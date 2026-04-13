Виктор Пасечнюк – Не сказанная проповедь

Пасечнюк – Не сказанная проповедь
Новая версия книги 04-2026
Слова Христа противопоставляют между собой «славу», принимаемую от людей, и веру Богу.
44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? (Иоан.5:41-44)
Возможно ли быть верующим человеком, и в это же время искать, принимать и добиваться славы от людей? Судя по словам Христа, — нельзя. Слава человеческая которая возвеличивает и превозносит, становится препятствием к вере если человек желает, ищет, добивается такой славы, и принимает ее. Славолюбие мира сего основано на гордости, эгоизме и корысти. Это никак не сочетается с той славой, к которой призван человек. Христос так и сказал: «вы ... принимаете друг от друга славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете». Заботящийся о прославлении в веке сем, не ищет Божественной славы, так как она связана со смирением, ограничением, самоотречением. Слава Божия — это Его действие в человеке. Слава Божия — это благодать, т.е. сила Божественного Духа. Благодать и Сила Всевышнего обходят стороной гордость человека. Гордость и эгоизм перед Ликом Божьим будут унижены. Это этом хорошо сказано через пророка Исайю.
12 Ибо день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, и оно будет унижено,
17 И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день,
18 и идолы = האלילים = А-ЭЛИЛИМ совсем исчезнут. (Ис.2:12,17-18)
Все почести и превозношения человеческие противопоставлены высоте славы Божией. Человек может быть причастен этой славе только через послушание воле Всевышнего. Когда человек отдает себя для исполнения воли Творца, и когда сила Божия начинает действовать в нем, тогда человек причастен славе, которая от Единого Бога.
23 Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает славу = כבוד = КАВОД. (Прит.29:23)
Все что ищет человек в этом мире, при этом пренебрегая славой Всевышнего, это идол = האלילים = А-ЭЛИЛИМ. У Исайи идолы названы ЭЛИЛИМ. Это название от слова אליל = ЭЛИЛЬ = «бесполезный, негодный, пустой, никчемный». Вся слава века сего бесполезна, временна и никчемна. Почести и превозношение над другими которое достигается в этом веке, станут ничем, т.е. пустотой. Поэтому пророк говорит: «идолы совсем исчезнут». Христос обращает свою речь о почестях и вере к религиозным иудеям. А ведь этот же укор адресован и нам, современным церковным людям, и более всего нашему священству.
Сколько карьеризма в нашей церкви! Сколько стремлений у представителей священства получить церковные отличия и награды! Сколько желаний возвысится и прославиться! А ведь стремление к человеческой славе и принятие этой славы, это преграда для настоящей веры, и той славы, которая от Единого Бога. Читая предостережение Христа, не всякий относит его к себе. Человек лишенный любви создает для себя веру, которая удобна, и которая не ограничивает, не доставляет неудобств, но дает волю гордости, корысти и эгоизму. В такой вере нет любви к Богу, но только любовь к самому себе. Это лицемерная вера. Поэтому Христос и сказал: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу...?». Нужно отметить, что перед этим Он сказал еще одну неудобопонимаемую фразу, которая становится более понятной в контексте объяснения, данного выше. Вот слова Христа:
41 Не принимаю славы от человеков,
42 но знаю вас: вы не имеете в себе любви Божией. (Иоан.5:41-42)
Разве не принимает Христос прославления от людей? Разве исповедуя Его спасение мы всуе прославляем Его? Как понимать эти слова Христа?
Во-первых, самый очевидный смысл слов «Не принимаю славы от человеков», в том, что Христу не нужны были свидетельства людей о Его мессианстве, как например свидетельство Иоанна Крестителя.1 Ведь это свидетельство от человека нужно было самим людям, а не Спасителю. Так как высшее свидетельство того, что Он Машиах и Помазанник Божий — это Сила Божия, являющая в Нем удивительные и чудесные дела. Но есть еще и другое понимание этих слов. Сказав: «Не принимаю славы от человеков», Христос добавил такую фразу: «но знаю вас: вы не имеете в себе любви Божией».
Т.е. не может быть веры и прославления Машиаха, если люди не любят Бога и не имеют любви Божией. По-другому сказать, «не имеющий в себе любви Божией» это тот, кто не следует Его путем, не исполняет Его воли, но ищет только собственной корысти, следуя за своим эгоизмом. Это тот, кто сторонится трудностей и ограничений, которые сопутствуют тем, кто следует по пути исполнения воли Всевышнего. Не имеющий любви Божией, и не любящий Бога, (т.е. не любящий Бога и ближнего), не сможет принять и спасение Его. Не принимающий Спасение Его, не будет причастен Славе Его. Почему? Потому что не имеющий в себе любви Божией, больше возлюбил славу мира сего, чем славу, которая от Единого Бога.
