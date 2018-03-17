Реконструируется понятийная система Максима и источники его построений в предшествующей античной и христианской традиции.

Рассматриваются соответствующие концепции Платона, Аристотеля, Плотина, Прокла, а также учения христианских философов - Оригена, Григория Нисского и пс.-Дионисия Ареопагита.

Многие тексты впервые переведены с греческого языка. Предметом этого исследования является онтология и диалектические методы Максима Исповедника (+662), одного из наиболее значительных и сложных византийских мыслителей.

Валерий Валентинович Петров - Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII века

В.В. Петров ; Рос. акад. наук, Ин-т философии

М. : ИФРАН, 2007. - 200 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 136-200. - 500 экз.

ISBN 978-5-9540-0074-0.

Валерий Валентинович Петров - Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII в. - Содержание Введение ЧАСТЬ I. ОНТОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ 1. Понятийная система Максима Исповедника 1.1. Природа (φύσις) 1.2. Природное движение (κίνησις φυσική) 1.3. Ипостась (ύπόστασις) 1.4. ЛОГОС (λόγος) 1.5. ТрОПОС существования (τρόπος υπάρξεως) 1.6. Новоустроение природ 1.7. Ведение (γνώσις) 1.8. Неведение (άγνοια) 1.9. Грехопадение 1.10. Три силы души 1.11. Образ (ζΐκών) и подобие (όμοίωσις) Божий 1.12. Различие или отличие (διαφορά), природ 1.13. Разделение (Βιαίρεσις) 1.14. Тождество (ταύτότης)

ЧАСТЬ II. ТРУДНОСТЬ XLI: ЕЕ ΣΚΟΠΟΣ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИСТОЧНИКИ 2.1. Что комментируется в Трудности XLI?

Что комментируется в Трудности XLI? 2.2. Основные понятия Трудности XLI

Основные понятия Трудности XLI 2.3. Источники и контексты Трудности XLI 2.3.1. Григорий Богослов. Слова 38 и 39 2.3.2. Немесий Эмесский. О природе человека I 2.3.3. пс.-Дионисий Ареопагит. О божественных именах XI, 1-5 2.3.4. Апостол Павел. Послание к Ефесянам I 2.3.5. Ориген. О началах 2.3.6. Иоанн Скифопольский. Схолии к Ареопагитикам 2.3.7. Григорий Нисский. Об устроении человека XVI-XVII 2.3.8.пс.-Дионисий Ареопагит и Иоанн Скифопольский

Источники и контексты Трудности XLI «Божественная вера» Прокла ЧАСТЬ III. ДИЭРЕЗА КАК МЕТОД ДИАЛЕКТИКИ И МЕТАФИЗИКИ 3.1. Деление и соединение как диалектические методы 3.1.1. Четыре метода диалектики 3.1.2. Деления как последовательность дихотомий 3.1.3. Деление на мужское и женское 3.1.4. Соединение через средний термин

3.2.Типы и механизмы соединений у Максима 3.2.1. Соединение как переход к большей общности 3.2.2. Соединение крайних через средний термин 3.2.3. Усваивание и уподобление в соединении 3.2.4. Обмен свойствами и движение друг к другу в соединении

3.3.Гносеологический аспект соединений: когнитивные способности и онтологическая иерархия 3.3.1. Прокл (412-485) 3.3.2. Аммоний (435/45-517/26) 3.3.3. Пс.-Дионисий и его схолиасты а)Божественное знание б)Ангельское знание в)Душа и ее знание 3.3.4.Максим Исповедник Восхождение ума к Богу

3.4.Всеобщие деления и соединения в Трудности XLI 3.4.1. Сложность истолкования делений 3.4.2. Деления и космогония 3.4.3. Деления в контексте гностицизма и пифагореизма 3.4.4. Деления и логическое древо Порфирия 3.4.5. Высшие соединения - ипостасны 3.4.6. Обратимость (αντιστροφή) делений 3.4.7. Две парадигмы рассмотрения делений и соединений 3.4.8.Отчего соединений пять?

3.5. Альтернативная история

Альтернативная история 3.6. Особенности делений Трудности XLI Первое разделение Последующие разделения

Особенности делений Трудности XLI 3.7.Преодоление делений Цель и смысл творения человека и мира Преодоление пятого и четвертого делений Преодоление третьего и второго делений Преодоление первого деления

ПРИЛОЖЕНИЕ Проблема титула и рубрикации Трудностей Библиография Примечания

Валерий Валентинович Петров - Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII в. - Введение

Первая часть книги представляет собой введение в понятийную систему Максима. Необходимость специального терминологического анализа обусловлена тем, что многие важные понятия метафизики, гносеологии и антропологии Максима - например, «природа», «ипостась», «логос», «гносис», «существование», «опыт», «ощущение» - имеют в его системе смысл отличный от того, который вкладывается в них теперь, а во многих случаях отличный от того, каковой вкладывали в них его непосредственные предшественники и современники. В силу этого ключевые понятия системы Максима интерпретируются по-разному. К тому же, несмотря на внушительное число публикаций посвященных Максиму, практически отсутствуют работы, в которых его понятийная система анализировалась бы систематически и с достаточной полнотой.



Во второй части работы изучается содержание, основные идеи и источники главы XLI Максимова трактата О различных трудных местах у святых Дионисия и Григория (PG 91, 1304D-1316А). Этот небольшой текст в сжатом виде концентрирует в себе ключевые темы философско-богословской системы Максима. Чтобы понять и адекватным образом интерпретировать. Трудность XLI, требуется знание практически всех аспектов учения Максима, а потому рассмотрение её требует последовательного обсуждения его онтологии, космологии, психологии и гносеологии. С другой стороны, понимание этого текста во многом проясняет учение Максима в целом.



Третья часть книги посвящена изучению особенностей диэрезы как метода современной Максиму Исповеднику диалектики. Именно диэреза (наряду с обратным ей синтезом) является отличительной чертой рассуждений Максима в Трудности XLI. При этом область применения диэретических процедур выходит далеко за пределы собственно логики. Деления являются не только универсальным методом исследования, но и важнейшей характеристикой тварного бытия.

Их последовательность образует квазилогическое древо, внешне напоминающее Порфириево, но по сути не являющееся таковым. Противоположностью делений является не анализ, как в современных Максиму философских системах, но синтез (сложение), понимаемый как воссоединение того, что было разделено. Максим задействует все известные ему виды синтеза: снятие противоположностей посредством перехода к вышестоящему виду, соединение через третий термин, соединение как сложение в единую ипостась и пр.

О том, какое значение придавал Максим всеобщим делениям и соединениям говорит то, что устранение мировых делений постулируется им основной задачей человека; ради этого он был сотворен и приведен в бытие. Одной из целей исследования было показать, что построения Максима при всей их оригинальности формировались в лоне богатой традиции, для которой характерно взаимопроникновение классической философии и христианского богословия. В этом прямыми предшественниками Максима являются наиболее философичные из христианских богословов - Ориген, Немесий Эмесский, Григорий Богослов, Григорий Нисский, пс.-Дионисий Ареопагит, Иоанн Скифопольский. Через их посредство (а не исключено, что в ряде случаев и напрямую), Максим усвоил и трансформировал для своих целей многие идеи платонизма, аристотелизма и стоицизма.

2013-05-25