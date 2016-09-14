Записки балабола - Письма спящему брату

В сборник вошли три повести Андрея Десницкого - уже известная "Записки Балабола", ее продолжение "Письма спящему брату" и повесть "Русский Амстердам".

Сборник

Андрей Десницкий - Записки Балабола

Москва: Дом надежды, 2007, 127 стр., ISBN 5-902430-06-2, тираж 10 000 экз.Дом надежды, 2007



Книга А. С. Десницкого продолжает знаменитые «Письма Баламута» К. С. Льюиса.

Коллега Баламута, опытный бес-искуситель Балабол, действует в современной России, где так много незнакомых Льюису реалий, хотя основные принципы духовной войны везде и всегда одинаковы. Взгляд беса на нашу повседневность может и нам помочь увидеть то, чего мы раньше не замечали.

Андрей Десницкий - Записки Балабола - Предисловие

Подражать К.С. Льюису, а тем более продолжать его гениальные «Письма Баламута», наставления опытного беса молодому искусителю – крайне рискованное предприятие, а говоря попросту, дерзость. Можно ли что-то сказать в оправдание этого труда? Наверное, только одно. Читая и перечитывая книгу Льюиса, я то и дело говорил сам себе: «Как верно! Только если прилагать это к современной России, можно было бы добавить еще это, и это, и это…»

В конце концов, у меня созрела решимость так и сделать, и после долгих сомнений, совещаний и попросту молитв я раскрыл свой ноутбук и набрал заголовок: «Записки Балабола».

И вместе с тем совершенно не обязательно читать Льюиса, чтобы понять эту книгу – в ней всё, как я надеюсь, понятно само по себе. Да и прямые ссылки на «Баламута» будут встречаться нечасто.

Книга писалась легко и трудно одновременно. С точки зрения формы легко было идти уже проторенным путем, а с точки зрения содержания – высмеивать чужие или даже свои собственные дурные стороны бывает приятно, хотя и довольно опасно. Попытаться увидеть человека глазами беса нетрудно; смотреть на него глазами ангела было бы куда важнее, но такая задача мне явно не по силам. И почему-то сопротивление материала здесь я чувствовал куда больше, чем с другими своими произведениями.

Читателя я хочу предупредить только об одном – это именно бесовский взгляд, лишенный не только любви, но и элементарной справедливости. Не принимайте его ни за истину, ни за точку зрения автора. Даже на своих коллег-бесов Балабол смотрит с безмерной вышины своего «я» – что же удивляться, что он почти не видит человеческих добродетелей?

Люди в его изображении – карикатура. Но и карикатура может пойти нам впрок, если не путать ее с фотографией. Так что все совпадения с реально существующими людьми здесь случайны, все совпадения с нашими жизненными ситуациями – закономерны.