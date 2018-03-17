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Петров - Максим Исповедник

Максим Исповедник - Валерий Петров
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy
Реконструируется понятийная система Максима и источники его построений в предшествующей античной и христианской традиции.
Рассматриваются соответствующие концепции Платона, Аристотеля, Плотина, Прокла, а также учения христианских философов - Оригена, Григория Нисского и пс.-Дионисия Ареопагита.
Многие тексты впервые переведены с греческого языка.
Предметом этого исследования является онтология и диалектические методы Максима Исповедника (+662), одного из наиболее значительных и сложных византийских мыслителей.

Валерий Валентинович Петров - Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII века

В.В. Петров ; Рос. акад. наук, Ин-т философии
М. : ИФРАН, 2007. - 200 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 136-200. - 500 экз.
ISBN 978-5-9540-0074-0.

Валерий Валентинович Петров - Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII в. - Содержание

Введение
ЧАСТЬ I. ОНТОЛОГИЯ, ГНОСЕОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ
  • 1. Понятийная система Максима Исповедника
    • 1.1. Природа (φύσις)
    • 1.2. Природное движение (κίνησις φυσική)
    • 1.3. Ипостась (ύπόστασις)
    • 1.4. ЛОГОС (λόγος)
    • 1.5. ТрОПОС существования (τρόπος υπάρξεως)
    • 1.6. Новоустроение природ
    • 1.7. Ведение (γνώσις)
    • 1.8. Неведение (άγνοια)
    • 1.9. Грехопадение
    • 1.10. Три силы души
    • 1.11. Образ (ζΐκών) и подобие (όμοίωσις) Божий
    • 1.12. Различие или отличие (διαφορά), природ
    • 1.13. Разделение (Βιαίρεσις)
    • 1.14. Тождество (ταύτότης)
ЧАСТЬ II. ТРУДНОСТЬ XLI: ЕЕ ΣΚΟΠΟΣ, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ИСТОЧНИКИ
  • 2.1. Что комментируется в Трудности XLI?
  • 2.2. Основные понятия Трудности XLI
  • 2.3. Источники и контексты Трудности XLI
    • 2.3.1. Григорий Богослов. Слова 38 и 39
    • 2.3.2. Немесий Эмесский. О природе человека I
    • 2.3.3. пс.-Дионисий Ареопагит. О божественных именах XI, 1-5
    • 2.3.4. Апостол Павел. Послание к Ефесянам I
    • 2.3.5. Ориген. О началах
    • 2.3.6. Иоанн Скифопольский. Схолии к Ареопагитикам
    • 2.3.7. Григорий Нисский. Об устроении человека XVI-XVII
    • 2.3.8.пс.-Дионисий Ареопагит и Иоанн Скифопольский
  • «Божественная вера» Прокла
ЧАСТЬ III. ДИЭРЕЗА КАК МЕТОД ДИАЛЕКТИКИ И МЕТАФИЗИКИ
  • 3.1. Деление и соединение как диалектические методы
    • 3.1.1. Четыре метода диалектики
    • 3.1.2. Деления как последовательность дихотомий
    • 3.1.3. Деление на мужское и женское
    • 3.1.4. Соединение через средний термин
  • 3.2.Типы и механизмы соединений у Максима
    • 3.2.1. Соединение как переход к большей общности
    • 3.2.2. Соединение крайних через средний термин
    • 3.2.3. Усваивание и уподобление в соединении
    • 3.2.4. Обмен свойствами и движение друг к другу в соединении
  • 3.3.Гносеологический аспект соединений: когнитивные способности и онтологическая иерархия
    • 3.3.1. Прокл (412-485)
    • 3.3.2. Аммоний (435/45-517/26)
    • 3.3.3. Пс.-Дионисий и его схолиасты
      • а)Божественное знание
      • б)Ангельское знание
      • в)Душа и ее знание
    • 3.3.4.Максим Исповедник
    • Восхождение ума к Богу
  • 3.4.Всеобщие деления и соединения в Трудности XLI
    • 3.4.1. Сложность истолкования делений
    • 3.4.2. Деления и космогония
    • 3.4.3. Деления в контексте гностицизма и пифагореизма
    • 3.4.4. Деления и логическое древо Порфирия
    • 3.4.5. Высшие соединения - ипостасны
    • 3.4.6. Обратимость (αντιστροφή) делений
    • 3.4.7. Две парадигмы рассмотрения делений и соединений
    • 3.4.8.Отчего соединений пять?
  • 3.5. Альтернативная история
  • 3.6. Особенности делений Трудности XLI
    • Первое разделение
    • Последующие разделения
  • 3.7.Преодоление делений
    • Цель и смысл творения человека и мира
    • Преодоление пятого и четвертого делений
    • Преодоление третьего и второго делений
    • Преодоление первого деления
ПРИЛОЖЕНИЕ
  • Проблема титула и рубрикации Трудностей
Библиография
Примечания

