Виктор Пасечнюк – Не сказанная проповедь

Слова Христа противопоставляют между собой «славу», принимаемую от людей, и веру Богу.

44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете? (Иоан.5:41-44)

Возможно ли быть верующим человеком, и в это же время искать, принимать и добиваться славы от людей? Судя по словам Христа, — нельзя. Слава человеческая которая возвеличивает и превозносит, становится препятствием к вере если человек желает, ищет, добивается такой славы, и принимает ее. Славолюбие мира сего основано на гордости, эгоизме и корысти. Это никак не сочетается с той славой, к которой призван человек. Христос так и сказал: «вы ... принимаете друг от друга славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете». Заботящийся о прославлении в веке сем, не ищет Божественной славы, так как она связана со смирением, ограничением, самоотречением. Слава Божия — это Его действие в человеке. Слава Божия — это благодать, т.е. сила Божественного Духа. Благодать и Сила Всевышнего обходят стороной гордость человека. Гордость и эгоизм перед Ликом Божьим будут унижены. Это этом хорошо сказано через пророка Исайю.

12 Ибо день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, и оно будет унижено,

17 И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день,

18 и идолы = האלילים = А-ЭЛИЛИМ совсем исчезнут. (Ис.2:12,17-18)

Все почести и превозношения человеческие противопоставлены высоте славы Божией. Человек может быть причастен этой славе только через послушание воле Всевышнего. Когда человек отдает себя для исполнения воли Творца, и когда сила Божия начинает действовать в нем, тогда человек причастен славе, которая от Единого Бога.

23 Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает славу = כבוד = КАВОД. (Прит.29:23)

Все что ищет человек в этом мире, при этом пренебрегая славой Всевышнего, это идол = האלילים = А-ЭЛИЛИМ. У Исайи идолы названы ЭЛИЛИМ. Это название от слова אליל = ЭЛИЛЬ = «бесполезный, негодный, пустой, никчемный». Вся слава века сего бесполезна, временна и никчемна. Почести и превозношение над другими которое достигается в этом веке, станут ничем, т.е. пустотой. Поэтому пророк говорит: «идолы совсем исчезнут». Христос обращает свою речь о почестях и вере к религиозным иудеям. А ведь этот же укор адресован и нам, современным церковным людям, и более всего нашему священству.

Сколько карьеризма в нашей церкви! Сколько стремлений у представителей священства получить церковные отличия и награды! Сколько желаний возвысится и прославиться! А ведь стремление к человеческой славе и принятие этой славы, это преграда для настоящей веры, и той славы, которая от Единого Бога. Читая предостережение Христа, не всякий относит его к себе. Человек лишенный любви создает для себя веру, которая удобна, и которая не ограничивает, не доставляет неудобств, но дает волю гордости, корысти и эгоизму. В такой вере нет любви к Богу, но только любовь к самому себе. Это лицемерная вера. Поэтому Христос и сказал: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу...?». Нужно отметить, что перед этим Он сказал еще одну неудобопонимаемую фразу, которая становится более понятной в контексте объяснения, данного выше. Вот слова Христа:

41 Не принимаю славы от человеков,

42 но знаю вас: вы не имеете в себе любви Божией. (Иоан.5:41-42)

Разве не принимает Христос прославления от людей? Разве исповедуя Его спасение мы всуе прославляем Его? Как понимать эти слова Христа?

Во-первых, самый очевидный смысл слов «Не принимаю славы от человеков», в том, что Христу не нужны были свидетельства людей о Его мессианстве, как например свидетельство Иоанна Крестителя.1 Ведь это свидетельство от человека нужно было самим людям, а не Спасителю. Так как высшее свидетельство того, что Он Машиах и Помазанник Божий — это Сила Божия, являющая в Нем удивительные и чудесные дела. Но есть еще и другое понимание этих слов. Сказав: «Не принимаю славы от человеков», Христос добавил такую фразу: «но знаю вас: вы не имеете в себе любви Божией».

Т.е. не может быть веры и прославления Машиаха, если люди не любят Бога и не имеют любви Божией. По-другому сказать, «не имеющий в себе любви Божией» это тот, кто не следует Его путем, не исполняет Его воли, но ищет только собственной корысти, следуя за своим эгоизмом. Это тот, кто сторонится трудностей и ограничений, которые сопутствуют тем, кто следует по пути исполнения воли Всевышнего. Не имеющий любви Божией, и не любящий Бога, (т.е. не любящий Бога и ближнего), не сможет принять и спасение Его. Не принимающий Спасение Его, не будет причастен Славе Его. Почему? Потому что не имеющий в себе любви Божией, больше возлюбил славу мира сего, чем славу, которая от Единого Бога.

Апостол Иоанн говорит:

15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.

16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.

17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. (1Иоан.2:15-17)

Все что порабощает и пленяет сердце, заслоняя собой вечную славу и любовь Божию, и все, что пройдет и исчезнет без следа, то названо словом «идолы» = ЭЛИЛИМ. Поэтому апостол, предупреждая нас, говорит: Дети! храните себя от идолов. (1Иоан. 5:21).

Можно считать себя верующим будучи тщеславным славолюбцем и надменным карьеристом, но на самом деле, это не та вера, которая прославляет Спасителя и Его спасение. Это не та вера, которая являет славу и любовь Божию в этом мире. На самом деле, это уже другая вера, в которой нет любви Отчей.

Священник Виктор Пасечнюк – Не сказанная проповедь

Версия книги: 08.2021

Красноярск – 2021 г./ 228 с.

