаментализм: выход или вызов для православной библеистики?

Откуда в Библии разночтения?

Что такое «богодухновенность»?

Правду ли говорит Библия?

Зачем христианину Ветхий Завет?

Наречение имени в Библии

Нагие и голые

Отчего так мелочен Ветхий Завет?

Зачем приносят жертвы?

Авраам, Сара, Исаак: у истоков нашей веры

Моисей и заключение Завета

Зуб за зуб, или жесток ли Моисеев закон?

Призывает ли Библия к геноциду?

Трудности перевода. Как относиться кновым переводам Библии?

Библейские судьи: эпоха харизматических вождей

Саул— первый царь Израиля

Давид: пастух, царь, псалмопевец

«За что» или «Для чего»: вопросы Иова

«Мстительная» Псалтирь

«УЧИТЕЛЬ ИЗРАИЛЕВ»

Христос в Ветхом Завете

Что такое пророчество?

Огненный пророк Илия

Исаия— Пророк с большой буквы

Четыре женщины на пороге Евангелия

Антиглобалисты Маккавеи

Благая весть слепорожденных

Царствие Небесное: свидетельства Писания

Неверный управитель

Тайная вечеря и иудейская Пасха

Абсолютная жертва Голгофы

После Воскресения

Враг Христа, ставший преданным другом

Петр и Павел: два непохожих апостола

Почему у православных «не всё по Библии»?

Три библейские трапезы

Любить себя?

Что говорит Библия о телесной стороне любви?

Священное Писание о смерти

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