Валерий Валентинович Петров - Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII в. - Введение

Первая часть книги представляет собой введение в понятийную систему Максима. Необходимость специального терминологического анализа обусловлена тем, что многие важные понятия метафизики, гносеологии и антропологии Максима - например, «природа», «ипостась», «логос», «гносис», «существование», «опыт», «ощущение» - имеют в его системе смысл отличный от того, который вкладывается в них теперь, а во многих случаях отличный от того, каковой вкладывали в них его непосредственные предшественники и современники. В силу этого ключевые понятия системы Максима интерпретируются по-разному. К тому же, несмотря на внушительное число публикаций посвященных Максиму, практически отсутствуют работы, в которых его понятийная система анализировалась бы систематически и с достаточной полнотой.
Во второй части работы изучается содержание, основные идеи и источники главы XLI Максимова трактата О различных трудных местах у святых Дионисия и Григория (PG 91, 1304D-1316А). Этот небольшой текст в сжатом виде концентрирует в себе ключевые темы философско-богословской системы Максима. Чтобы понять и адекватным образом интерпретировать. Трудность XLI, требуется знание практически всех аспектов учения Максима, а потому рассмотрение её требует последовательного обсуждения его онтологии, космологии, психологии и гносеологии. С другой стороны, понимание этого текста во многом проясняет учение Максима в целом.

Третья часть книги посвящена изучению особенностей диэрезы как метода современной Максиму Исповеднику диалектики. Именно диэреза (наряду с обратным ей синтезом) является отличительной чертой рассуждений Максима в Трудности XLI. При этом область применения диэретических процедур выходит далеко за пределы собственно логики. Деления являются не только универсальным методом исследования, но и важнейшей характеристикой тварного бытия.
Их последовательность образует квазилогическое древо, внешне напоминающее Порфириево, но по сути не являющееся таковым. Противоположностью делений является не анализ, как в современных Максиму философских системах, но синтез (сложение), понимаемый как воссоединение того, что было разделено. Максим задействует все известные ему виды синтеза: снятие противоположностей посредством перехода к вышестоящему виду, соединение через третий термин, соединение как сложение в единую ипостась и пр.
О том, какое значение придавал Максим всеобщим делениям и соединениям говорит то, что устранение мировых делений постулируется им основной задачей человека; ради этого он был сотворен и приведен в бытие. Одной из целей исследования было показать, что построения Максима при всей их оригинальности формировались в лоне богатой традиции, для которой характерно взаимопроникновение классической философии и христианского богословия. В этом прямыми предшественниками Максима являются наиболее философичные из христианских богословов - Ориген, Немесий Эмесский, Григорий Богослов, Григорий Нисский, пс.-Дионисий Ареопагит, Иоанн Скифопольский. Через их посредство (а не исключено, что в ряде случаев и напрямую), Максим усвоил и трансформировал для своих целей многие идеи платонизма, аристотелизма и стоицизма.
2013-05-25
Views 1 427
Rating 5.0 / 5
Added 17.03.2018
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (3 comments)

G
gios76 5 years ago

спасибо
A
Artur 8 years ago

Спасибо. Содержательно и систематично.
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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