Апостол Иоанн говорит:
15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.
16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.
17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. (1Иоан.2:15-17)
Все что порабощает и пленяет сердце, заслоняя собой вечную славу и любовь Божию, и все, что пройдет и исчезнет без следа, то названо словом «идолы» = ЭЛИЛИМ. Поэтому апостол, предупреждая нас, говорит: Дети! храните себя от идолов. (1Иоан. 5:21).
Можно считать себя верующим будучи тщеславным славолюбцем и надменным карьеристом, но на самом деле, это не та вера, которая прославляет Спасителя и Его спасение. Это не та вера, которая являет славу и любовь Божию в этом мире. На самом деле, это уже другая вера, в которой нет любви Отчей.
Священник Виктор Пасечнюк – Не сказанная проповедь
Версия книги: 08.2021
Красноярск – 2021 г./ 228 с.
Священник Виктор Пасечнюк – Не сказанная проповедь – Содержание
Почести и вера
Уравнивание пути и явление всевышнего
Воскресение христово через намеки Танаха
Плач и радость израиля в гематрии 899
Пророчество о предательстве
На осле, или с неба Христос?
Уготовано готовым
Род неверный
Следование за Христом
Прощеное воскресенье крокодильих слез
Два аспекта дел милосердия
Дороги, которые ведут домой
Назидание через метафору в истории с закхеем
Единство духа
Не дать место дьяволу
Послушание Богу или людям?
Рождество и евхаристия
Рождественские метафоры
Рождение бедного царя, который взойдет на царство
Шлем спасения
Невозможное - возможно только Богу
Исцеление согбенной
Дом божий - Христос
Богатство и житницы
Добрые дела и спасение
Вход в присутствие божие через веру
Кровь христа очищает нас от всякого греха
Непреодолимая граница в два пальца
Спасение претерпевшего
Сеять и жать
«Не сказанная проповедь». священник виктор пасечнюк.
О помазании и печати духа святого
Строгость и милость
Иоанан Бен Захарья-Коэн
О тщетной вере
Проповедь о христе и велиаре
Горе вам лицемеры
Служить не богам, но Богу
Тайное становится явным
Один из города и двое из семьи
Если духовен, тот сам по себе суди
День рождения
С кем они, с нами или со Христом?
Религиозное лицемерие
Начало преображения
Утешенный, да утешает
Три уровня веры
Пить или не пить? призывает ли к пьянству царь шломо?
Воистину ты сын божий
Похвала наша в других или в себе?
Наш удел в чужом делании
О рабстве человеку
Хранение сердца и уста говорящие
Жена юности = эшет неурим
Аспекты понимания притчи о горчичном зерне
О знании и любви
Оправдана премудрость чадами ее
А действительно ли вам нужен дар духа?
Чистым все чисто
Почему христос отказался быть судьей?
Шавуот - дарование обетованного духа
Жизнь через смерть
Воцарение машиаха через его вознесение
Бог отец и сын божий - едины
Свобода от греха через истину
Метафоры и намеки в истории с расслабленным
Уныние, которое лишает силы
Отчаяние и уныние как причина суицида
«Не сказанная проповедь». священник виктор пасечнюк.
Грех знающих, верующих, и видящих, пробуждает божий гнев
Сила в немощи
Горе вам, ибо вы уже получили свое утешение
Если христос спит, то вокруг буря
Печать основы божьей
Немощный сосуд
Христос посреди нас
Угли на голове врага
Запираются ли небесные обители праведников?
Юношеские желания
Стоящий на вершине небесной лестницы
Максимальное самоограничение неограниченного
Свет и тьма - простота и лукавство
Не можете служить богу и мамоне
О имени нашего спасителя по гематрическим намекам 53 псалма
Свет неприступный
Кто сможет увидеть Бога
Крещение господне и 50 псалом
Отвергающие Бога и мессию Его
Гастроэнтерологическое
Вопросы о воскресении мертвых
Радость оживляющая сердце
Свет для просвещения народов
Опознание иисуса из назарета
Блудные связи
Святотатство
Самолюбие и любовь
Силы души
Содом и гоморра
Бог и наш ближний
Сыном божьим наречется
Верой, молитвой и постом
Оглавление
Файл книги обновлен. версия 07.01.24