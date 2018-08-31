Библия и православная традиция - Андрей Десницкий

Десницкий - Библия и православная традиция
Книга известного русского библеиста Андрея Десницкого о православной традиции, стоки которой в Библии. О традиции, идущей от истоков христианства.
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Библия — это собрание книг (кстати, само слово «Библия» в переводе с древнегреческого означает просто «книги»), написанных разными людьми и в разное время, на разных языках и в разных жанрах. Для христиан оно делится на две части: Ветхий и Новый Заветы. Слово, которое переводится как «завет», можно было бы перевести еще и как «договор». Действительно, речь в этих книгах идет о двух договорах, двух стадиях отношений Бога с людьми.
Правда, с этим утверждением согласятся только христиане: иудеи не признают Иисуса из Назарета Христом, а значит, не признают и христианский Новый Завет, для них Завет только один — христиане называют его Ветхим, то есть старым. Библия иудеев, которую они еще иногда называют Танахом, включает только 39 книг.
Но и христиане, и иудеи согласны, что Завет, то есть договор, изначально был заключен Богом с народом Израиля при посредничестве Моисея на горе Синай. Книги Ветхого Завета повествуют о том, что предшествовало этому договору (сотворение мира, грехопадение первых людей, призвание Авраама и история его потомков); о том, как этот договор был заключен, и о том, как он воплощался в истории израильского народа. Все события из жизни этого народа понимаются прежде всего как та или иная ступень отношений Бога и Его народа, и только во вторую очередь они имеют политическое, социальное или экономическое значение.
Андрей Сергеевич Десницкий - Библия и православная традиция
A. C. Десницкий. — М.: Эксмо, 2008. — 448 с — (Православная библиотека).
ISBN 978-5-699-28391-0
ISBN 978-5-699-28391-0
Андрей Десницкий - Библия и православная традиция - Содержание
БИБЛИЯ
- Открывая Библию
- Ветхозаветный канон
- в православной традиции
- Библия и читатель XXI века
- Перевод Библии как экзегетический диалог
- Священное Писание о смерти
- Человек, приходящий в мир
ПРАВОСЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ
- Бог входит в историю
- Прощеное воскресенье
- Великопостные заметки
- Почему христиане говорят о спасении?
- Пасха меж солнцем, луной и двумя календарями
- Византийское богословие государственной власти
- Священство и царство в российском общественном сознании
- Мой Лик
- Ересь «попизма»
- Homo soveticus christianus
- Граждане неба с земной пропиской
- Полумесяц против... против чего?
- Церковь бабушек и интеллигентов
- Несколько слов в защиту Бога от богословов
- Нескучный брак
Андрей Десницкий - Библия и православная традиция - Пасха между солнцем, луной и двумя календарями
В 2002 году западная Пасха праздновалась более чем на месяц раньше восточной. В этот день я случайно встретился с одним из своих знакомых-католиков и деликатно, как казалось мне, поздравил его «с праздником», не уточняя, с каким именно. Он в ответ признался, что некоторые православные даже говорили ему «Христос воскресе!», но исключительно шепотом. У них еще только начинался пост...
В этом календарном расхождении, как в капле воды, отразилась гораздо большая проблема: стремясь вплести Божественное в повседневное, христиане очень часто не могут прийти к согласию, как лучше это сделать. Казалось бы, вера в воскресение Христа объединяет их всех вне зависимости от конфессии и национальности, но с самого начала непросто было достигнуть соглашения о дате празднования этого события. Стоит попробовать разобраться с тем, как это получилось, не вдаваясь при этом в сухие подробности из области астрономии и математики.
В первые века одни христиане праздновали Пасху в соответствии с иудейским календарем, поскольку и Евангелия недвусмысленно связывают распятие и Воскресение Христа с празднованием иудейской Пасхи, то есть воспоминанием об исходе из Египта. Другие стремились «оторваться» от иудейского календаря, поскольку отношения между христианами и иудеями были не самыми радркными, и привязать празднование Пасхи к воскресному дню — ведь и название его говорит о Воскресении Христа. Ситуацию
осложняло то обстоятельство, что иудейский календарь был лунным, а общеимперский, введенный в свое время Юлием Цезарем, — солнечным.
Впрочем, в те времена подобные разногласия обычно приводили к договоренностям, а не религиозным войнам и не к взаимному бойкоту. Возможно, свою роль играло и то, что при существовавшем тогда многообразии календарных систем и способов летоисчисления людям лучше была понятна относительность любых человеческих календарей. В результате Первый Вселенский собор в 325 году решил совместить лунный цикл с солнечным и постановил праздновать Пасху в первое воскресенье после первого
полнолуния, случившегося после весеннего равноденствия.
Казалось бы, система эта достаточно проста и удобна — но только если не забывать о том, что земные календари лишь с большей или меньшей точностью отражают движения небесных светил, а вовсе не заменяют его. К сожалению, люди слишком часто склонны смотреть не на небо, а в свои собственные книги, где рассказывается о небе. В результате в приведенной выше формуле фраза «после весеннего равноденствия» стала пониматься как «после 21 марта», а ведь юлианский календарь, как известно, на протяжении долгих веков смещался относительно астрономического равноденствия. Именно это заботило римского папу Григория XIII, издавшего в 1582 году буллу «Inter gravissimas». Папа велел выбросить 10 дней из календаря на текущий год, чтобы астрономическое равноденствие вернулось на дату 21 марта, а чтобы оно никуда не смещалось впредь, велел отменять некоторые високосные года. Именно поэтому разница между григорианским и юлианским календарями выросла к началу XX века с 10 до 13 дней; в 2100 году она составит уже 14 дней. Естественно, это радикальным образом отразилось на вычислении даты Пасхи.
Это нововведение постепенно было принято во всем западнохристианском мире, хотя протестанты еще долго считали его вредоносным католическим изобретением. «Лучше разойтись с солнцем, чем сойтись с Римом», — сначала говорили они, но постепенно на григорианский календарь перешли и все протестантские государства. В 1920-х годах приняли его и во многих православных странах, причем не только аля гражданского, но и для церковного но сопротивление верующих против приспособления церковного «старого стиля» к введенному большевиками «новому» оказалось слишком сильным, и патриарх Тихон очень скоро от такой реформы отказался. Впрочем, как ни странно, при переходе на новый календарь пасхалию оставляли старую, и дата главного христианского праздника по-прежнему отсчитывается не от фактического равноденствия, а от 21 марта по старому стилю, да и полнолуние определяется не по реальному виду луны на небе, а по старинным и не вполне точным таблицам. Отсюда возникает и расхождение между консервативным Востоком и Западом, адаптировавшим свою пасхалию к данным астрономии. Поскольку лунный и солнечный циклы каждый год налагаются друг на друга по-разному, это расхождение может сходить на нет, а может достигать пяти недель.
Еще на Востоке хорошо помнят о древних правилах, запрещающих христианам праздновать Пасху вместе с иудеями, и толкуют их в том числе и в календарном ключе: христианская Пасха должна наступить обязательно после иудейской. Сегодня большинство поместных православных церквей сочетает григорианский календарь и юлианскую пасхалию. Православные в России, Грузии, Сербии и Иерусалиме полностью придерживаются старого стиля. Есть и одна православная церковь, полностью перешедшая на западный календарь и празднующая Пасху вместе с католиками и протестантами: Финляндская. Есть в России и протестанты, которые принципиально отмечают Пасху вместе с православными согражданами... Как видно, границы между календарями не обязательно проходят по границам конфессий.
19/02/2013
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