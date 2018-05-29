В этот сборник вошли семьдесят статей, которые публиковались в 2010–2012 годах в разных изданиях (в основном сетевых): «Православие и мир», «Нескучный сад», «Фома», «Русский журнал», «Татьянин день», а также на сайте храма Св. Иоанна на Пресне. Некоторые из них были отредактированы, поскольку книжная публикация всегда немного отличается от журнальной, даже если обе они – электронные.

Но самое главное, они были собраны вместе, и надеюсь, читатель согласиться: собраны не случайным образом. Жанр этой книги – христианская публицистика.

Андрей Десницкий - В поисках смысла

Этот сборник можно считать продолжением сборника «Люди и фразы», вышедшего в издательстве «Никея».

Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес www.litres.ru

Андрей Десницкий - В поисках смысла - Содержание

От автора

Верую

1. В поисках смысла

2. Глас хлада тонка

3. Паек или благодать?

4. Битвы за чужую святость

5. С двух сторон аналоя

6. Парадоксы нашего поста

7. Пост в купальный сезон

8. Вопросы не о богослужебном языке

9. Возвышенность языка

10. Фунт чухонского масла

11. КПСС и РПЦ

12. Свое суждение иметь

13. Наука ли богословие?

14. Фундаментализм: выход или вызов?

15. Лингвисты об эволюции

16. Первая тувинская Библия

17. Миссия для мусульман: разговор не о том

18. Не наша миссия?

19. Православие с чистого листа?

20. Зачем мы молодежи?

Наедине

21. Текст как пространство Встречи

22. Любить себя?

23. Безотцовщина

24. Праведный гнев – это страшная сила

25. Киники и циники

26. Уроки снобизма

27. Чему учишься за рулем

28. Вдоль по разделительной

29. Про «попробовать»

30. Убложество

Планета людей

31. Христианская свобода и либеральные ценности

32. Большой Брат по последней моде

33. Битва за внимание

34. Модернизация по прадедовским заветам?

35. Общество потребления детей

36. Бесплатное или бесцельное?

37. И снова о ЕГЭ

38. На переднем крае научной бюрократии

39. Хотим ли мы жить в правовом государстве?

40. Право на смерть?

41. О спорт, ты…

42. С Уильямса хватит?

43. Век праздности и уныния в одном флаконе

44. Два языка в одной Латвии

45. Война, которую учитель проиграл?

На площадях

45. Другие мальчишки

46. Нет власти не от Бога!

48. Чего мы искали на болоте

49. Народ как подросток

50. Россия с Путиным

51. Услышьте нас!

52. Кощунство в светском государстве?

53. Единственная Гражданская?

54. Фальшивое средневековье

55. МакДак на Малой Бронной, Старбакс на Моховой

Настоящее прошлое

56. Книга и Личность

57. Храмовое благочестие

58. Три библейских трапезы

59. Учитель Израилев

60. Златоустый Святитель

61. Святые филологи

62. Христианские утопии и государственное строительство

63. Кто избирает парламент?

64. Уроки черногорского

65. Уроки нашего евроремонта

66. Про(то)колы модернистских мудрецов

67. Десятилетие потерянных

68. И что же такое сергианство?

69. Жара в эпоху раскола

70. Так было ли возрождение?

Андрей Десницкий - В поисках смысла - От автора

Это размышления на разные темы и по разным поводам, их объединяет стремление найти смысл, и найти его на пути христианской веры. Это не разговор об особенностях церковной жизни (как молиться и поститься), не проповедь и не богословский трактат, хотя в некоторых статьях будет немножко и от первого, и второго, и третьего. Но это прежде всего личные размышления. Читатель может согласиться с ними или нет, его право, если же он задумается над этими вопросами, если постарается найти свой собственный ответ на них – значит, уже не зря он эту книгу читал.

В книге пять разделов. Название первого «Верую», говорит само за себя. Но это не изложение догматов, не изъяснение богослужебных текстов, а разговор о православном христианстве здесь и сейчас: каким оно может быть, что дает оно нашим современникам и перед какими вопросами их ставит.

Статьи второго раздела, «Наедине», говорят о личном, о чем-то таком, что обсуждают обычно двое или трое друзей, а третий раздел, «Планета людей», посвящен уже общественным проблемам – прежде всего, нынешней российской жизни.

Четвертый раздел, «На площадях», мог бы стать его частью, но все же от выделен особо как слишком «горячий» и конкретный – туда вошли статьи, написанные зимой и ранней весной 2012 года во время выборов и всего, что за ними последовало.

Наконец, пятый раздел, «Настоящее прошлое», содержит размышления о тех страницах истории (от библейской и до новейшей), которые остаются актуальными и сегодня. В то же время статей по библеистике (моей основной специальности) здесь нет, они вошли в состав другой книги, «Сорок вопросов о Библии».