Сорок вопросов о Библии - Андрей Десницкий

Десницкий - Сорок вопросов о Библии
В книге библеиста Андрея Десницкого вы найдете конкретные и понятные ответы на те вопросы, которые появляются при чтении библейского текста. Главная цель издания — помочь читателю открыть для себя удивительный мир Библии.
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Люди читают Библию — и это прекрасно. Впрочем, очень часто они ее не читают… но в любом случае они задают вопросы. Что это за книга, откуда она взялась, почему мы можем быть уверены, что она нас не обманывает? Как относиться к разным толкованиям, к нестыковкам в самом тексте, к его «альтернативным версиям»? Наконец, что это за странные слова, понятия, идеи встречаются на страницах библейских книг, что они означают и как воспринимать их нам сегодня?
Нет числа подобным вопросам, но я решил отобрать сорок из них и постараться на них ответить. Среди них нет ни одного вопроса «по Библии», о толковании того или иного трудного места. Такие вопросы тоже возникают, и я надеюсь когда‑нибудь написать книгу и о них. Но в этой затрагиваются только такие, которые касаются Библии в целом или больших ее частей — потому они и называются «вопросы о Библии».
Книга обращена, как говорили раньше, «к массовому читателю». Здесь практически нет узкоспециальных терминов, редкие слова на древних языках приводятся в русской транскрипции, а понятия, которые известны не всем, разъясняются. Основу этой книги составили статьи, опубликованные в разных периодических изданиях: «Фома», «Нескучный сад», «Альфа и омега», «Христианос», и некоторые другие.
Часть статей вошла в почти неизмененном виде, а часть была заметно переработана. Кое‑что написано заново.
Андрей Сергеевич Десницкий - Сорок вопросов о Библии
Изд. 2-е. - М.: ДАРЪ. - 416 с.
ISBN 978-5-485-00359-3
Андрей Десницкий - Сорок вопросов о Библии - Содержание
От автора
- 1. Почему Библии бывают разными?
- 2. Что такое богодухновенность?
- 3. Что такое библейский канон?
- 4. Как соотносятся Писание и Предание?
- 5. Что такое апокрифы?
- 6. Зачем христианину Ветхий Завет?
- 7. Откуда в Библии разночтения?
- 8. Противоречит ли Библия современной науке?
- 9. Достоверна ли Библия как исторический источник?
- 10. Так говорит Библия — или ее толкователь?
- 11. Как распознать неверное толкование?
- 12. Что значит толковать Библию по отцам?
- 13. Что такое «библейская критика»?
- 14. Существует ли «библейское богословие»?
- 15. Чем занимается современная библеистика?
- 16. Откуда взялся Синодальный перевод?
- 17. Нужны ли разные переводы Библии на один язык?
- 18. Всё ли в Библии можно точно перевести?
- 19. Как относиться к новым переводам на русский?
- 20. Говорит ли Ветхий Завет о Христе?
- 21. Зачем в библейские времена приносили жертвы?
- 22. Почему смерть Христа — это жертва?
- 23. Почему в Библии такое значение придается именам?
- 24. Зачем в Библии столько родословий?
- 25. Отчего так мелочен Ветхий Завет?
- 26. Жесток ли ветхозаветный закон?
- 27. Призывает ли Библия к геноциду?
- 28. Почему псалмы говорят о мести?
- 29. Кто такие пророки?
- 30. В чем смысл пророчеств?
- 31. Кто такие апостолы?
- 32. Что говорит Библия о Царствии Небесном?
- 33. Что говорит Библия о блаженстве?
- 34. Что говорит Библия о детстве?
- 35. Что говорит Библия о телесной стороне любви?
- 36. Что говорит Библия об инвалидности?
- 37. Что говорит Библия о смерти?1
- 38. Говорит ли Библия о Таинстве Причащения?
- 39. Почему у православных «не всё по Библии»?
- 40. Каковы перспективы библеистики в России?
Андрей Десницкий - Сорок вопросов о Библии - Библия — это перевод
Библия, которую мы берем в руки, — это определенный перевод. Ветхий Завет был написан в основном на древнееврейском языке, а отдельные его части — на близкородственном ему арамейском. На этих языках говорили Иисус и Его первые ученики, но Новый Завет, как ни странно, от начала до конца написан на совершенно ином языке — древнегреческом. Дело в том, что в I в. н. э. в восточной части Римской империи греческий язык был языком межнационального общения, как русский в бывшем СССР. И потому с самого начала христианство оказалось, по выражению С. С. Аверинцева, «обречено на перевод». На родном языке Иисуса не сохранилось ни строчки, а Его последователи с самого начала предпочли не создавать особого «священного» языка и решили писать так, чтобы быть понятыми как можно большим числом читателей.
Следовательно, проповедь христианства в том или ином народе обычно начиналась с перевода избранных библейских книг. Не стали исключением и славяне, для которых Библию начали переводить святые Кирилл и Мефодий. Впрочем, языки со временем меняются, и потому постоянно возникает потребность в новых редакциях или совершенно новых переводах. Вплоть до XVIII в. славянский перевод постоянно уточнялся и исправлялся: вышедшие из обихода и непонятные слова заменялись новыми, существующие версии сравнивались с более авторитетными греческими рукописями. Славянская Библия, которую мы сегодня слышим в церкви, называется иногда Елизаветинской, т. к. свою окончательную форму она приобрела в царствование Елизаветы Петровны в 1751 г. Ее текст, конечно, уже заметно отличается от кирилло–мефодиевских переводов.
Но в XIX в. все более ощутимой стала потребность в русском переводе: даже многие образованные люди уже неохотно пользовались славянским языком, и Пушкин, к примеру, предпочитал читать Библию… по–французски. После долгих споров и сомнений и Церковь, и государственная власть согласились на создание такого перевода, и в 1870–е гг. в свет был выпущен перевод, который мы сегодня называем Синодальным и который мы в основном и используем.
Разумеется, на этом история переводов на русский язык не завершилась. В XX в. и в начале XXI было создано немало новых переводов на русский язык отдельных книг или даже всей Библии (или отдельно Нового Завета). Они очень разные, эти переводы: одни были выполнены учеными, тщательно исследовавшими все гипотезы о точном значении того или иного слова, другие — поэтами, которые стремились передать на своем родном языке всю красоту оригинала, а некоторые были сделаны на скорую руку случайными людьми — наверное, из лучших побуждений, но далеко не на должном уровне… Впрочем, и по сей день самым известным и читаемым остается Синодальный перевод. Библия — самая переводимая книга в мире; даже Маркс и Ленин в советские времена не могли сравняться с ней по числу языков перевода. Тем не менее до сих пор остается немало языков, на которых нет полной Библии или хотя бы полного Нового Завета, и среди них — большинство языков, на которых говорят в Российской Федерации. Собственно, основная работа автора этих строк на протяжении последних десяти с лишним лет состояла как раз в том, чтобы помогать людям из этих народов создать свою национальную версию Библии.
01/11/2012
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Спасибо за книгу! Список этих сорока тем заинтриговал. Надеюсь, что книга не разочарует
Неплохая книга. Особенно мне понравилась первая половина, вторая - немного хуже.