Комментарии к книгам Ветхого Завета – Пэйн – Книга Второзаконие

Книга Второзаконие одна из важнейших книг Ветхого Завета. Это центральная книга, заполняющая разрыв между Законом и ветхозаветной историей Израиля. Это последняя из пяти книг, составляющих «Закон Моисея» (известных также как Пятикнижие Моисеево, а у иудеев как Тора), так что мы можем рассматривать ее как кульминационный пункт Закона. Но ее можно также читать как первую книгу в серии, которую богословы сейчас называют «Второзаконническая история», то есть, сама Книга Второзаконие, Книга Иисуса Навина, Книга Судей и четыре Книги Царств. Эти книги действительно родственны между собой, так что мы можем считать Книгу Второзаконие основой всей этой серии.

Название «Второзаконие» это, к сожалению, не самое привлекательное или простое название для библейской книги. Оно составлено из двух древнегреческих слов: дей-терос, что значит «второй», и номос, что значит «закон». Составленное из них слово дейтерономинон («второй закон» или «повторение закона») (в русской Библии, «Второзаконие») встречается во Вт. 17,18 в древнегреческом переводе Библии (известном как Септуагинта). В действительности это не очень точный перевод, потому что в стихе речь идет о копии, «списке» закона, а не о повторении его, как ясно видно из русского перевода Библии. И все же, название книги не так-то далеко от истины, потому что большая часть Книги Второзакония это, собственно, повторное изложение законов, изложенных в книгах Исход, Левит и Числа. Закон в этих трех книгах связан с фактом получения Закона Моисеем на горе Синай, вскоре после того, как израильтяне покинули Египет и пересекли Красное (в русской Библии: Чермное» море). Законы Книги Второзаконие все же связаны с Моисеем, но на одно поколение позже, в момент, когда израильтяне находились на пороге Земли Обетованной и непосредственно перед тем. как они завоевали ее. В последней главе Книги Второзаконие описана смерть Моисея. Время написания и авторство

Другое название для Второзакония «Пятая Книга Моисеева». Эго не ее древнее название, но оно передает очень древнее убеждение, что автором книги был Моисей. Причина такой уверенности достаточна ясна. Даже независимо от того, что существует предание, что Моисей написал все пять книг от Книги Бытие до Книги Второзаконие читатель скоро заметит, что Моисей выступает в книге как человек, произнесший почти все, что записано в Книге Второзаконие (см. 1,1; 5,1; 27,1; 27,11; 29,2; 31,1; 31,30; 33,1), и действительно, большая часть книги написана прямой речью, в кавычках. Глава 31 идет еще дальше: в ней говорится о Моисее, как об авторе, который «написал закон сей» (31,9.24), фраза, которая может относиться к книге вообще, хотя в этом мы не можем быть убеждены. Совершенно очевидно, что Книга Второзаконие претендует на то, что она передает слова Моисея.

Моисей жил в XIII в. до Р.Х., но многие ученые убеждены в том, что Книга Второзаконие была завершена несколько столетий позже. Действительная дата написания остается спорной. Многие утверждали, что книга, найденная в иерусалимском Храме в эпоху царствования Иосии (конец VII в. до Р.Х.), была Книга Второзаконие, или часть ее (ср. 4 Цар. 22.8). В таком случае спорно, чтобы книга была написана и спрятана в Храме незадолго до того, как она была найдена. Но все это чистые домыслы, и это отрицают как ученые, настаивающие на более ранней дате написания, так и те, кто утверждает, что книга была написана уже после царствования Иосии. Много споров было также на тему, представляет ли книга собою единство, или некоторые части ее были написаны позже, чем другие.

Дэвид Ф. Пэйн – Комментарии к книгам Ветхого Завета – Книга Второзаконие

Одесса: «Черноморье» ВСБ, 1992. – 175 с.

Дэвид Ф. Пэйн – Комментарии к книгам Ветхого Завета – Книга Второзаконие – Содержание

ОБЩЕЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ

КНИГА ВТОРОЗАКОНИЕ. ВВЕДЕНИЕ

СЛОВА, НАД КОТОРЫМИ СТОИТ ПОРАЗМЫСЛИТЬ Вт. 1,1

ВЕСТЬ ДЛЯ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ Вт. 1,1-4

ПОЗНАНИЕ ЗАБОТЫ БОЖИЕИ Вт. 1,5-25

НЕПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ Вт. 1,26-45

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Вт. 1,46-2,15

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ИЗРАИЛЯ Вт. 2,16-37

ОВЛАДЕНИЕ ТРАНСИОРДАНИЕЙ Вт. 3,1-17

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ Вт. 3,18-29

БУКВА ЗАКОНА Вт. 4,1-8

ОПАСНОСТЬ ИДОЛОПОКЛОНСТВА Вт. 4,9-24

ПОСЛЕДСТВИЯ ИДОЛОПОКЛОНСТВА Вт. 4,25-31

БОГ И ЗАКОНЫ Вт. 4,32-49

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ Вт. 5,1-21

ДОЛЖНОЕ БОГУ Вт. 5,6-11

СОБЛЮДЕНИЕ СУББОТЫ Вт. 5,12-15

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Вт. 5,16-21

ПОВИНОВЕНИЕ Вт. 5,22-33

ПОСТОЯННЫЕ НАПОМИНАНИЯ Вт. 6,1-9

ВЕЛИКИЙ ВЫЗОВ Вт. 6,5

СОХРАНЯТЬ ВЕРНОСТЬ БОГУ Вт. 6,10-25

«ПОДВИЗАЙТЕСЬ добрым подвигом» Вт. 7,1-5

ЛОГИКА БОЖИЕГО ИЗБРАНИЯ Вт. 7,6-16

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ? Вт. 7,6-16 (продолжение)

