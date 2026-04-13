Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Виктор Пасечнюк – Не сказанная проповедь
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Новая версия книги 04-2026

Слова Христа противопоставляют между собой «славу», принимаемую от людей, и веру Богу.

44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? (Иоан.5:41-44)

Возможно ли быть верующим человеком, и в это же время искать, принимать и добиваться славы от людей? Судя по словам Христа, — нельзя. Слава человеческая которая возвеличивает и превозносит, становится препятствием к вере если человек желает, ищет, добивается такой славы, и принимает ее. Славолюбие мира сего основано на гордости, эгоизме и корысти. Это никак не сочетается с той славой, к которой призван человек. Христос так и сказал: «вы ... принимаете друг от друга славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете». Заботящийся о прославлении в веке сем, не ищет Божественной славы, так как она связана со смирением, ограничением, самоотречением. Слава Божия — это Его действие в человеке. Слава Божия — это благодать, т.е. сила Божественного Духа. Благодать и Сила Всевышнего обходят стороной гордость человека. Гордость и эгоизм перед Ликом Божьим будут унижены. Это этом хорошо сказано через пророка Исайю.

12 Ибо день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, и оно будет унижено,

17 И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день,

18 и идолы = האלילים = А-ЭЛИЛИМ совсем исчезнут. (Ис.2:12,17-18)

Все почести и превозношения человеческие противопоставлены высоте славы Божией. Человек может быть причастен этой славе только через послушание воле Всевышнего. Когда человек отдает себя для исполнения воли Творца, и когда сила Божия начинает действовать в нем, тогда человек причастен славе, которая от Единого Бога.

23 Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает славу = כבוד = КАВОД. (Прит.29:23)

Все что ищет человек в этом мире, при этом пренебрегая славой Всевышнего, это идол = האלילים = А-ЭЛИЛИМ. У Исайи идолы названы ЭЛИЛИМ. Это название от слова אליל = ЭЛИЛЬ = «бесполезный, негодный, пустой, никчемный». Вся слава века сего бесполезна, временна и никчемна. Почести и превозношение над другими которое достигается в этом веке, станут ничем, т.е. пустотой. Поэтому пророк говорит: «идолы совсем исчезнут». Христос обращает свою речь о почестях и вере к религиозным иудеям. А ведь этот же укор адресован и нам, современным церковным людям, и более всего нашему священству.

Сколько карьеризма в нашей церкви! Сколько стремлений у представителей священства получить церковные отличия и награды! Сколько желаний возвысится и прославиться! А ведь стремление к человеческой славе и принятие этой славы, это преграда для настоящей веры, и той славы, которая от Единого Бога. Читая предостережение Христа, не всякий относит его к себе. Человек лишенный любви создает для себя веру, которая удобна, и которая не ограничивает, не доставляет неудобств, но дает волю гордости, корысти и эгоизму. В такой вере нет любви к Богу, но только любовь к самому себе. Это лицемерная вера. Поэтому Христос и сказал: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу...?». Нужно отметить, что перед этим Он сказал еще одну неудобопонимаемую фразу, которая становится более понятной в контексте объяснения, данного выше. Вот слова Христа:

41 Не принимаю славы от человеков,

42 но знаю вас: вы не имеете в себе любви Божией. (Иоан.5:41-42)

Разве не принимает Христос прославления от людей? Разве исповедуя Его спасение мы всуе прославляем Его? Как понимать эти слова Христа?

Во-первых, самый очевидный смысл слов «Не принимаю славы от человеков», в том, что Христу не нужны были свидетельства людей о Его мессианстве, как например свидетельство Иоанна Крестителя.1 Ведь это свидетельство от человека нужно было самим людям, а не Спасителю. Так как высшее свидетельство того, что Он Машиах и Помазанник Божий — это Сила Божия, являющая в Нем удивительные и чудесные дела. Но есть еще и другое понимание этих слов. Сказав: «Не принимаю славы от человеков», Христос добавил такую фразу: «но знаю вас: вы не имеете в себе любви Божией».

Т.е. не может быть веры и прославления Машиаха, если люди не любят Бога и не имеют любви Божией. По-другому сказать, «не имеющий в себе любви Божией» это тот, кто не следует Его путем, не исполняет Его воли, но ищет только собственной корысти, следуя за своим эгоизмом. Это тот, кто сторонится трудностей и ограничений, которые сопутствуют тем, кто следует по пути исполнения воли Всевышнего. Не имеющий любви Божией, и не любящий Бога, (т.е. не любящий Бога и ближнего), не сможет принять и спасение Его. Не принимающий Спасение Его, не будет причастен Славе Его. Почему? Потому что не имеющий в себе любви Божией, больше возлюбил славу мира сего, чем славу, которая от Единого Бога.

Апостол Иоанн говорит:

15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.

16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.

