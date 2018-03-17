Петров - Максим Исповедник
Реконструируется понятийная система Максима и источники его построений в предшествующей античной и христианской традиции.
Рассматриваются соответствующие концепции Платона, Аристотеля, Плотина, Прокла, а также учения христианских философов - Оригена, Григория Нисского и пс.-Дионисия Ареопагита.
Многие тексты впервые переведены с греческого языка.
Рассматриваются соответствующие концепции Платона, Аристотеля, Плотина, Прокла, а также учения христианских философов - Оригена, Григория Нисского и пс.-Дионисия Ареопагита.
Многие тексты впервые переведены с греческого языка.
Предметом этого исследования является онтология и диалектические методы Максима Исповедника (+662), одного из наиболее значительных и сложных византийских мыслителей.
Валерий Валентинович Петров - Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII века
В.В. Петров ; Рос. акад. наук, Ин-т философии
М. : ИФРАН, 2007. - 200 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 136-200. - 500 экз.
ISBN 978-5-9540-0074-0.
Валерий Валентинович Петров - Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII в. - Содержание
Введение
ЧАСТЬ I. ОНТОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ
-
1. Понятийная система Максима Исповедника
- 1.1. Природа (φύσις)
- 1.2. Природное движение (κίνησις φυσική)
- 1.3. Ипостась (ύπόστασις)
- 1.4. ЛОГОС (λόγος)
- 1.5. ТрОПОС существования (τρόπος υπάρξεως)
- 1.6. Новоустроение природ
- 1.7. Ведение (γνώσις)
- 1.8. Неведение (άγνοια)
- 1.9. Грехопадение
- 1.10. Три силы души
- 1.11. Образ (ζΐκών) и подобие (όμοίωσις) Божий
- 1.12. Различие или отличие (διαφορά), природ
- 1.13. Разделение (Βιαίρεσις)
- 1.14. Тождество (ταύτότης)
ЧАСТЬ II. ТРУДНОСТЬ XLI: ЕЕ ΣΚΟΠΟΣ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИСТОЧНИКИ
- 2.1. Что комментируется в Трудности XLI?
- 2.2. Основные понятия Трудности XLI
-
2.3. Источники и контексты Трудности XLI
- 2.3.1. Григорий Богослов. Слова 38 и 39
- 2.3.2. Немесий Эмесский. О природе человека I
- 2.3.3. пс.-Дионисий Ареопагит. О божественных именах XI, 1-5
- 2.3.4. Апостол Павел. Послание к Ефесянам I
- 2.3.5. Ориген. О началах
- 2.3.6. Иоанн Скифопольский. Схолии к Ареопагитикам
- 2.3.7. Григорий Нисский. Об устроении человека XVI-XVII
- 2.3.8.пс.-Дионисий Ареопагит и Иоанн Скифопольский
- «Божественная вера» Прокла
ЧАСТЬ III. ДИЭРЕЗА КАК МЕТОД ДИАЛЕКТИКИ И МЕТАФИЗИКИ
-
3.1. Деление и соединение как диалектические методы
- 3.1.1. Четыре метода диалектики
- 3.1.2. Деления как последовательность дихотомий
- 3.1.3. Деление на мужское и женское
- 3.1.4. Соединение через средний термин
-
3.2.Типы и механизмы соединений у Максима
- 3.2.1. Соединение как переход к большей общности
- 3.2.2. Соединение крайних через средний термин
- 3.2.3. Усваивание и уподобление в соединении
- 3.2.4. Обмен свойствами и движение друг к другу в соединении
-
3.3.Гносеологический аспект соединений: когнитивные способности и онтологическая иерархия
- 3.3.1. Прокл (412-485)
- 3.3.2. Аммоний (435/45-517/26)
-
3.3.3. Пс.-Дионисий и его схолиасты
- а)Божественное знание
- б)Ангельское знание
- в)Душа и ее знание
- 3.3.4.Максим Исповедник
- Восхождение ума к Богу
-
3.4.Всеобщие деления и соединения в Трудности XLI
- 3.4.1. Сложность истолкования делений
- 3.4.2. Деления и космогония
- 3.4.3. Деления в контексте гностицизма и пифагореизма
- 3.4.4. Деления и логическое древо Порфирия
- 3.4.5. Высшие соединения - ипостасны
- 3.4.6. Обратимость (αντιστροφή) делений
- 3.4.7. Две парадигмы рассмотрения делений и соединений
- 3.4.8.Отчего соединений пять?
