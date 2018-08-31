Библия и православная традиция - Андрей Десницкий

Книга известного русского библеиста Андрея Десницкого о православной традиции, стоки которой в Библии. О традиции, идущей от истоков христианства.

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Но и христиане, и иудеи согласны, что Завет, то есть договор, изначально был заключен Богом с народом Израиля при посредничестве Моисея на горе Синай. Книги Ветхого Завета повествуют о том, что предшествовало этому договору (сотворение мира, грехопадение первых людей, призвание Авраама и история его потомков); о том, как этот договор был заключен, и о том, как он воплощался в истории израильского народа. Все события из жизни этого народа понимаются прежде всего как та или иная ступень отношений Бога и Его народа, и только во вторую очередь они имеют политическое, социальное или экономическое значение.

Правда, с этим утверждением согласятся только христиане: иудеи не признают Иисуса из Назарета Христом, а значит, не признают и христианский Новый Завет, для них Завет только один — христиане называют его Ветхим, то есть старым. Библия иудеев, которую они еще иногда называют Танахом, включает только 39 книг.

Библия — это собрание книг (кстати, само слово «Библия» в переводе с древнегреческого означает просто «книги»), написанных разными людьми и в разное время, на разных языках и в разных жанрах. Для христиан оно делится на две части: Ветхий и Новый Заветы. Слово, которое переводится как «завет», можно было бы перевести еще и как «договор». Действительно, речь в этих книгах идет о двух договорах, двух стадиях отношений Бога с людьми.

A. C. Десницкий. — М.: Эксмо, 2008. — 448 с — (Православная библиотека).

ISBN 978-5-699-28391-0

Андрей Десницкий - Библия и православная традиция - Содержание

БИБЛИЯ

ПРАВОСЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Андрей Десницкий - Библия и православная традиция - Пасха между солнцем, луной и двумя календарями

В 2002 году западная Пасха праздновалась более чем на месяц раньше восточной. В этот день я случайно встретился с одним из своих знакомых-католиков и деликатно, как казалось мне, поздравил его «с праздником», не уточняя, с каким именно. Он в ответ признался, что некоторые православные даже говорили ему «Христос воскресе!», но исключительно шепотом. У них еще только начинался пост...

В этом календарном расхождении, как в капле воды, отразилась гораздо большая проблема: стремясь вплести Божественное в повседневное, христиане очень часто не могут прийти к согласию, как лучше это сделать. Казалось бы, вера в воскресение Христа объединяет их всех вне зависимости от конфессии и национальности, но с самого начала непросто было достигнуть соглашения о дате празднования этого события. Стоит попробовать разобраться с тем, как это получилось, не вдаваясь при этом в сухие подробности из области астрономии и математики.