17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. (1Иоан.2:15-17)

Все что порабощает и пленяет сердце, заслоняя собой вечную славу и любовь Божию, и все, что пройдет и исчезнет без следа, то названо словом «идолы» = ЭЛИЛИМ. Поэтому апостол, предупреждая нас, говорит: Дети! храните себя от идолов. (1Иоан. 5:21).

Можно считать себя верующим будучи тщеславным славолюбцем и надменным карьеристом, но на самом деле, это не та вера, которая прославляет Спасителя и Его спасение. Это не та вера, которая являет славу и любовь Божию в этом мире. На самом деле, это уже другая вера, в которой нет любви Отчей.

Священник Виктор Пасечнюк – Не сказанная проповедь

Версия книги: 08.2021

Красноярск – 2021 г./ 228 с.

Священник Виктор Пасечнюк – Не сказанная проповедь – Содержание

  • Почести и вера

  • Уравнивание пути и явление всевышнего

  • Воскресение христово через намеки Танаха

  • Плач и радость израиля в гематрии 899

  • Пророчество о предательстве

  • На осле, или с неба Христос?

  • Уготовано готовым

  • Род неверный

  • Следование за Христом

  • Прощеное воскресенье крокодильих слез

  • Два аспекта дел милосердия

  • Дороги, которые ведут домой

  • Назидание через метафору в истории с закхеем

  • Единство духа

  • Не дать место дьяволу

  • Послушание Богу или людям?

  • Рождество и евхаристия

  • Рождественские метафоры

  • Рождение бедного царя, который взойдет на царство

  • Шлем спасения

  • Невозможное - возможно только Богу

  • Исцеление согбенной

  • Дом божий - Христос

  • Богатство и житницы

  • Добрые дела и спасение

  • Вход в присутствие божие через веру

  • Кровь христа очищает нас от всякого греха

  • Непреодолимая граница в два пальца

  • Спасение претерпевшего

  • Сеять и жать

  • «Не сказанная проповедь». священник виктор пасечнюк.

  • О помазании и печати духа святого

  • Строгость и милость

  • Иоанан Бен Захарья-Коэн

  • О тщетной вере

  • Проповедь о христе и велиаре

  • Горе вам лицемеры

  • Служить не богам, но Богу

  • Тайное становится явным

  • Один из города и двое из семьи

  • Если духовен, тот сам по себе суди

  • День рождения

  • С кем они, с нами или со Христом?

  • Религиозное лицемерие

  • Начало преображения

  • Утешенный, да утешает

  • Три уровня веры

  • Пить или не пить? призывает ли к пьянству царь шломо?

  • Воистину ты сын божий

  • Похвала наша в других или в себе?

  • Наш удел в чужом делании

  • О рабстве человеку

  • Хранение сердца и уста говорящие

  • Жена юности = эшет неурим

  • Аспекты понимания притчи о горчичном зерне

  • О знании и любви

  • Оправдана премудрость чадами ее

  • А действительно ли вам нужен дар духа?

  • Чистым все чисто

  • Почему христос отказался быть судьей?

  • Шавуот - дарование обетованного духа

  • Жизнь через смерть

  • Воцарение машиаха через его вознесение

  • Бог отец и сын божий - едины

  • Свобода от греха через истину

  • Метафоры и намеки в истории с расслабленным

  • Уныние, которое лишает силы

  • Отчаяние и уныние как причина суицида

  • «Не сказанная проповедь». священник виктор пасечнюк.

  • Грех знающих, верующих, и видящих, пробуждает божий гнев

  • Сила в немощи

  • Горе вам, ибо вы уже получили свое утешение

  • Если христос спит, то вокруг буря

  • Печать основы божьей

  • Немощный сосуд

  • Христос посреди нас

  • Угли на голове врага

  • Запираются ли небесные обители праведников?

  • Юношеские желания

  • Стоящий на вершине небесной лестницы

  • Максимальное самоограничение неограниченного

  • Свет и тьма - простота и лукавство

  • Не можете служить богу и мамоне

  • О имени нашего спасителя по гематрическим намекам 53 псалма

  • Свет неприступный

  • Кто сможет увидеть Бога

  • Крещение господне и 50 псалом

  • Отвергающие Бога и мессию Его

  • Гастроэнтерологическое

  • Вопросы о воскресении мертвых

  • Радость оживляющая сердце

  • Свет для просвещения народов

  • Опознание иисуса из назарета

  • Блудные связи

  • Святотатство

  • Самолюбие и любовь

  • Силы души

  • Содом и гоморра

  • Бог и наш ближний

  • Сыном божьим наречется

  • Верой, молитвой и постом

  • Оглавление

Views 302
Rating 5.0 / 5
Added 13.04.2026
Author pas-tor
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

P
pas-tor 2 years ago

Файл книги обновлен. версия 07.01.24

Related Books

All Books