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Десницкий - В поисках смысла

Десницкий Андрей Сергеевич - В поисках смысла
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Philology Literature
В этот сборник вошли семьдесят статей, которые публиковались в 2010–2012 годах в разных изданиях (в основном сетевых): «Православие и мир», «Нескучный сад», «Фома», «Русский журнал», «Татьянин день», а также на сайте храма Св. Иоанна на Пресне. Некоторые из них были отредактированы, поскольку книжная публикация всегда немного отличается от журнальной, даже если обе они – электронные.
Но самое главное, они были собраны вместе, и надеюсь, читатель согласиться: собраны не случайным образом. Жанр этой книги – христианская публицистика.

Андрей Десницкий - В поисках смысла

Этот сборник можно считать продолжением сборника «Люди и фразы», вышедшего в издательстве «Никея».
Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес www.litres.ru

Андрей Десницкий - В поисках смысла - Содержание

От автора
Верую

1. В поисках смысла
2. Глас хлада тонка
3. Паек или благодать?
4. Битвы за чужую святость
5. С двух сторон аналоя
6. Парадоксы нашего поста
7. Пост в купальный сезон
8. Вопросы не о богослужебном языке
9. Возвышенность языка
10. Фунт чухонского масла
11. КПСС и РПЦ
12. Свое суждение иметь
13. Наука ли богословие?
14. Фундаментализм: выход или вызов?
15. Лингвисты об эволюции
16. Первая тувинская Библия
17. Миссия для мусульман: разговор не о том
18. Не наша миссия?
19. Православие с чистого листа?
20. Зачем мы молодежи?

Наедине

21. Текст как пространство Встречи
22. Любить себя?
23. Безотцовщина
24. Праведный гнев – это страшная сила
25. Киники и циники
26. Уроки снобизма
27. Чему учишься за рулем
28. Вдоль по разделительной
29. Про «попробовать»
30. Убложество

Планета людей

31. Христианская свобода и либеральные ценности
32. Большой Брат по последней моде
33. Битва за внимание
34. Модернизация по прадедовским заветам?
35. Общество потребления детей
36. Бесплатное или бесцельное?
37. И снова о ЕГЭ
38. На переднем крае научной бюрократии
39. Хотим ли мы жить в правовом государстве?
40. Право на смерть?
41. О спорт, ты…
42. С Уильямса хватит?
43. Век праздности и уныния в одном флаконе
44. Два языка в одной Латвии
45. Война, которую учитель проиграл?

На площадях

45. Другие мальчишки
46. Нет власти не от Бога!
48. Чего мы искали на болоте
49. Народ как подросток
50. Россия с Путиным
51. Услышьте нас!
52. Кощунство в светском государстве?
53. Единственная Гражданская?
54. Фальшивое средневековье
55. МакДак на Малой Бронной, Старбакс на Моховой

Настоящее прошлое

56. Книга и Личность
57. Храмовое благочестие
58. Три библейских трапезы
59. Учитель Израилев
60. Златоустый Святитель
61. Святые филологи
62. Христианские утопии и государственное строительство
63. Кто избирает парламент?
64. Уроки черногорского
65. Уроки нашего евроремонта
66. Про(то)колы модернистских мудрецов
67. Десятилетие потерянных
68. И что же такое сергианство?
69. Жара в эпоху раскола
70. Так было ли возрождение?

Андрей Десницкий - В поисках смысла - От автора

Это размышления на разные темы и по разным поводам, их объединяет стремление найти смысл, и найти его на пути христианской веры. Это не разговор об особенностях церковной жизни (как молиться и поститься), не проповедь и не богословский трактат, хотя в некоторых статьях будет немножко и от первого, и второго, и третьего. Но это прежде всего личные размышления. Читатель может согласиться с ними или нет, его право, если же он задумается над этими вопросами, если постарается найти свой собственный ответ на них – значит, уже не зря он эту книгу читал.

В книге пять разделов. Название первого «Верую», говорит само за себя. Но это не изложение догматов, не изъяснение богослужебных текстов, а разговор о православном христианстве здесь и сейчас: каким оно может быть, что дает оно нашим современникам и перед какими вопросами их ставит.
Статьи второго раздела, «Наедине», говорят о личном, о чем-то таком, что обсуждают обычно двое или трое друзей, а третий раздел, «Планета людей», посвящен уже общественным проблемам – прежде всего, нынешней российской жизни.
Четвертый раздел, «На площадях», мог бы стать его частью, но все же от выделен особо как слишком «горячий» и конкретный – туда вошли статьи, написанные зимой и ранней весной 2012 года во время выборов и всего, что за ними последовало.
Наконец, пятый раздел, «Настоящее прошлое», содержит размышления о тех страницах истории (от библейской и до новейшей), которые остаются актуальными и сегодня. В то же время статей по библеистике (моей основной специальности) здесь нет, они вошли в состав другой книги, «Сорок вопросов о Библии».
Что еще сказать? Читайте на здоровье! А если захотите отправить отзыв, это можно сделать по адресу: a.desnitsky@gmail.com.
Views 682
Rating 5.0 / 5
Added 29.05.2018
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Мишутка81 4 years ago

Спасибо за книгу)

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