- 3.5. Альтернативная история
-
3.6. Особенности делений Трудности XLI
- Первое разделение
- Последующие разделения
-
3.7.Преодоление делений
- Цель и смысл творения человека и мира
- Преодоление пятого и четвертого делений
- Преодоление третьего и второго делений
- Преодоление первого деления
ПРИЛОЖЕНИЕ
- Проблема титула и рубрикации Трудностей
Библиография
Примечания
Валерий Валентинович Петров - Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII в. - Введение
Первая часть книги представляет собой введение в понятийную систему Максима. Необходимость специального терминологического анализа обусловлена тем, что многие важные понятия метафизики, гносеологии и антропологии Максима - например, «природа», «ипостась», «логос», «гносис», «существование», «опыт», «ощущение» - имеют в его системе смысл отличный от того, который вкладывается в них теперь, а во многих случаях отличный от того, каковой вкладывали в них его непосредственные предшественники и современники. В силу этого ключевые понятия системы Максима интерпретируются по-разному. К тому же, несмотря на внушительное число публикаций посвященных Максиму, практически отсутствуют работы, в которых его понятийная система анализировалась бы систематически и с достаточной полнотой.
Во второй части работы изучается содержание, основные идеи и источники главы XLI Максимова трактата О различных трудных местах у святых Дионисия и Григория (PG 91, 1304D-1316А). Этот небольшой текст в сжатом виде концентрирует в себе ключевые темы философско-богословской системы Максима. Чтобы понять и адекватным образом интерпретировать. Трудность XLI, требуется знание практически всех аспектов учения Максима, а потому рассмотрение её требует последовательного обсуждения его онтологии, космологии, психологии и гносеологии. С другой стороны, понимание этого текста во многом проясняет учение Максима в целом.
Третья часть книги посвящена изучению особенностей диэрезы как метода современной Максиму Исповеднику диалектики. Именно диэреза (наряду с обратным ей синтезом) является отличительной чертой рассуждений Максима в Трудности XLI. При этом область применения диэретических процедур выходит далеко за пределы собственно логики. Деления являются не только универсальным методом исследования, но и важнейшей характеристикой тварного бытия.
Их последовательность образует квазилогическое древо, внешне напоминающее Порфириево, но по сути не являющееся таковым. Противоположностью делений является не анализ, как в современных Максиму философских системах, но синтез (сложение), понимаемый как воссоединение того, что было разделено. Максим задействует все известные ему виды синтеза: снятие противоположностей посредством перехода к вышестоящему виду, соединение через третий термин, соединение как сложение в единую ипостась и пр.
О том, какое значение придавал Максим всеобщим делениям и соединениям говорит то, что устранение мировых делений постулируется им основной задачей человека; ради этого он был сотворен и приведен в бытие. Одной из целей исследования было показать, что построения Максима при всей их оригинальности формировались в лоне богатой традиции, для которой характерно взаимопроникновение классической философии и христианского богословия. В этом прямыми предшественниками Максима являются наиболее философичные из христианских богословов - Ориген, Немесий Эмесский, Григорий Богослов, Григорий Нисский, пс.-Дионисий Ареопагит, Иоанн Скифопольский. Через их посредство (а не исключено, что в ряде случаев и напрямую), Максим усвоил и трансформировал для своих целей многие идеи платонизма, аристотелизма и стоицизма.
2013-05-25
спасибо
Спасибо. Содержательно и систематично.