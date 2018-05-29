Десницкий - В поисках смысла
В этот сборник вошли семьдесят статей, которые публиковались в 2010–2012 годах в разных изданиях (в основном сетевых): «Православие и мир», «Нескучный сад», «Фома», «Русский журнал», «Татьянин день», а также на сайте храма Св. Иоанна на Пресне. Некоторые из них были отредактированы, поскольку книжная публикация всегда немного отличается от журнальной, даже если обе они – электронные.
Но самое главное, они были собраны вместе, и надеюсь, читатель согласиться: собраны не случайным образом. Жанр этой книги – христианская публицистика.
Андрей Десницкий - В поисках смысла
Этот сборник можно считать продолжением сборника «Люди и фразы», вышедшего в издательстве «Никея».
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Андрей Десницкий - В поисках смысла - Содержание
От автора
Верую
1. В поисках смысла
2. Глас хлада тонка
3. Паек или благодать?
4. Битвы за чужую святость
5. С двух сторон аналоя
6. Парадоксы нашего поста
7. Пост в купальный сезон
8. Вопросы не о богослужебном языке
9. Возвышенность языка
10. Фунт чухонского масла
11. КПСС и РПЦ
12. Свое суждение иметь
13. Наука ли богословие?
14. Фундаментализм: выход или вызов?
15. Лингвисты об эволюции
16. Первая тувинская Библия
17. Миссия для мусульман: разговор не о том
18. Не наша миссия?
19. Православие с чистого листа?
20. Зачем мы молодежи?
2. Глас хлада тонка
3. Паек или благодать?
4. Битвы за чужую святость
5. С двух сторон аналоя
6. Парадоксы нашего поста
7. Пост в купальный сезон
8. Вопросы не о богослужебном языке
9. Возвышенность языка
10. Фунт чухонского масла
11. КПСС и РПЦ
12. Свое суждение иметь
13. Наука ли богословие?
14. Фундаментализм: выход или вызов?
15. Лингвисты об эволюции
16. Первая тувинская Библия
17. Миссия для мусульман: разговор не о том
18. Не наша миссия?
19. Православие с чистого листа?
20. Зачем мы молодежи?
Наедине
21. Текст как пространство Встречи
22. Любить себя?
23. Безотцовщина
24. Праведный гнев – это страшная сила
25. Киники и циники
26. Уроки снобизма
27. Чему учишься за рулем
28. Вдоль по разделительной
29. Про «попробовать»
30. Убложество
22. Любить себя?
23. Безотцовщина
24. Праведный гнев – это страшная сила
25. Киники и циники
26. Уроки снобизма
27. Чему учишься за рулем
28. Вдоль по разделительной
29. Про «попробовать»
30. Убложество
Планета людей
31. Христианская свобода и либеральные ценности
32. Большой Брат по последней моде
33. Битва за внимание
34. Модернизация по прадедовским заветам?
35. Общество потребления детей
36. Бесплатное или бесцельное?
37. И снова о ЕГЭ
38. На переднем крае научной бюрократии
39. Хотим ли мы жить в правовом государстве?
40. Право на смерть?
41. О спорт, ты…
42. С Уильямса хватит?
43. Век праздности и уныния в одном флаконе
44. Два языка в одной Латвии
45. Война, которую учитель проиграл?
32. Большой Брат по последней моде
33. Битва за внимание
34. Модернизация по прадедовским заветам?
35. Общество потребления детей
36. Бесплатное или бесцельное?
37. И снова о ЕГЭ
38. На переднем крае научной бюрократии
39. Хотим ли мы жить в правовом государстве?
40. Право на смерть?
41. О спорт, ты…
42. С Уильямса хватит?
43. Век праздности и уныния в одном флаконе
44. Два языка в одной Латвии
45. Война, которую учитель проиграл?
На площадях
45. Другие мальчишки
46. Нет власти не от Бога!
48. Чего мы искали на болоте
49. Народ как подросток
50. Россия с Путиным
51. Услышьте нас!
52. Кощунство в светском государстве?
53. Единственная Гражданская?
54. Фальшивое средневековье
55. МакДак на Малой Бронной, Старбакс на Моховой
46. Нет власти не от Бога!
48. Чего мы искали на болоте
49. Народ как подросток
50. Россия с Путиным
51. Услышьте нас!
52. Кощунство в светском государстве?
53. Единственная Гражданская?
54. Фальшивое средневековье
55. МакДак на Малой Бронной, Старбакс на Моховой
Настоящее прошлое
56. Книга и Личность
57. Храмовое благочестие
58. Три библейских трапезы
59. Учитель Израилев
60. Златоустый Святитель
61. Святые филологи
62. Христианские утопии и государственное строительство
63. Кто избирает парламент?
64. Уроки черногорского
65. Уроки нашего евроремонта
66. Про(то)колы модернистских мудрецов
67. Десятилетие потерянных
68. И что же такое сергианство?
69. Жара в эпоху раскола
70. Так было ли возрождение?
57. Храмовое благочестие
58. Три библейских трапезы
59. Учитель Израилев
60. Златоустый Святитель
61. Святые филологи
62. Христианские утопии и государственное строительство
63. Кто избирает парламент?
64. Уроки черногорского
65. Уроки нашего евроремонта
66. Про(то)колы модернистских мудрецов
67. Десятилетие потерянных
68. И что же такое сергианство?
69. Жара в эпоху раскола
70. Так было ли возрождение?
Андрей Десницкий - В поисках смысла - От автора
Это размышления на разные темы и по разным поводам, их объединяет стремление найти смысл, и найти его на пути христианской веры. Это не разговор об особенностях церковной жизни (как молиться и поститься), не проповедь и не богословский трактат, хотя в некоторых статьях будет немножко и от первого, и второго, и третьего. Но это прежде всего личные размышления. Читатель может согласиться с ними или нет, его право, если же он задумается над этими вопросами, если постарается найти свой собственный ответ на них – значит, уже не зря он эту книгу читал.
В книге пять разделов. Название первого «Верую», говорит само за себя. Но это не изложение догматов, не изъяснение богослужебных текстов, а разговор о православном христианстве здесь и сейчас: каким оно может быть, что дает оно нашим современникам и перед какими вопросами их ставит.
Статьи второго раздела, «Наедине», говорят о личном, о чем-то таком, что обсуждают обычно двое или трое друзей, а третий раздел, «Планета людей», посвящен уже общественным проблемам – прежде всего, нынешней российской жизни.
Четвертый раздел, «На площадях», мог бы стать его частью, но все же от выделен особо как слишком «горячий» и конкретный – туда вошли статьи, написанные зимой и ранней весной 2012 года во время выборов и всего, что за ними последовало.
Наконец, пятый раздел, «Настоящее прошлое», содержит размышления о тех страницах истории (от библейской и до новейшей), которые остаются актуальными и сегодня. В то же время статей по библеистике (моей основной специальности) здесь нет, они вошли в состав другой книги, «Сорок вопросов о Библии».
Что еще сказать? Читайте на здоровье! А если захотите отправить отзыв, это можно сделать по адресу: a.desnitsky@gmail.com.
Спасибо за книгу)