БЛЕСК ПРЕЛЕСТЕЙ Вт. 7,17-26

ОПЫТ ПУСТЫНИ Вт. 8.1-10

ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦВЕТАНИЕМ Вт. 8,11-20

ОПАСНОСТЬ САМОДОВОЛЬСТВА Вт. 9,1-5

СВЯЩЕННИК ИЛИ ПРОРОК? Вт. 9,6-23

УРОКИ ИЗ ИСТОРИИ Вт. 9,24-10,5

КОВЧЕГ ЗАВЕТА Вт. 10,6-11

БОЖИИ ТРЕБОВАНИЯ Вт. 10,12-22

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ БОГА Вт. 11,1-1-17

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Вт. 11,18-32

ОДНО СВЯТИЛИЩЕ Вт. 12,1-14

...и ЛИШЬ ОДНО! Вт. 12,1-14 (продолжение)

ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ В СВЯТИЛИЩЕ Вт. 12,1-14 (продолжение)

УСТАНОВЛЕНИЯ О МЯСЕ Вт. 12,15-32

ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕРПИМОСТЬЮ Вт. 13,1-18

ЗАПРЕТНЫЕ ВИДЫ ПИЩИ Вт. 14,1-21

ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ДЕСЯТИН Вт. 14,22-29

ПОМОЩЬ БЕДНЫМ Вт. 15,1-11

НОРМЫ О РАБСТВЕ Вт. 15,12-23

ПАСХА Вт. 16,1-8

РАДОСТЬ И ВЕЛИКОДУШИЕ Вт. 16,9-17

ПРАВОСУДИЕ Вт. 16,18-20

ЗАПРЕЩЕННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ Вт. 16,21-17,7

СУДЕБНЫЕ ЧИНОВНИКИ Вт. 17,8-20 94

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЛЕВИТОВ Вт. 18,1-8

ПРОРОКИ ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ Вт. 18,9-22

ЗАЩИТА ЖИЗНИ Вт. 19,1-13

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО Вт. 19,14-21

ВЕДЕНИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ Вт. 20,1-20

НЕРАСКРЫТЫЕ УБИЙСТВА Вт. 21,1-9

НЕКОТОРЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Вт. 21,10-23

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ Вт. 22,1-12

ПОЛОВАЯ МОРАЛЬ Вт. 22,13-30

ОБЩЕНАРОДНОЕ СОБРАНИЕ Вт. 23,1-8

НЕСКОЛЬКО РАЗНЫХ ЗАКОНОВ Вт. 23,9-25

НЕКОТОРЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ Вт. 24,1-9

НЕИМУЩИЕ Вт. 24,10-22

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ И ЖИВОТНЫХ Вт. 25,1-10

НЕКОТОРЫЕ ОПАСНОСТИ, ГРОЗЯЩИЕ ОБЩЕСТВУ Вт. 25,11-19

НАЧАТКИ Вт. 26,1-11

ХОДИТЬ ПУТЯМИ БОГА Вт. 26,12-19

«ВНИМАЙ И СЛУШАЙ» Вт. 27,1-10

СПИСОК ПРОКЛЯТИИ Вт. 27,11-26

ЛОГИКА ЗАВЕТА Вт. 28,1-14

КАРА ЗА НЕПОСЛУШАНИЕ Вт. 28,15-68

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Вт. 29,1-15

ИСТОЧНИК НЕСЧАСТИИ Вт. 29,16-28

СОКРЫТЫЕ И ЯСНЫЕ СЛОВА Вт. 29,29

НАДЕЖДА В ЧЕРНЫЕ ДНИ Вт. 30,1-10

«НЕ НЕДОСТУПНА» Вт. 30,11-14

АБСОЛЮТНЫЙ ВЫБОР Вт. 30,15-20

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕМЕНАМ Вт. 31,1-8

ХРАНЕНИЕ ЗАКОНА Вт. 31,9-13

ПРИМИРЕНИЕ С НЕПОСЛУШАНИЕМ Вт. 31,14-29

ПРОПОВЕДЬ В ПЕСНЕ Вт. 31,30-32,7

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАБОТЫ БОЖИЕИ Вт. 32,8-14

ЖИТЬ ОПАСНО Вт. 32,15-25

ОТ БЕССИЛИЯ К ОПРАВДАНИЮ Вт. 32,26-52

БЛАГОСЛОВЕНИЕ МОИСЕЯ Вт. 33,1-29

КОНЕЦ ЭПОХИ Вт. 34,1-12