Павел Александрович Юнгеров родился в 1856 году в семье священника Самарской епархии. Отец его был выдающимся пастырем. По словам Юнгерова, к нему "за духовным советом народ сходился не десятками, не сотнями, а тысячами". Влияние отца укрепило в будущем ученом глубокую религиозную настроенность, которую он сохранил до конца дней.

Среднее образование он получил в Саратовской семинарии, высшее в Казанской Духовной Академии, курс которой окончил в 1879 году по богословскому отделению со степенью кандидата богословия и с правом при соискании степени магистра не держать новых устных испытаний. 21 октября 1879 он защитил диссертацию под заглавием "История и значение пророческого служения в иудейском народе", а 24 и 31 октября прочел две пробных лекции: "Объяснение VII гл. 8 ст. XII гл. 30 ст. книги Исход" и "Повествование о творении мира и человека в I, II и V гл. кн. Бытия в отношении к вопросу о происхождении и писателе книги". После этого молодой ученый был допущен советом Академии к чтению лекций по Священному Писанию Ветхого Завета в качестве приват-доцента. Так началась преподавательская деятельность Павла Александровича.

Дмитрий Добыкин - Перевод книги пророка Даниила П. А. Юнгеровым в свете достижений современной библеистики - Курсовое сочинение

Санкт-Петербург, 2006 г. – 155 с.

Дмитрий Добыкин - Перевод книги пророка Даниила П. А. Юнгеровым в свете достижений современной библеистики - Курсовое сочинение - Содержание

Введение

1. Жизнь и труды П. А. Юнгерова

1. 1. Жизнь П. А. Юнгерова

1. 2. Труды П. А. Юнгерова

2. Природа древнегреческих переводов книги пророка Даниила

2. 1. Личность Феодотиона

2. 2. Время создание перевода. Проблема прото-Феодотиона

2. 3. Особенности перевода Феодотиона

2. 4. Книга пророка Даниила по переводу Семидесяти и Феодотиона

3. Переводческий метод П. А. Юнгерова

3. 1. Переводческий метод

3. 2. Источники перевода

4. Метод изучения перевода П. А. Юнгерова

5. Текстологические варианты

6. Лингвистические варианты

7. Гебраизмы

Заключение

Библиография

Приложение: Расшифровка сокращений

Дмитрий Добыкин - Перевод книги пророка Даниила П. А. Юнгеровым в свете достижений современной библеистики - Курсовое сочинение - Введение

Изучение древнегреческих переводов Ветхого Завета исключительно важно для текстологии Ветхого Завета. Одной из задач современной текстологии является реконструкция первоначального текста Библии. Изучение древних переводов - важная часть этих реконструкций.

Древние переводы имели намного большее значение для библейской текстологии в период до 1947 года, поскольку до обнаружения кумранских свитков именно рукописи древних переводов были древнейшими источниками для изучения библейского текста. При отсутствии собственно древнееврейского материала ученые особенно интересовались древними переводами, ибо их наиболее ранние варианты (в случае с Септуагинтой фрагменты папирусов, начиная со II и I веков до н. э. и рукописи начиная с IV века н. э.) на несколько столетий предшествовали средневековым рукописям масоретского текста.

Казалось бы, с открытием кумранских текстов значение древних переводов должно было уменьшиться, ибо опора на древнееврейские тексты всегда предпочтительнее использования древних переводов, еврейские источники которых неизвестны. Кумранские находки показали, то, что было свойственно Септуагинте, было свойственно и масоретскому тексту. Поэтому значение LXX и переводов уменьшилось в современной библеистике. Но зато теперь еврейские и греческие источники на равных условиях используются для реконструкции истории древнего текста и соответствующей коррекции современных переводов Ветхого Завета.

Для нас изучение древних переводов, особенно древнегреческих, имеет большое значение. Церковно-славянский перевод Священного Писания Ветхого Завета сделан с древнегреческого.

История русской библеистики еще не написана. Обращаясь к работам наших дореволюционных авторов, мы видим, что они не потеряли свою актуальность и сегодня. Особое место в русской библейской науке занимает имя П. А. Юнгерова.

П. А Юнгеров перевел с греческого текста книгу Притчей, книги великих и малых пророков, Иова, Псалтирь, Екклесиаст, Песнь Песней и Пятикнижие. Он написал комментарии ко многим ветхозаветным книгам, создал первый научный свод ветхозаветной исагогики.

Перевод Юнгерова книги пророка Даниила интересен тем, что в качестве исходного текста взят не перевод Семидесяти, а перевод Феодотиона. Как известно, наш церковно-славянский текст Ветхого Завета в книге пророка Даниила основан именно на древнегреческом тексте Феодотиона. В России уже были попытки переводов ветхозаветных книг с древнегреческого, но книгу пророка Даниила удалось перевести только Павлу Александровичу Юнгерову. П. А. Юнгеров определял свой перевод как пособие к пониманию славянского текста книги пророка Даниила. Учитывая это, нам станут понятны особенности его перевода.